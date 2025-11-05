Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

+ 33 weitere

Die Saison 2025/2026 ist in vollem Gange. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

Fairness-Tabelle Regionalliga Südwest

🥇 FC Homburg 2,33 (35 / 0 / 0 / 35)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 SV Sandhausen 2,80 (39 / 1 / 0 / 42)

🥉 FC-Astoria Walldorf 2,86 (40 / 1 / 0 / 43)

SGV Freiberg 4,66 (55 / 2 / 2 / 70)

TSV Schott Mainz 5,00 (54 / 6 / 1 / 75)

Kickers Offenbach 5,13 (59 / 4 / 2 / 77)

Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Essingen 2,53 (33 / 0 / 1 / 38)

🥈 FC Nöttingen 2,60 (39 / 0 / 0 / 39)



🥉 VfR Mannheim 2,66 (35 / 0 / 1 / 40)

FV Ravensburg 4,53 (55 / 2 / 2 / 68)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,66 (54 / 2 / 2 / 70)

Türkischer SV Singen 4,86 (46 / 6 / 2 / 73)

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

