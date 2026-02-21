Die bislang (un)fairsten Teams aller Bezirksligen in Württemberg

Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team / Gelb-Rote Karten Team / Rote Karten Team / Punkte)
Die Karten für Team-Offizielle wurden nur bei der Gesamtpunktzahl berücksichtigt.
🥇 SV Pfrondorf 1,8 (27 / 0 / 0 / 27)
🥈 SG Reutlingen 2,18 (35 / 0 / 0 / 35)
🥉 TSV Hirschau 2,18 (31 / 1 / 0 / 35)
…
SV Zainingen 3,53 (41 / 2 / 0 / 53)
TSV Ofterdingen 3,8 (50 / 2 / 0 / 57)
TSV Genkingen 4,06 (48 / 1 / 2 / 65)
---
🥇 TSG Ailingen 1,55 (28 / 0 / 0 / 28)
🥈 SV Aichstetten 1,93 (27 / 1 / 0 / 31)
🥉 SV Bergatreute 2,0 (31 / 1 / 0 / 32)
…
SV Oberzell 3,47 (54 / 1 / 0 / 59)
TSV Meckenbeuren 3,64 (50 / 3 / 0 / 62)
FC Dostluk Friedrichshafen 4,05 (53 / 3 / 1 / 69)
---
🥇 FV Asch-Sonderbuch 2,62 (38 / 1 / 0 / 42)
🥈 TSV Langenau 2,66 (34 / 0 / 1 / 40)
🥉 SV Jungingen 2,68 (35 / 0 / 0 / 43)
…
FC Hüttisheim 4,6 (48 / 1 / 3 / 69)
SC Türkgücü Ulm 4,85 (55 / 2 / 1 / 68)
SGM Senden-Ay 5,18 (51 / 5 / 2 / 83)
---
🥇 SV Salamander Kornwestheim 2,27 (33 / 0 / 1 / 41)
🥈 TSV Merklingen 2,31 (39 / 0 / 0 / 44)
🥉 FV Löchgau II 2,38 (35 / 0 / 0 / 43)
…
NK Croatia Bietigheim 4,21 (71 / 3 / 0 / 80)
TV Pflugfelden 4,31 (52 / 5 / 2 / 82)
TSV Münchingen 4,31 (62 / 3 / 2 / 82)
---
🥇 SGM Mulfingen/Hollenbach II 1,78 (23 / 0 / 0 / 25)
🥈 SG Sindringen/Ernsbach 2,14 (28 / 0 / 0 / 30)
🥉 TSV Erlenbach 2,4 (34 / 0 / 0 / 36)
…
TSV Botenheim 4,26 (57 / 2 / 0 / 64)
Spfr Lauffen 4,64 (49 / 3 / 1 / 65)
TG Böckingen 5,2 (49 / 5 / 2 / 78)
---
🥇 1. FC Heiningen 2,06 (22 / 3 / 0 / 33)
🥈 TSV Denkendorf 2,43 (34 / 1 / 0 / 39)
🥉 1. FC Donzdorf 2,93 (33 / 2 / 1 / 47)
…
FV Plochingen 4,13 (50 / 1 / 1 / 62)
Türkspor Nürtingen 1973 e.V. 4,18 (58 / 1 / 1 / 67)
TSV Oberboihingen 4,68 (58 / 2 / 1 / 75)
---
🥇 VfR Sulz 1,73 (24 / 0 / 0 / 26)
🥈 SG Dornstetten 1,93 (26 / 1 / 0 / 29)
🥉 SGM Oberreichenbach/Würzbach 2,18 (24 / 0 / 2 / 35)
…
1. FC Altburg 3,81 (47 / 4 / 0 / 61)
TSV Möttlingen 3,84 (34 / 1 / 2 / 50)
SV Althengstett 4,53 (52 / 3 / 1 / 68)
---
🥇 FC Mengen 2,44 (43 / 0 / 0 / 44)
🥈 SV Hohentengen 2,5 (38 / 2 / 0 / 45)
🥉 FV Bad Saulgau 2,52 (41 / 0 / 0 / 43)
…
FC Krauchenwies/Hausen a.A. 1911 I 4,15 (65 / 2 / 1 / 79)
SGM Ummendorf/Fischbach 4,33 (58 / 2 / 1 / 78)
FV Rot bei Laupheim 4,63 (61 / 2 / 4 / 88)
---
🥇 TSV Böbingen 1,75 (27 / 0 / 0 / 28)
🥈 TSG Hofherrnweiler-Unterr. II 2,06 (21 / 0 / 1 / 33)
🥉 FV 08 Unterkochen 2,18 (25 / 1 / 1 / 35)
…
TSV Hüttlingen 3,73 (48 / 2 / 0 / 56)
SG Heldenfingen/Heuchlingen 3,75 (43 / 0 / 2 / 60)
DJK-SG Schwabsberg-Buch 3,93 (49 / 3 / 0 / 59)
---
🥇 SGM Kreßberg 1,5 (21 / 0 / 0 / 21)
🥈 TSV Obersontheim 2,13 (29 / 1 / 0 / 32)
🥉 SG Oppenweiler-Strümpfelbach 2,66 (36 / 1 / 0 / 40)
…
TSV Nellmersbach 4,12 (48 / 2 / 1 / 66)
TSV Rudersberg 4,13 (51 / 2 / 0 / 62)
TSV Schornbach 4,37 (55 / 3 / 1 / 70)
---
🥇 SGM Hardt / Lauterbach 1,82 (22 / 2 / 0 / 31)
🥈 SGM Gruol/Erlaheim 1,83 (30 / 1 / 0 / 33)
🥉 SV Dotternhausen 2,05 (32 / 0 / 1 / 37)
…
SV Wurmlingen 3,38 (46 / 3 / 1 / 61)
TSV Strassberg 3,53 (39 / 1 / 2 / 53)
FC Hechingen 6,33 (75 / 6 / 3 / 114)
---
🥇 SpVgg Holzgerlingen 1,8 (22 / 1 / 0 / 27)
🥈 SV Nufringen 1,85 (23 / 1 / 0 / 26)
🥉 TV Echterdingen II 1,93 (22 / 2 / 0 / 29)
…
TSV Dagersheim 3,8 (45 / 2 / 0 / 57)
TSV Musberg 3,86 (46 / 2 / 1 / 58)
Croatia Stuttgart 4,53 (42 / 4 / 2 / 68)
---
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
