Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga und Oberliga

+ 33 weitere

+ 33 weitere

Die Saison 2025/2026 ist in vollem Gange. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

🥇 FC Homburg 2,36 (45 / 0 / 0 / 45)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥈 FC-Astoria Walldorf 2,73 (49 / 1 / 0 / 52)

🥉 FSV Frankfurt 2,78 (50 / 1 / 0 / 53)

...

SGV Freiberg 4,42 (69 / 2 / 2 / 84)

TSV Schott Mainz 4,73 (64 / 6 / 2 / 90)

Kickers Offenbach 5,05 (73 / 4 / 3 / 96)

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Oberliga Baden-Württemberg

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 TSV Essingen 2,38 (38/ 0 / 1 / 43)

🥈 FC Nöttingen 2,52 (48 / 0 / 0 / 48)



🥉 Türkspor Neckarsulm 2,72 (46 /1 / 0 / 49)

...

FV Ravensburg 4,21 (67 / 2 / 2 / 80)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen 4,55 (66 / 2 / 2 / 82)

Türkischer SV Singen 4,66 (54 / 7 / 2 / 84)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________