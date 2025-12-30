 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

FuPa wirft einen Blick auf die Fairnesstabellen aller Ligen.

Die erste Hälfte der Saison 2025/2026 ist abgeschlossen und die Mannschaften befinden sich in der Winterpause. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

Fairness-Tabelle

Regionalliga Südwest

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FC Homburg 2,45 (49 / 0 / 0 / 49)

🥈 FC-Astoria Walldorf 2,80 (53 / 1 / 0 / 56)

🥉 FSV Frankfurt 2,85 (54 / 1 / 0 / 57)

SGV Freiberg 4,40 (73 / 2 / 2 / 88)

Kickers Offenbach 4,90 (75 / 4 / 3 / 98)

TSV Schott Mainz 4,95 (68 / 6 / 3 / 99)

Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Essingen 2,42 (41 / 0 / 1 / 46)

🥈 FC Nöttingen 2,52 (48 / 0 / 0 / 48)

🥉 Türkspor Neckarsulm 2,78 (48 / 0 / 1 / 53)

FV Ravensburg 4,21 (67 / 2 / 2 / 80)

Türkischer SV Singen 4,47 (55 / 7 / 2 / 85)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,57 (71 / 2 / 2 / 87)

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Aufrufe: 030.12.2025, 07:00 Uhr
Timo BabicAutor