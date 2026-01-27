 2026-01-20T07:14:11.657Z

Die bislang (un)fairsten Teams der NOFV-Oberliga Nord

FuPa wirft einen Blick auf die Fairnesstabellen aller Ligen.

Die erste Hälfte der Saison 2025/2026 ist abgeschlossen und die Mannschaften befinden sich in der Winterpause. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

Fairness-Tabelle

NOFV-Oberliga Nord

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 FC Hansa Rostock II 2,40 (36 / 0 / 0 / 36)

🥈 SV Siedenbollentin 2,93 (42 / 0 / 1 / 48)

🥉 FC Anker Wismar 3,33 (44 / 2 / 0 / 50)

...

SG Dynamo Schwerin 5,00 (61 / 3 / 1 / 75)

TSG Neustrelitz 5,53 (55 / 1 / 1 / 83)

SD Croatia Berlin 5,56 (45 / 3 / 3 / 89)

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

