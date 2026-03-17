Die bislang (un)fairsten Teams der NOFV-Oberliga Süd

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– Foto: Achim Freund

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Die Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

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Fairness-Tabelle

NOFV-Oberliga Süd

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SC Freital 2,52 (44 / 0 / 0 / 48)

🥈 VfL Halle 96 2,73 (34 / 2 / 2 / 52)

🥉 Bischofswerdaer FV 08 2,9 (47 / 0 / 1 / 58)

…

FSV Budissa Bautzen 4,7 (49 / 0 / 5 / 80)

VfB Empor Glauchau 4,9 (52 / 4 / 3 / 98)

1. SC 1911 Heiligenstadt 5,25 (62 / 3 / 1 / 105)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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