Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

Die Saison 2025/2026 ist in vollem Gange. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 TSV Steinbach Haiger 1,66 (5 / 0 / 0 / 5)
🥈 SG Sonnenhof Großaspach 2,00 (4/ 0 / 0 / 4)
🥉 FC-Astoria Walldorf 2,33 (7 / 0 / 0 / 7)
...
Kickers Offenbach 5,00 (12 / 1 / 0 / 15)
1. FSV Mainz 05 II 6,00 (10 / 1 / 1 / 18)
FC Bayern Alzenau 6,00 (10 / 1 / 1 / 18)
🥇 Türkspor Neckarsulm 1,33 (4 / 0 / 0 / 4)
🥈 FC 08 Villingen 1,33 (4 / 0 / 0 / 4)
🥉 TSV Essingen 2,00 (6 / 0 / 0 / 6)
...
Türk. SV Singen 4,00 (6 / 2 / 0 / 12)
TSG Backnang 4,33 (13 / 0 / 0/ 13)
1. FC Normannia Gmünd 6,00 (15 / 1 / 0 / 18)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
