Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga Nordost

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– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

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Die Saison 2026/2027 läuft. Wie sieht die Fairnesstabelle der Regionalliga Nordost aus?

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Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FC Erzgebirge Aue 0,75 (3 / 0 / 0 / 3)

🥈 Greifswalder FC 1,0 (4 / 0 / 0 / 4)

🥉 BFC Dynamo 1,25 (5 / 0 / 0 / 5)

VSG Altglienicke Berlin 1,66 (5 / 0 / 0 / 5)

FSV Zwickau 2,0 (8 / 0 / 0 / 8)

…

RSV Eintracht 1949 3,25 (8 / 1 / 0 / 13)

Hertha BSC II 3,33 (7 / 1 / 0 / 10)

FSV 63 Luckenwalde 3,5 (10 / 1 / 0 / 14)

SV Tasmania Berlin 4,0 (10 / 0 / 1 / 16)

BSG Chemie Leipzig 5,0 (12 / 0 / 1 / 20)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Außerdem sind bei der Regionalliga Norst die Summe der "Anzahl an Unsportlichkeiten" eingerechnet. Diese erscheinen erst in der Summe der Strafpunkte.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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