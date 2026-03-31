Die bislang (un)fairsten Teams der NOFV-Oberliga Nord

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– Foto: Frank Arlinghaus

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Die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

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Fairness-Tabelle

NOFV-Oberliga Nord

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 F.C. Hansa Rostock II 2,81 (51 / 1 / 0 / 62)

🥈 SV Siedenbollentin 3,0 (55 / 1 / 0 / 63)

🥉 FC Anker Wismar 3,09 (58 / 2 / 0 / 65)

…

TSG Neustrelitz 4,76 (66 / 1 / 0 / 100)

Berliner AK 07 5,0 (71 / 5 / 3 / 110)

S.D. Croatia Berlin 5,04 (59 / 4 / 1 / 111)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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