Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

Die Saison 2025/2026 ist in vollem Gange. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

Fairness-Tabelle Regionalliga Südwest

🥇 FC Homburg 2,00 (10 / 0 / 0 / 10)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 TSV Steinbach Haiger 2,20 (11 / 0 / 0 / 11)

🥉 Bahlinger SC 2,80 (11 / 0 / 1 / 14)

...

FC Bayern Alzenau 5,00 (17 / 1 / 1 / 25)

TSV Schott Mainz 5,60 (22 / 2 / 0 / 28)

Kickers Offenbach 5,60 (22 / 2 / 0 / 28)

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FC 08 Villingen 1,20 (6 / 0 / 0 / 6)



🥈 Türkspor Neckarsulm 1,80 (9 / 0 / 0 / 9)



🥉 TSV Essingen 2,20 (11 / 0 / 0 / 11)

...

Türkischer SV Singen 4,20 (13 / 3 / 0 / 21)

SSV Reutlingen 4,80 (14 / 0 / 2 / 24)

1. FC Normannia Gmünd 5,20 (18 / 1 / 1 / 26)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

