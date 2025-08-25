 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Die Nr. 21 beim Kirchhörder SC Jonas Telschow trifft schon zum Saisonstart nach Belieben.
Die Nr. 21 beim Kirchhörder SC Jonas Telschow trifft schon zum Saisonstart nach Belieben. – Foto: David Zimmer

Die bisherigen Top-Torschützen 2025/26 - einer ist bereits zweistellig

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

12 Tore

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

8 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

7 Tore

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

6 Tore

Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

5 Tore

Abid Yanik | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Tim Zimpel | SV Germania Salchendorf | Landesliga 2

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Stefan Schwan | SC Berchum/Garenfeld | Bezirksliga 6

Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Ben van Almsick | FC Epe | Bezirksliga 11

