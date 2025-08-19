Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

+ 33 weitere

Die Saison 2025/2026 ist in vollem Gange. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 TSV Steinbach Haiger 1,66 (5 / 0 / 0 / 5)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 SG Sonnenhof Großaspach 2,00 (4/ 0 / 0 / 4)

🥉 FC-Astoria Walldorf 2,33 (7 / 0 / 0 / 7)

Kickers Offenbach 5,00 (12 / 1 / 0 / 15)

1. FSV Mainz 05 II 6,00 (10 / 1 / 1 / 18)

FC Bayern Alzenau 6,00 (10 / 1 / 1 / 18)

Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 Türkspor Neckarsulm 1,33 (4 / 0 / 0 / 4)



🥈 FC 08 Villingen 1,33 (4 / 0 / 0 / 4)



🥉 TSV Essingen 2,00 (6 / 0 / 0 / 6)

Türk. SV Singen 4,00 (6 / 2 / 0 / 12)

TSG Backnang 4,33 (13 / 0 / 0/ 13)

1. FC Normannia Gmünd 6,00 (15 / 1 / 0 / 18)

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

