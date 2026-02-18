Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 FC Homburg 2,45 (49 / 0 / 0 / 49)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥉 FSV Frankfurt 2,85 (54 / 1 / 0 / 57)

🥈 FC-Astoria Walldorf 2,80 (53 / 1 / 0 / 56)

...

SGV Freiberg 4,40 (73 / 2 / 2 / 88)

Kickers Offenbach 4,90 (75 / 4 / 3 / 98)

TSV Schott Mainz 4,95 (68 / 6 / 3 / 99)

Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Essingen 2,42 (41 / 0 / 1 / 46)

🥈 FC Nöttingen 2,52 (48 / 0 / 0 / 48)



🥉 Türkspor Neckarsulm 2,78 (48 / 0 / 1 / 53)

...

FV Ravensburg 4,21 (67 / 2 / 2 / 80)

Türkischer SV Singen 4,47 (55 / 7 / 2 / 85)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,57 (71 / 2 / 2 / 87)

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

