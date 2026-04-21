Die bislang (un)fairsten Teams der NOFV-Oberliga Süd

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– Foto: Achim Freund

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Die Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

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Fairness-Tabelle

NOFV-Oberliga Süd

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 VfL Halle 96 2,66 (46 / 2 / 2 / 64)

🥈 SC Freital 2,8 (59 / 2 / 0 / 70)

🥉 SG Union Sandersdorf 2,83 (60 / 2 / 0 / 68)

…

FSV Budissa Bautzen 4,16 (64 / 1 / 5 / 100)

VfB Empor Glauchau 4,4 (64 / 4 / 3 / 110)

1. SC 1911 Heiligenstadt 5,16 (80 / 5 / 1 / 129)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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