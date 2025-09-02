Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

Die Saison 2025/2026 ist in vollem Gange. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FC Homburg 2,00 (10 / 0 / 0 / 10)
🥈 TSV Steinbach Haiger 2,20 (11 / 0 / 0 / 11)
🥉 Bahlinger SC 2,80 (11 / 0 / 1 / 14)
...
FC Bayern Alzenau 5,00 (17 / 1 / 1 / 25)
TSV Schott Mainz 5,60 (22 / 2 / 0 / 28)
Kickers Offenbach 5,60 (22 / 2 / 0 / 28)
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 FC 08 Villingen 1,20 (6 / 0 / 0 / 6)
🥈 Türkspor Neckarsulm 1,80 (9 / 0 / 0 / 9)
🥉 TSV Essingen 2,20 (11 / 0 / 0 / 11)
...
Türkischer SV Singen 4,20 (13 / 3 / 0 / 21)
SSV Reutlingen 4,80 (14 / 0 / 2 / 24)
1. FC Normannia Gmünd 5,20 (18 / 1 / 1 / 26)
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
