Kaum Training auf dem Platz
Die Wintervorbereitung verläuft aus Sicht der Verantwortlichen alles andere als ideal. „Die bisherige Wintervorbereitung läuft suboptimal“, sagt Gritli und verweist auf die Witterung als entscheidenden Faktor. „Wir konnten bisher nur zweimal auf dem Platz trainieren. Die Wetterbedingungen machen es nicht möglich, auf dem Platz zu trainieren.“
Um dennoch körperlich konkurrenzfähig zu bleiben, setzt das Trainerteam auf Alternativen. Fitnessstudio, Laufeinheiten im Freien, Training in der Soccerhalle sowie Regenerationsangebote wie Sauna oder Spinningkurse sollen die fehlenden Einheiten auf dem Rasen zumindest teilweise kompensieren. „Das Trainergespann versucht, viel Abwechslung reinzubekommen“, so Gritli.
Teamgeist als größte Stärke
Trotz der schwierigen Umstände sieht der Teammanager einen stabilen Kern innerhalb der Mannschaft. „Aktuell sehe ich die Stärke im Team, dass trotz dieser schlechten Bedingungen alle mit Spaß dabei sind“, sagt er. Der Zusammenhalt gilt als wichtiger Faktor, um die sportlich herausfordernde Situation anzunehmen.
Gleichzeitig benennt Gritli offen die sportlichen Defizite. Vor allem im taktischen Bereich sieht er Entwicklungsbedarf. „Verbesserungen im taktischen Bereich können nur auf dem Platz geschehen, was aktuell nicht möglich ist“, erklärt er. Die fehlenden Trainingsmöglichkeiten erschweren somit nicht nur die Vorbereitung, sondern auch die inhaltliche Weiterentwicklung des Spiels.
Bewegung im Kader
Auch personell hat sich im Winter einiges getan. Mit Sadiku Arlind hat ein Spieler den Verein in Richtung seines Heimatklubs FC Wunstorf verlassen. Filip Pavlovic nimmt nach einer langen Verletzungspause eine Auszeit, um vollständig zu genesen. Osman Altin schließt sich dem Landesligisten Bleckenstedt an. Zudem verlässt Yassin Jemai den Klub nach einer positiven Entwicklung und wechselt zum klassenhöheren Regionalligisten Hannover 96 Amateure.
Demgegenüber stehen gezielte Verstärkungen und interne Lösungen. „Auf der anderen Seite haben wir mit Andrew Owusu einen Neuzugang verpflichten können“, sagt Gritli. Zudem rücken drei Talente aus der eigenen U19 in den Oberliga-Kader auf: Hassan Mustapha, Juan Carlos Labedzki und Wisdom Samuel. Weitere Testspieler sollen folgen, „sobald es möglich ist, auf dem Platz zu trainieren“.
Klarer Fokus auf den Klassenerhalt
Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht die Brisanz der Lage. Lupo Martini Wolfsburg belegt nach 16 Spielen mit nur sechs Punkten Rang 15 und hat bereits einen deutlichen Rückstand auf das rettende Ufer. Der MTV Wolfenbüttel hat auf dem rettenden 13. Platz mit derselben Anzahl an Spielen bereits 15 Punkte.
Angesichts dieser Konstellation formuliert Gritli das Ziel unmissverständlich: „Das sportliche Ziel ist ganz klar, den Klassenerhalt zu schaffen.“ Dafür wird es für den Verein aus Wolfsburg darauf ankommen, die schwierige Vorbereitung schnell hinter sich zu lassen – und trotz aller Widrigkeiten möglichst früh in der Rückrunde zu punkten.