Die bislang (un)fairsten Teams der NOFV-Oberliga Nord

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– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

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Die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

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Fairness-Tabelle

NOFV-Oberliga Nord

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 F.C. Hansa Rostock II 2,53 (55 / 1 / 1 / 66)

🥈 SV Siedenbollentin 3,07 (70 / 1 / 1 / 80)

🥉 SG Union Klosterfelde 3,11 (71 / 1 / 1 / 81)

…

SV Sparta Lichtenberg 1911 5,8 (76 / 2 / 1 / 151)

SG Dynamo Schwerin 5,84 (88 / 5 / 2 / 152)

Tennis Borussia Berlin 6,26 (71 / 3 / 3 / 163)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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