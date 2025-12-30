Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

+ 33 weitere

+ 33 weitere

Die erste Hälfte der Saison 2025/2026 ist abgeschlossen und die Mannschaften befinden sich in der Winterpause. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 FC Homburg 2,45 (49 / 0 / 0 / 49)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 FC-Astoria Walldorf 2,80 (53 / 1 / 0 / 56)

🥉 FSV Frankfurt 2,85 (54 / 1 / 0 / 57)

...

SGV Freiberg 4,40 (73 / 2 / 2 / 88)

Kickers Offenbach 4,90 (75 / 4 / 3 / 98)

TSV Schott Mainz 4,95 (68 / 6 / 3 / 99)

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Essingen 2,42 (41 / 0 / 1 / 46)

🥈 FC Nöttingen 2,52 (48 / 0 / 0 / 48)



🥉 Türkspor Neckarsulm 2,78 (48 / 0 / 1 / 53)

...

FV Ravensburg 4,21 (67 / 2 / 2 / 80)

Türkischer SV Singen 4,47 (55 / 7 / 2 / 85)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,57 (71 / 2 / 2 / 87)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________