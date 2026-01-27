Die bislang (un)fairsten Teams der NOFV-Oberliga Süd

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der Start in die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 steht kurz bevor. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

Fairness-Tabelle

NOFV-Oberliga Süd

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FC Einheit Rudolstadt 2,66 (40 / 0 / 0 / 40)

🥈 VfL Halle 96 2,78 (26 / 1 / 2 / 39)



🥉 Bischofswerdaer FV 08 2,87 (46 / 0 / 0 / 46)

VfB Auerbach 06 4,69 (38 / 1 / 0 / 61)

FSV Budissa Bautzen 4,73 (46 / 0 / 5 / 71)

1. SC 1911 Heiligenstadt 5,62 (53 / 3 / 2 / 90)

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

