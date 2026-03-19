 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Die bislang (un)fairsten Teams aller Bezirksligen in Württemberg

FuPa wirft einen Blick auf die Fairnesstabellen aller Ligen.

von Timo Babic · Heute, 20:00 Uhr
– Foto: Wilfried Wolf

Verlinkte Inhalte

BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?

Fairness-Tabelle

Team Quote (Gelbe Karten Team / Gelb-Rote Karten Team / Rote Karten Team / Punkte)
Die Karten für Team-Offizielle wurden nur bei der Gesamtpunktzahl berücksichtigt.

Bezirksliga Alb

🥇 SV Pfrondorf 2,05 (33 / 1 / 0 / 37)

🥈 TSV Hirschau 2,16 (35 / 1 / 0 / 39)

🥉 SG Reutlingen 2,33 (39 / 1 / 0 / 42)

SV Zainingen 3,77 (53 / 3 / 0 / 68)

TSV Genkingen 3,77 (51 / 1 / 2 / 68)

TSV Ofterdingen 4,16 (57 / 4 / 1 / 75)

---

Bezirksliga Bodensee

🥇 TSG Ailingen 1,52 (32 / 0 / 0 / 32)

🥈 SV Maierhöfen-Grünenbach 2,0 (39 / 1 / 0 / 42)

🥉 SV Aichstetten 2,05 (34 / 1 / 0 / 39)

TSV Meckenbeuren 3,57 (62 / 3 / 0 / 75)

SV Oberzell 3,8 (63 / 2 / 1 / 76)

FC Dostluk Friedrichshafen 4,4 (68 / 4 / 1 / 88)

---

Bezirksliga Donau/Iller

🥇 FV Asch-Sonderbuch 2,64 (41 / 1 / 0 / 45)

🥈 SV Jungingen 2,7 (36 / 0 / 0 / 46)

🥉 TSV Langenau 2,7 (40 / 0 / 1 / 46)

SC Türkgücü Ulm 4,62 (61 / 2 / 1 / 74)

FC Hüttisheim 4,64 (57 / 1 / 3 / 79)

SGM Senden-Ay 5,0 (53 / 5 / 2 / 85)

---

Bezirksliga Enz/Murr

🥇 FV Löchgau II 2,0 (36 / 0 / 0 / 44)

🥈 SV Salamander Kornwestheim 2,04 (37 / 0 / 1 / 45)

🥉 SV Germania Bietigheim 2,23 (43 / 1 / 0 / 47)

NK Croatia Bietigheim 3,82 (79 / 3 / 0 / 88)

TV Pflugfelden 3,95 (58 / 6 / 2 / 91)

TSV Münchingen 4,17 (73 / 4 / 2 / 96)

---

Bezirksliga Franken

🥇 SG Sindringen/Ernsbach 2,05 (35 / 0 / 0 / 37)

🥈 SGM Mulfingen/Hollenbach II 2,11 (31 / 1 / 0 / 38)

🥉 TSV Erlenbach 2,52 (46 / 0 / 0 / 48)

TSV Botenheim 4,26 (70 / 3 / 0 / 81)

Spfr Lauffen 4,41 (56 / 3 / 1 / 75)

TG Böckingen 4,94 (56 / 6 / 2 / 89)

---

Bezirksliga Neckar/Fils

🥇 1. FC Heiningen 2,05 (28 / 3 / 0 / 39)

🥈 TSV Denkendorf 2,57 (41 / 2 / 0 / 49)

🥉 FV Vorwärts Faurndau 3,0 (49 / 1 / 1 / 57)

TSV Jesingen 4,05 (59 / 4 / 1 / 77)

Türkspor Nürtingen 1973 e.V. 4,36 (69 / 1 / 2 / 83)

TSV Oberboihingen 5,0 (71 / 4 / 1 / 95)

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

🥇 VfR Sulz 1,7 (27 / 0 / 0 / 29)

🥈 SG Dornstetten 1,94 (30 / 1 / 0 / 33)

🥉 SGM Oberreichenbach/Würzbach 2,17 (26 / 0 / 2 / 37)

1.FC Altburg 3,7 (49 / 4 / 0 / 63)

TSV Möttlingen 4,13 (41 / 1 / 3 / 62)

SV Althengstett 4,81 (58 / 4 / 1 / 77)

---

Bezirksliga Oberschwaben

🥇 SV Sulmetingen 2,45 (43 / 0 / 1 / 49)

🥈 FC Mengen 2,52 (52 / 0 / 0 / 53)

🥉 FV Bad Saulgau 2,65 (51 / 0 / 0 / 53)

SV Sigmaringen 3,86 (58 / 4 / 1 / 85)

SGM Ummendorf/Fischbach 4,04 (65 / 2 / 1 / 85)

FV Rot bei Laupheim 4,45 (71 / 2 / 4 / 98)

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

🥇 TSV Böbingen 1,88 (31 / 0 / 0 / 32)

🥈 FV 08 Unterkochen 2,16 (29 / 1 / 1 / 39)

🥉 TSG Hofherrnweiler-Unterr. II 2,22 (28 / 0 / 1 / 40)

SG Heldenfingen/Heuchlingen 3,7 (46 / 0 / 2 / 63)

DJK-SG Schwabsberg-Buch 3,76 (54 / 3 / 0 / 64)

TSV Hüttlingen 3,83 (56 / 2 / 1 / 69)

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

🥇 SGM Kreßberg 1,55 (28 / 0 / 0 / 28)

🥈 TSV Obersontheim 2,38 (40 / 1 / 0 / 43)

🥉 TURA Untermünkheim 2,57 (37 / 2 / 1 / 49)

TSV Rudersberg 3,94 (59 / 2 / 0 / 71)

TSV Nellmersbach 4,05 (58 / 2 / 1 / 77)

TSV Schornbach 4,27 (62 / 3 / 1 / 77)

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

🥇 SGM Gruol/Erlaheim 1,85 (36 / 1 / 0 / 39)

🥈 SV Dotternhausen 1,9 (35 / 0 / 1 / 40)

🥉 SGM Hardt / Lauterbach 2,0 (33 / 2 / 0 / 42)

FC Grosselfingen 3,38 (56 / 1 / 2 / 71)

TSV Strassberg 3,57 (54 / 1 / 2 / 68)

FC Hechingen 6,71 (93 / 6 / 4 / 141)

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

🥇 TV Echterdingen II 1,88 (27 / 2 / 0 / 34)

🥈 SpVgg Holzgerlingen 1,88 (28 / 1 / 0 / 34)

🥉 SV Nufringen 1,88 (29 / 1 / 0 / 32)

TSV Dagersheim 3,77 (55 / 2 / 0 / 68)

TSV Musberg 3,94 (56 / 3 / 1 / 71)

Croatia Stuttgart 4,44 (49 / 4 / 3 / 80)

---

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________