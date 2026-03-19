Die bislang (un)fairsten Teams aller Bezirksligen in Württemberg

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team / Gelb-Rote Karten Team / Rote Karten Team / Punkte)
Die Karten für Team-Offizielle wurden nur bei der Gesamtpunktzahl berücksichtigt.
🥇 SV Pfrondorf 2,05 (33 / 1 / 0 / 37)
🥈 TSV Hirschau 2,16 (35 / 1 / 0 / 39)
🥉 SG Reutlingen 2,33 (39 / 1 / 0 / 42)
…
SV Zainingen 3,77 (53 / 3 / 0 / 68)
TSV Genkingen 3,77 (51 / 1 / 2 / 68)
TSV Ofterdingen 4,16 (57 / 4 / 1 / 75)
---
🥇 TSG Ailingen 1,52 (32 / 0 / 0 / 32)
🥈 SV Maierhöfen-Grünenbach 2,0 (39 / 1 / 0 / 42)
🥉 SV Aichstetten 2,05 (34 / 1 / 0 / 39)
…
TSV Meckenbeuren 3,57 (62 / 3 / 0 / 75)
SV Oberzell 3,8 (63 / 2 / 1 / 76)
FC Dostluk Friedrichshafen 4,4 (68 / 4 / 1 / 88)
---
🥇 FV Asch-Sonderbuch 2,64 (41 / 1 / 0 / 45)
🥈 SV Jungingen 2,7 (36 / 0 / 0 / 46)
🥉 TSV Langenau 2,7 (40 / 0 / 1 / 46)
…
SC Türkgücü Ulm 4,62 (61 / 2 / 1 / 74)
FC Hüttisheim 4,64 (57 / 1 / 3 / 79)
SGM Senden-Ay 5,0 (53 / 5 / 2 / 85)
---
🥇 FV Löchgau II 2,0 (36 / 0 / 0 / 44)
🥈 SV Salamander Kornwestheim 2,04 (37 / 0 / 1 / 45)
🥉 SV Germania Bietigheim 2,23 (43 / 1 / 0 / 47)
…
NK Croatia Bietigheim 3,82 (79 / 3 / 0 / 88)
TV Pflugfelden 3,95 (58 / 6 / 2 / 91)
TSV Münchingen 4,17 (73 / 4 / 2 / 96)
---
🥇 SG Sindringen/Ernsbach 2,05 (35 / 0 / 0 / 37)
🥈 SGM Mulfingen/Hollenbach II 2,11 (31 / 1 / 0 / 38)
🥉 TSV Erlenbach 2,52 (46 / 0 / 0 / 48)
…
TSV Botenheim 4,26 (70 / 3 / 0 / 81)
Spfr Lauffen 4,41 (56 / 3 / 1 / 75)
TG Böckingen 4,94 (56 / 6 / 2 / 89)
---
🥇 1. FC Heiningen 2,05 (28 / 3 / 0 / 39)
🥈 TSV Denkendorf 2,57 (41 / 2 / 0 / 49)
🥉 FV Vorwärts Faurndau 3,0 (49 / 1 / 1 / 57)
…
TSV Jesingen 4,05 (59 / 4 / 1 / 77)
Türkspor Nürtingen 1973 e.V. 4,36 (69 / 1 / 2 / 83)
TSV Oberboihingen 5,0 (71 / 4 / 1 / 95)
---
🥇 VfR Sulz 1,7 (27 / 0 / 0 / 29)
🥈 SG Dornstetten 1,94 (30 / 1 / 0 / 33)
🥉 SGM Oberreichenbach/Würzbach 2,17 (26 / 0 / 2 / 37)
…
1.FC Altburg 3,7 (49 / 4 / 0 / 63)
TSV Möttlingen 4,13 (41 / 1 / 3 / 62)
SV Althengstett 4,81 (58 / 4 / 1 / 77)
---
🥇 SV Sulmetingen 2,45 (43 / 0 / 1 / 49)
🥈 FC Mengen 2,52 (52 / 0 / 0 / 53)
🥉 FV Bad Saulgau 2,65 (51 / 0 / 0 / 53)
…
SV Sigmaringen 3,86 (58 / 4 / 1 / 85)
SGM Ummendorf/Fischbach 4,04 (65 / 2 / 1 / 85)
FV Rot bei Laupheim 4,45 (71 / 2 / 4 / 98)
---
🥇 TSV Böbingen 1,88 (31 / 0 / 0 / 32)
🥈 FV 08 Unterkochen 2,16 (29 / 1 / 1 / 39)
🥉 TSG Hofherrnweiler-Unterr. II 2,22 (28 / 0 / 1 / 40)
…
SG Heldenfingen/Heuchlingen 3,7 (46 / 0 / 2 / 63)
DJK-SG Schwabsberg-Buch 3,76 (54 / 3 / 0 / 64)
TSV Hüttlingen 3,83 (56 / 2 / 1 / 69)
---
🥇 SGM Kreßberg 1,55 (28 / 0 / 0 / 28)
🥈 TSV Obersontheim 2,38 (40 / 1 / 0 / 43)
🥉 TURA Untermünkheim 2,57 (37 / 2 / 1 / 49)
…
TSV Rudersberg 3,94 (59 / 2 / 0 / 71)
TSV Nellmersbach 4,05 (58 / 2 / 1 / 77)
TSV Schornbach 4,27 (62 / 3 / 1 / 77)
---
🥇 SGM Gruol/Erlaheim 1,85 (36 / 1 / 0 / 39)
🥈 SV Dotternhausen 1,9 (35 / 0 / 1 / 40)
🥉 SGM Hardt / Lauterbach 2,0 (33 / 2 / 0 / 42)
…
FC Grosselfingen 3,38 (56 / 1 / 2 / 71)
TSV Strassberg 3,57 (54 / 1 / 2 / 68)
FC Hechingen 6,71 (93 / 6 / 4 / 141)
---
🥇 TV Echterdingen II 1,88 (27 / 2 / 0 / 34)
🥈 SpVgg Holzgerlingen 1,88 (28 / 1 / 0 / 34)
🥉 SV Nufringen 1,88 (29 / 1 / 0 / 32)
…
TSV Dagersheim 3,77 (55 / 2 / 0 / 68)
TSV Musberg 3,94 (56 / 3 / 1 / 71)
Croatia Stuttgart 4,44 (49 / 4 / 3 / 80)
---
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________