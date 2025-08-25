Die bisherigen Top-Torschützen 2025/26 - einer ist bereits zweistellig

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
12 Tore
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
8 Tore
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
7 Tore
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8
6 Tore
Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6
5 Tore
Abid Yanik | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2
Tim Zimpel | SV Germania Salchendorf | Landesliga 2
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Stefan Schwan | SC Berchum/Garenfeld | Bezirksliga 6
Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11
Ben van Almsick | FC Epe | Bezirksliga 11