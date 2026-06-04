Die bislang (un)fairsten Teams aller Bezirksligen in Württemberg

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team / Gelb-Rote Karten Team / Rote Karten Team / Punkte)
Die Karten für Team-Offizielle wurden nur bei der Gesamtpunktzahl berücksichtigt.
🥇 TSV Hirschau 2,1 (51 / 1 / 1 / 61)
🥈 SG Reutlingen 2,17 (54 / 1 / 1 / 63)
🥈 SV Pfrondorf 2,17 (59 / 1 / 0 / 63)
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SV Zainingen 3,68 (83 / 6 / 0 / 107)
SV Walddorf 3,89 (85 / 5 / 2 / 113)
TSV Genkingen 3,96 (87 / 1 / 4 / 115)
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🥇 SV Maierhöfen-Grünenbach 1,67 (49 / 1 / 0 / 52)
🥈 TSG Ailingen 1,8 (50 / 2 / 0 / 56)
🥉 SV Aichstetten 2,12 (60 / 1 / 0 / 66)
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TSV Meckenbeuren 3,58 (87 / 3 / 1 / 111)
FC Leutkirch 3,67 (96 / 3 / 1 / 114)
FC Dostluk Friedrichshafen 4,64 (114 / 4 / 3 / 144)
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🥇 TSV Kettershausen-Bebenh. 2,55 (63 / 1 / 1 / 74)
🥈 SV Jungingen 2,65 (61 / 1 / 0 / 77)
🥈 FV Asch-Sonderbuch 2,65 (71 / 1 / 0 / 77)
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SC Türkgücü Ulm 4,13 (100 / 3 / 1 / 120)
FC Hüttisheim 4,13 (96 / 1 / 3 / 120)
SGM Senden-Ay 4,55 (91 / 8 / 2 / 132)
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🥇 FV Löchgau II 2,2 (51 / 0 / 2 / 64)
🥈 SV Salamander Kornwestheim 2,27 (55 / 0 / 1 / 66)
🥉 SV Germania Bietigheim 2,34 (64 / 1 / 0 / 68)
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NK Croatia Bietigheim 3,58 (91 / 4 / 0 / 104)
TSV Münchingen 3,75 (83 / 5 / 2 / 109)
SV Pattonville 3,96 (73 / 2 / 6 / 115)
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🥇 SGM Mulfingen/Hollenbach II 2,24 (57 / 1 / 0 / 65)
🥈 FSV Friedrichshaller SV 2,27 (61 / 1 / 0 / 66)
🥉 FSV Schwaigern 2,31 (58 / 1 / 1 / 67)
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TSV Botenheim 4,2 (99 / 5 / 1 / 122)
Spfr Lauffen 4,24 (89 / 4 / 3 / 123)
TG Böckingen 4,27 (83 / 7 / 3 / 124)
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🥇 1. FC Heiningen 2,37 (53 / 4 / 0 / 69)
🥈 TSV Denkendorf 2,86 (69 / 3 / 0 / 83)
🥉 1. FC Donzdorf 3,0 (59 / 3 / 2 / 87)
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TSV RSK Esslingen 3,79 (72 / 5 / 3 / 110)
TSV Jesingen 4,06 (89 / 4 / 2 / 118)
TSV Oberboihingen 4,17 (94 / 5 / 1 / 121)
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🥇 VfR Sulz 1,65 (44 / 0 / 0 / 48)
🥈 SG Dornstetten 2,24 (59 / 2 / 0 / 65)
🥉 SV Baiersbronn 2,31 (53 / 1 / 2 / 67)
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SV Wittendorf 3,2 (84 / 2 / 0 / 93)
TSV Möttlingen 3,82 (73 / 2 / 5 / 107)
SV Althengstett 4,17 (87 / 7 / 2 / 121)
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🥇 TSV Kirchberg/Iller 2,48 (70 / 3 / 0 / 82)
🥇 SV Sulmetingen 2,48 (70 / 2 / 1 / 82)
🥇 SV Hohentengen 2,48 (72 / 3 / 0 / 82)
🥇 SV Ochsenhausen 2,48 (79 / 0 / 0 / 82)
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SV Sigmaringen 3,66 (87 / 5 / 1 / 121)
FV Rot bei Laupheim 4,0 (100 / 3 / 4 / 132)
FC Krauchenwies/Hausen a.A. 1911 I 4,09 (110 / 3 / 2 / 135)
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🥇 TSG Hofherrnweiler-Unterr. II 2,06 (47 / 0 / 1 / 60)
🥈 TSV Böbingen 2,41 (62 / 2 / 0 / 70)
🥉 FV 08 Unterkochen 2,51 (52 / 3 / 2 / 73)
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SGM Stödtlen/Tannhausen 3,65 (78 / 4 / 3 / 106)
TSG Schnaitheim 3,68 (87 / 2 / 2 / 107)
SSV Aalen 3,82 (86 / 3 / 1 / 111)
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🥇 SGM Kreßberg 2,03 (45 / 2 / 1 / 59)
🥈 TSV Obersontheim 2,31 (61 / 2 / 0 / 67)
🥉 VfL Mainhardt 2,44 (62 / 1 / 0 / 71)
🥉 SV Unterweissach 2,44 (68 / 0 / 0 / 71)
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TSV Rudersberg 3,34 (82 / 2 / 0 / 97)
TSV Nellmersbach 3,89 (91 / 3 / 1 / 113)
TSV Schornbach 5,27 (105 / 6 / 5 / 153)
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🥇 SGM Gruol/Erlaheim 1,84 (53 / 1 / 1 / 61)
🥈 SGM Deißlingen/Lauffen 1,9 (56 / 2 / 0 / 63)
🥉 SV Dotternhausen 2,03 (56 / 2 / 1 / 67)
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SV Wurmlingen 3,3 (78 / 5 / 3 / 109)
FC Grosselfingen 3,57 (88 / 1 / 5 / 118)
FC Hechingen 5,48 (129 / 6 / 4 / 181)
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🥇 SpVgg Holzgerlingen 1,96 (50 / 1 / 0 / 57)
🥈 SV Vaihingen 2,34 (59 / 1 / 1 / 68)
🥉 TV Echterdingen II 2,44 (54 / 2 / 2 / 71)
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ASV Botnang 3,55 (75 / 4 / 2 / 103)
TSV Dagersheim 3,67 (81 / 4 / 0 / 103)
Croatia Stuttgart 4,34 (76 / 4 / 5 / 126)
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Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
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