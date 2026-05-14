Die bislang (un)fairsten Teams aller Bezirksligen in Württemberg

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team / Gelb-Rote Karten Team / Rote Karten Team / Punkte)
Die Karten für Team-Offizielle wurden nur bei der Gesamtpunktzahl berücksichtigt.
🥇 SV Pfrondorf 2,0 (48 / 1 / 0 / 52)
🥈 TSV Hirschau 2,23 (48 / 1 / 1 / 58)
🥉 SG Reutlingen 2,26 (51 / 1 / 1 / 59)
…
SV Walddorf 3,84 (73 / 5 / 2 / 100)
SV Zainingen 3,88 (77 / 6 / 0 / 101)
TSV Genkingen 4,07 (78 / 1 / 4 / 106)
---
🥇 SV Maierhöfen-Grünenbach 1,64 (43 / 1 / 0 / 46)
🥈 TSG Ailingen 1,89 (47 / 2 / 0 / 53)
🥉 SV Aichstetten 2,1 (54 / 1 / 0 / 59)
…
FC Leutkirch 3,5 (86 / 3 / 0 / 98)
TSV Meckenbeuren 3,64 (84 / 3 / 0 / 102)
FC Dostluk Friedrichshafen 4,85 (106 / 4 / 3 / 136)
---
🥇 TSV Kettershausen-Bebenh. 2,73 (60 / 1 / 1 / 71)
🥈 SV Jungingen 2,76 (56 / 1 / 0 / 72)
🥉 FV Asch-Sonderbuch 2,8 (67 / 1 / 0 / 73)
…
SC Türkgücü Ulm 4,3 (92 / 3 / 1 / 112)
FC Hüttisheim 4,3 (88 / 1 / 3 / 112)
SGM Senden-Ay 4,84 (85 / 8 / 2 / 126)
---
🥇 FV Löchgau II 2,25 (48 / 0 / 2 / 61)
🥈 SV Salamander Kornwestheim 2,33 (52 / 0 / 1 / 63)
🥈 SV Germania Bietigheim 2,33 (59 / 1 / 0 / 63)
…
TSV Münchingen 3,77 (79 / 4 / 2 / 102)
TV Pflugfelden 3,78 (58 / 6 / 5 / 106)
SV Pattonville 4,0 (70 / 2 / 6 / 112)
---
🥇 SGM Mulfingen/Hollenbach II 2,11 (47 / 1 / 0 / 55)
🥈 FSV Schwaigern 2,38 (56 / 0 / 1 / 62)
🥈 SG Sindringen/Ernsbach 2,38 (57 / 1 / 0 / 62)
…
Spfr Lauffen 4,23 (82 / 4 / 2 / 110)
TG Böckingen 4,34 (77 / 7 / 2 / 113)
TSV Botenheim 4,42 (92 / 5 / 1 / 115)
---
🥇 1. FC Heiningen 2,38 (46 / 4 / 0 / 62)
🥈 1. FC Donzdorf 2,8 (53 / 2 / 1 / 73)
🥉 VfL Kirchheim 2,88 (68 / 2 / 0 / 75)
…
TSV Jesingen 4,03 (79 / 4 / 2 / 105)
Türkspor Nürtingen 1973 e.V. 4,07 (89 / 2 / 2 / 106)
TSV Oberboihingen 4,42 (88 / 5 / 1 / 115)
---
🥇 VfR Sulz 1,73 (41 / 0 / 0 / 45)
🥈 SG Dornstetten 2,3 (54 / 2 / 0 / 60)
🥉 SV Baiersbronn 2,38 (51 / 0 / 2 / 62)
…
SV Wittendorf 3,34 (79 / 2 / 0 / 87)
TSV Möttlingen 3,73 (68 / 2 / 4 / 97)
SV Althengstett 4,57 (85 / 7 / 2 / 119)
---
🥇 FV Bad Saulgau 2,41 (67 / 0 / 0 / 70)
🥈 SV Sulmetingen 2,48 (63 / 1 / 1 / 72)
🥉 TSV Kirchberg/Iller 2,53 (64 / 3 / 0 / 76)
…
SV Sigmaringen 3,66 (77 / 5 / 1 / 110)
FC Krauchenwies/Hausen a.A. 1911 I 4,2 (101 / 3 / 2 / 126)
FV Rot bei Laupheim 4,36 (99 / 3 / 4 / 131)
---
🥇 TSG Hofherrnweiler-Unterr. II 2,14 (47 / 0 / 1 / 60)
🥈 TSV Böbingen 2,38 (54 / 2 / 0 / 62)
🥉 FV 08 Unterkochen 2,53 (45 / 3 / 2 / 66)
…
SSV Aalen 3,61 (75 / 2 / 1 / 94)
TSV Hüttlingen 3,76 (84 / 2 / 1 / 98)
SGM Stödtlen/Tannhausen 3,88 (73 / 4 / 3 / 101)
---
🥇 SGM Kreßberg 2,11 (42 / 2 / 1 / 55)
🥈 TSV Obersontheim 2,34 (58 / 1 / 0 / 61)
🥉 VfL Mainhardt 2,52 (54 / 1 / 0 / 63)
…
TSV Rudersberg 3,5 (79 / 2 / 0 / 91)
TSV Nellmersbach 3,96 (81 / 3 / 1 / 103)
TSV Schornbach 4,92 (91 / 6 / 3 / 128)
---
🥇 SGM Gruol/Erlaheim 1,9 (49 / 1 / 1 / 57)
🥈 SGM Deißlingen/Lauffen 1,93 (51 / 2 / 0 / 58)
🥉 SGM Bösingen II/Beffendorf I 2,06 (53 / 1 / 1 / 62)
…
SV Wurmlingen 3,3 (73 / 5 / 2 / 99)
FC Grosselfingen 3,68 (77 / 1 / 5 / 107)
FC Hechingen 5,8 (122 / 6 / 4 / 174)
---
🥇 SpVgg Holzgerlingen 1,92 (44 / 1 / 0 / 50)
🥈 SV Vaihingen 2,38 (53 / 1 / 1 / 62)
🥉 TV Echterdingen II 2,61 (51 / 2 / 2 / 68)
…
TSV Dagersheim 3,76 (77 / 4 / 0 / 98)
Spvgg Cannstatt 3,8 (68 / 3 / 2 / 99)
Croatia Stuttgart 4,65 (71 / 4 / 5 / 121)
---
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
