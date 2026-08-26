Die bislang (un)fairsten Teams der NOFV-Oberliga Süd

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– Foto: Tanja Kaltofen

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Die Saison 2026/2027 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

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Fairness-Tabelle

NOFV-Oberliga Süd

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 SSC Weißenfels 1,0 (2 / 0 / 0 / 2)

🥈 1. FC Frankfurt/O. 1,5 (3 / 0 / 0 / 3)

🥉 FSV Budissa Bautzen 2,0 (4 / 0 / 0 / 4)

🥉 FC Eilenburg 2,0 (4 / 0 / 0 / 4)

FC Einheit Rudolstadt 2,5 (5 / 0 / 0 / 5)

…

SC Freital 5,0 (5 / 0 / 1 / 10)

VFC Plauen 5,0 (5 / 0 / 1 / 10)

VfL Halle 96 5,5 (8 / 1 / 0 / 11)

VfB Auerbach 6,5 (9 / 1 / 0 / 13)

SG Dynamo Dresden II 7,0 (6 / 1 / 1 / 14)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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