Die bislang (un)fairsten Teams der Regionalliga Nordost

Die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 VSG Altglienicke Berlin 2,21 (34 / 1 / 1 / 42)

🥈 Hertha BSC II 2,42 (46 / 0 / 0 / 46)

🥉 FC Eilenburg 2,55 (51 / 0 / 0 / 51)

FSV 63 Luckenwalde 2,94 (47 / 2 / 0 / 53)

1. FC Magdeburg II 2,95 (45 / 4 / 1 / 62)

BFC Dynamo 8,38 (60 / 2 / 1 / 151)

Rot-Weiß Erfurt 9,33 (64 / 3 / 5 / 196)

Hallescher FC 9,61 (70 / 3 / 1 / 202)

BSG Chemie Leipzig 10,47 (68 / 1 / 2 / 199)

FC Carl Zeiss Jena 10,80 (67 / 3 / 0 / 216)

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Außerdem sind bei der Regionalliga Norst die Summe der "Anzahl an Unsportlichkeiten" eingerechnet. Diese erscheinen erst in der Summe der Strafpunkte.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

