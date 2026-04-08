Die bislang (un)fairsten Teams aller Bezirksligen in Württemberg

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team / Gelb-Rote Karten Team / Rote Karten Team / Punkte)
Die Karten für Team-Offizielle wurden nur bei der Gesamtpunktzahl berücksichtigt.
🥇 SV Pfrondorf 1,95 (35 / 1 / 0 / 39)
🥈 TSV Hirschau 2,15 (38 / 1 / 0 / 43)
🥉 SG Reutlingen 2,38 (42 / 1 / 0 / 50)
…
TSV Ofterdingen 3,71 (60 / 4 / 0 / 78)
TSV Genkingen 3,73 (54 / 1 / 1 / 71)
SV Zainingen 3,9 (60 / 4 / 2 / 78)
---
🥇 TSG Ailingen 1,77 (36 / 1 / 0 / 39)
🥈 SV Maierhöfen-Grünenbach 1,91 (41 / 1 / 0 / 44)
🥉 SV Aichstetten 2,09 (41 / 1 / 0 / 46)
…
SV Oberzell 3,63 (67 / 2 / 0 / 80)
TSV Meckenbeuren 3,65 (69 / 3 / 0 / 84)
FC Dostluk Friedrichshafen 4,38 (72 / 4 / 0 / 92)
---
🥇 SV Jungingen 2,61 (44 / 0 / 2 / 55)
🥇 FV Asch-Sonderbuch 2,61 (50 / 1 / 0 / 55)
🥉 TSV Langenau 2,66 (47 / 1 / 0 / 56)
…
FC Hüttisheim 4,38 (70 / 1 / 0 / 92)
SC Türkgücü Ulm 4,57 (79 / 2 / 1 / 96)
SGM Senden-Ay 5,0 (70 / 6 / 2 / 105)
---
🥇 SV Salamander Kornwestheim 2,2 (42 / 0 / 1 / 53)
🥈 FV Löchgau II 2,29 (43 / 0 / 2 / 55)
🥉 SV Germania Bietigheim 2,37 (53 / 1 / 0 / 57)
…
TV Pflugfelden 3,88 (59 / 6 / 1 / 97)
SV Pattonville 4,0 (64 / 2 / 0 / 100)
TSV Münchingen 4,0 (73 / 4 / 0 / 96)
---
🥇 SGM Mulfingen/Hollenbach II 1,9 (31 / 1 / 0 / 38)
🥈 SG Sindringen/Ernsbach 2,0 (40 / 0 / 0 / 42)
🥉 FSV Friedrichshaller SV 2,55 (47 / 1 / 0 / 51)
…
TSV Botenheim 4,28 (76 / 4 / 0 / 90)
Spfr Lauffen 4,35 (65 / 4 / 1 / 87)
TG Böckingen 4,76 (64 / 7 / 1 / 100)
---
🥇 1. FC Heiningen 2,09 (33 / 3 / 0 / 44)
🥈 TSV Denkendorf 2,71 (48 / 2 / 0 / 57)
🥉 FV Vorwärts Faurndau 3,0 (52 / 2 / 0 / 63)
…
TSV Jesingen 3,95 (65 / 4 / 0 / 83)
Türkspor Nürtingen 1973 e.V. 4,14 (73 / 1 / 0 / 87)
TSV Oberboihingen 4,61 (73 / 4 / 1 / 97)
---
🥇 VfR Sulz 1,7 (32 / 0 / 0 / 34)
🥈 SG Dornstetten 1,95 (36 / 1 / 0 / 39)
🥉 SGM Oberreichenbach/Würzbach 2,1 (31 / 0 / 0 / 42)
…
SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee 3,6 (64 / 1 / 0 / 72)
TSV Möttlingen 4,36 (54 / 2 / 0 / 83)
SV Althengstett 4,78 (69 / 5 / 0 / 91)
---
🥇 FV Bad Saulgau 2,4 (57 / 0 / 0 / 60)
🥈 SV Sulmetingen 2,41 (52 / 0 / 0 / 58)
🥉 FC Mengen 2,45 (57 / 0 / 0 / 59)
…
SV Sigmaringen 3,88 (64 / 5 / 2 / 97)
FC Krauchenwies/Hausen a.A. 1911 I 4,04 (80 / 2 / 0 / 101)
FV Rot bei Laupheim 4,28 (80 / 2 / 0 / 107)
---
🥇 TSV Böbingen 2,23 (43 / 1 / 0 / 47)
🥈 TSG Hofherrnweiler-Unterr. II 2,27 (37 / 0 / 0 / 50)
🥉 FV 08 Unterkochen 2,33 (34 / 1 / 0 / 49)
…
SSV Aalen 3,71 (61 / 2 / 0 / 78)
SG Heldenfingen/Heuchlingen 3,75 (56 / 0 / 2 / 75)
TSV Hüttlingen 3,8 (66 / 2 / 0 / 80)
---
🥇 SGM Kreßberg 1,8 (33 / 0 / 0 / 38)
🥈 TSV Obersontheim 2,35 (44 / 1 / 0 / 47)
🥉 VfL Mainhardt 2,52 (42 / 0 / 0 / 48)
…
TSV Nellmersbach 3,9 (63 / 2 / 1 / 82)
TSV Rudersberg 3,9 (66 / 2 / 0 / 78)
TSV Schornbach 4,5 (70 / 4 / 0 / 90)
---
🥇 SGM Gruol/Erlaheim 1,79 (40 / 1 / 0 / 43)
🥈 SGM Hardt / Lauterbach 2,0 (39 / 2 / 0 / 48)
🥉 SGM Deißlingen/Lauffen 2,08 (45 / 2 / 0 / 52)
…
SV Wurmlingen 3,16 (58 / 4 / 0 / 76)
FC Grosselfingen 3,58 (61 / 1 / 0 / 86)
FC Hechingen 6,25 (102 / 6 / 1 / 150)
---
🥇 SpVgg Holzgerlingen 1,85 (31 / 1 / 0 / 37)
🥈 VfL Herrenberg 2,14 (43 / 0 / 0 / 45)
🥉 SV Vaihingen 2,28 (40 / 1 / 0 / 48)
…
TSV Musberg 3,85 (66 / 3 / 0 / 81)
TSV Dagersheim 4,0 (67 / 3 / 1 / 84)
Croatia Stuttgart 4,09 (54 / 4 / 0 / 86)
---
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
