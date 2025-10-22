Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

+ 33 weitere

+ 33 weitere

Die Saison 2025/2026 ist in vollem Gange. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 FC Homburg 2,30 (30 / 0 / 0 / 30)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 SV Sandhausen 2,69 (32 / 1 / 0 / 35)

🥉 FC-Astoria Walldorf 3,15 (38 / 1 / 0 / 41)

...

SGV Freiberg 4,84 (50 / 1 / 2 / 63)

SG Sonnenhof Großaspach 5,07 (53 / 1 / 2 / 66)

TSV Schott Mainz 5,23 (47 / 6 / 1 / 68)

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Essingen 2,23 (29 / 0 / 0 / 29)



🥈 FC 08 Villingen 2,46 (29 / 1 / 0 / 32)



🥉 FC Nöttingen 2,46 (32 / 0 / 0 / 32)

...

1. FC Normannia Gmünd 4,23 (34 / 2 / 3 / 55)

FV Ravensburg 4,38 (44 / 2 / 2 / 57)

Türkischer SV Singen 4,84 (36 / 6 / 2 / 63)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________