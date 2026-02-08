Kaum Training auf dem Platz Die Wintervorbereitung verläuft aus Sicht der Verantwortlichen alles andere als ideal. „Die bisherige Wintervorbereitung läuft suboptimal“, sagt Gritli und verweist auf die Witterung als entscheidenden Faktor. „Wir konnten bisher nur zweimal auf dem Platz trainieren. Die Wetterbedingungen machen es nicht möglich, auf dem Platz zu trainieren.“ Um dennoch körperlich konkurrenzfähig zu bleiben, setzt das Trainerteam auf Alternativen. Fitnessstudio, Laufeinheiten im Freien, Training in der Soccerhalle sowie Regenerationsangebote wie Sauna oder Spinningkurse sollen die fehlenden Einheiten auf dem Rasen zumindest teilweise kompensieren. „Das Trainergespann versucht, viel Abwechslung reinzubekommen“, so Gritli.

Teamgeist als größte Stärke Trotz der schwierigen Umstände sieht der Teammanager einen stabilen Kern innerhalb der Mannschaft. „Aktuell sehe ich die Stärke im Team, dass trotz dieser schlechten Bedingungen alle mit Spaß dabei sind“, sagt er. Der Zusammenhalt gilt als wichtiger Faktor, um die sportlich herausfordernde Situation anzunehmen. Gleichzeitig benennt Gritli offen die sportlichen Defizite. Vor allem im taktischen Bereich sieht er Entwicklungsbedarf. „Verbesserungen im taktischen Bereich können nur auf dem Platz geschehen, was aktuell nicht möglich ist“, erklärt er. Die fehlenden Trainingsmöglichkeiten erschweren somit nicht nur die Vorbereitung, sondern auch die inhaltliche Weiterentwicklung des Spiels.