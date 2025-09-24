Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

+ 33 weitere

Die Saison 2025/2026 ist in vollem Gange. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 FC Homburg 2,00 (16 / 0 / 0 / 16)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 SV Sandhausen 2,87 (20 / 1 / 0 / 23)

🥉 FSV Frankfurt 3,00 (24 / 0 / 0 / 24)

...

Kickers Offenbach 4,87 (33 / 2 / 0 / 39)

SG Sonnenhof Großaspach 5,12 (28 / 1 / 2 / 41)

TSV Schott Mainz 5,75 (31 / 5 / 0 / 46)

Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FC 08 Villingen 1,55 (14 / 0 / 0 / 14)



🥈 TSV Essingen 2,22 (20 / 0 / 0 / 20)



🥉 Türkspor Neckarsulm 2,55 (20 / 1 / 0 / 23)

...

FSV Hollenbach 4,44 (27 / 1 / 2 / 40)

Türkischer SV Singen 4,66 (25 / 6 / 0 / 42)

1. FC Normannia Gmünd 4,88 (28 / 2 / 2 / 44)

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

