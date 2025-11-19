Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

+ 33 weitere

+ 33 weitere

Die Saison 2025/2026 ist in vollem Gange. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 FC Homburg 2,58 (44 / 0 / 0 / 44)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 FC-Astoria Walldorf 2,76 (44 / 1 / 0 / 47)

🥉 FSV Frankfurt 2,94 (47 / 1 / 0 / 50)

...

SGV Freiberg 4,58 (63 / 2 / 2 / 78)

Kickers Offenbach 5,00 (67 / 4 / 2 / 85)

TSV Schott Mainz 5,05 (60 / 6 / 2 / 86)

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Essingen 2,41 (36 / 0 / 1 / 41)

🥈 FC Nöttingen 2,52 (43 / 0 / 0 / 43)



🥉 VfR Mannheim 2,64 (40 / 0 / 1 / 45)

...

FV Ravensburg 4,29 (60 / 2 / 2 / 73)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,58 (62 / 2 / 2 / 78)

Türkischer SV Singen 4,64 (52 / 6 / 2 / 79)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________