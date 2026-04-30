Die bislang (un)fairsten Teams aller Bezirksligen in Württemberg

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team / Gelb-Rote Karten Team / Rote Karten Team / Punkte)
Die Karten für Team-Offizielle wurden nur bei der Gesamtpunktzahl berücksichtigt.
🥇 SV Pfrondorf 2,0 (44 / 1 / 0 / 48)
🥈 TSV Hirschau 2,25 (44 / 1 / 1 / 54)
🥉 SG Reutlingen 2,37 (49 / 1 / 1 / 57)
…
SV Walddorf 3,75 (66 / 4 / 2 / 90)
SV Zainingen 3,87 (72 / 5 / 2 / 93)
TSV Genkingen 4,0 (73 / 1 / 3 / 96)
---
🥇 SV Maierhöfen-Grünenbach 1,76 (43 / 1 / 0 / 46)
🥈 TSG Ailingen 1,88 (43 / 2 / 0 / 49)
🥉 SV Aichstetten 2,03 (48 / 1 / 0 / 53)
…
SV Oberzell 3,48 (81 / 2 / 1 / 94)
TSV Meckenbeuren 3,73 (79 / 3 / 0 / 97)
FC Dostluk Friedrichshafen 4,84 (96 / 4 / 3 / 126)
---
🥇 SV Jungingen 2,62 (49 / 1 / 0 / 63)
🥈 TSV Langenau 2,66 (51 / 1 / 1 / 64)
🥈 FV Asch-Sonderbuch 2,66 (58 / 1 / 0 / 64)
…
FC Hüttisheim 4,29 (80 / 1 / 3 / 103)
SC Türkgücü Ulm 4,41 (86 / 3 / 1 / 106)
SGM Senden-Ay 5,12 (82 / 8 / 2 / 123)
---
🥇 FV Löchgau II 2,28 (45 / 0 / 2 / 57)
🥈 SV Salamander Kornwestheim 2,36 (48 / 0 / 1 / 59)
🥉 SV Germania Bietigheim 2,48 (58 / 1 / 0 / 62)
…
TV Pflugfelden 3,61 (54 / 5 / 1 / 94)
SV Pattonville 3,96 (66 / 2 / 0 / 103)
TSV Münchingen 4,0 (77 / 4 / 0 / 100)
---
🥇 SGM Mulfingen/Hollenbach II 2,2 (45 / 1 / 0 / 53)
🥈 SG Sindringen/Ernsbach 2,41 (53 / 1 / 0 / 58)
🥉 FSV Friedrichshaller SV 2,5 (55 / 1 / 0 / 60)
…
Spfr Lauffen 4,12 (76 / 4 / 1 / 99)
TG Böckingen 4,37 (69 / 7 / 1 / 105)
TSV Botenheim 4,45 (85 / 5 / 1 / 107)
---
🥇 1. FC Heiningen 2,37 (42 / 4 / 0 / 57)
🥈 1. FC Donzdorf 2,95 (51 / 2 / 1 / 71)
🥉 FV Vorwärts Faurndau 3,0 (60 / 2 / 1 / 72)
…
Türkspor Nürtingen 1973 e.V. 4,2 (84 / 2 / 2 / 101)
TSV Jesingen 4,2 (75 / 4 / 2 / 101)
TSV Oberboihingen 4,62 (84 / 5 / 1 / 111)
---
🥇 VfR Sulz 1,56 (34 / 0 / 0 / 36)
🥈 SG Dornstetten 2,21 (45 / 2 / 0 / 51)
🥉 SV Baiersbronn 2,39 (44 / 0 / 2 / 55)
…
SV Wittendorf 3,43 (71 / 2 / 0 / 79)
TSV Möttlingen 4,04 (60 / 2 / 4 / 89)
SV Althengstett 4,77 (77 / 5 / 2 / 105)
---
🥇 FV Bad Saulgau 2,5 (67 / 0 / 0 / 70)
🥈 FC Mengen 2,59 (65 / 1 / 0 / 70)
🥉 SV Ochsenhausen 2,6 (70 / 0 / 0 / 73)
…
SV Sigmaringen 3,78 (73 / 5 / 2 / 106)
FC Krauchenwies/Hausen a.A. 1911 I 4,1 (91 / 3 / 0 / 115)
FV Rot bei Laupheim 4,35 (91 / 3 / 0 / 122)
---
🥇 TSG Hofherrnweiler-Unterr. II 2,23 (45 / 0 / 1 / 58)
🥈 TSV Böbingen 2,29 (50 / 1 / 0 / 55)
🥉 FV 08 Unterkochen 2,5 (42 / 2 / 2 / 60)
…
TSG Schnaitheim 3,62 (75 / 1 / 1 / 87)
TSV Hüttlingen 3,66 (74 / 2 / 1 / 88)
SGM Stödtlen/Tannhausen 3,87 (65 / 4 / 3 / 93)
---
🥇 SGM Kreßberg 2,12 (39 / 2 / 1 / 51)
🥈 VfL Mainhardt 2,34 (48 / 0 / 0 / 54)
🥉 TSV Obersontheim 2,37 (54 / 1 / 0 / 57)
…
TSV Rudersberg 3,58 (74 / 2 / 0 / 86)
TSV Nellmersbach 4,12 (77 / 3 / 1 / 99)
TSV Schornbach 5,04 (84 / 6 / 3 / 121)
---
🥇 SGM Gruol/Erlaheim 2,0 (48 / 1 / 1 / 56)
🥇 SGM Deißlingen/Lauffen 2,0 (49 / 2 / 0 / 56)
🥉 SGM Hardt / Lauterbach 2,07 (46 / 3 / 0 / 58)
…
SV Wurmlingen 3,44 (67 / 5 / 2 / 93)
FC Grosselfingen 3,62 (68 / 1 / 5 / 98)
FC Hechingen 6,0 (116 / 6 / 4 / 168)
---
🥇 SpVgg Holzgerlingen 1,78 (35 / 1 / 0 / 41)
🥈 SV Vaihingen 2,33 (47 / 1 / 1 / 56)
🥉 VfL Herrenberg 2,45 (50 / 2 / 0 / 59)
…
VfL Oberjettingen 3,7 (64 / 3 / 1 / 89)
TSV Dagersheim 3,83 (72 / 4 / 1 / 92)
Croatia Stuttgart 4,54 (65 / 4 / 1 / 109)
---
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
