Die bislang (un)fairsten Teams der NOFV-Oberliga Nord

Die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.
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Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)
🥇 F.C. Hansa Rostock II 2,48 (56 / 1 / 1 / 67)
🥈 SV Siedenbollentin 3,0 (71 / 1 / 1 / 81)
🥉 SV Lichtenberg 47 3,07 (59 / 2 / 1 / 83)
…
SV Sparta Lichtenberg 1911 5,66 (78 / 2 / 1 / 153)
SG Dynamo Schwerin 5,74 (91 / 5 / 2 / 155)
Tennis Borussia Berlin 6,14 (73 / 3 / 3 / 166)
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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
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