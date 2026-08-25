Die bislang (un)fairsten Teams der NOFV-Oberliga Nord

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– Foto: Laura Bornemann

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Die Saison 2026/2027 läuft. Ein guter Zeitpunkt, um noch mal die Fairnesstabellen der Fußballligen zu durchforsten. Und die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene herauszupicken – gemessen an Karten.

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Fairness-Tabelle

NOFV-Oberliga Nord

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Punkte)

🥇 F.C. Hansa Rostock II 1,5 (3 / 0 / 0 / 3)

🥈 SV Siedenbollentin 2,0 (4 / 0 / 0 / 4)

🥈 Füchse Berlin Reinickendorf 2,0 (3 / 0 / 0 / 4)

SV Sparta Lichtenberg 1911 2,5 (5 / 0 / 0 / 5)

Berliner AK 07 2,5 (5 / 0 / 0 / 5)

…

FC Mecklenburg Schwerin 4,5 (4 / 1 / 0 / 9)

SG Union Klosterfelde 5,5 (6 / 0 / 1 / 11)

TUS Makkabi 6,5 (8 / 0 / 1 / 13)

1. FC Lok Stendal 7,0 (6 / 1 / 1 / 14)

F.C. Hertha 03 Zehlendorf 8,0 (5 / 1 / 1 / 16)

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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte).

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

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