Die "Bierte" des SC St. Tönis mischt die Liga auf FuPa-Wintercheck: Legendäre Anekdoten, aber auch sportliche Höhepunkte gab es in der Hinrunde auf Seiten der vierten Mannschaft des SC St. Tönis.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Louis Winkes: Diese Saison ist sowohl auf als auch neben dem Platz absolut verrückt und bisher ein voller Erfolg! Der Fokus der Bierten liegt wahrlich nicht darauf, die beste Mannschaft der Liga zu sein, zumindest nicht auf dem Platz, dennoch kämpft die gesamte Truppe jeden Sonntag aufs Neue nicht nur gegen den eigenen Körper, sondern auch um drei Punkte und konnte so schon dem einen oder anderen Aufstiegskandidaten das Wochenende ziemlich vermiesen. Insbesondere in den ersten Spielen, in denen das Trainerteam aus dem Vollen schöpfen konnte und die Mannschaft noch nicht von Verletzungspech und Urlaubszeiten geplagt wurde, spielten wir einen richtig guten Ball und waren teilweise sogar Spitzenreiter.

Bis zum Jahreswechsel spielten 45 (!) Mann für uns und völlig egal, wer da auf dem Platz stand: die Mannschaft marschierte stets nach vorne – und das mehr als erfolgreich. Nicht umsonst stellt sie zum Jahreswechsel die beste Offensive der Liga und überwintert völlig verdient auf Platz 3. Auch dem Vorstand ist der “Rising Star” der Kreisliga B nicht entgangen. Böse Zungen behaupten, dass dieser die Spiele der Bierten zwischenzeitlich sogar lieber verfolgte als die der eigenen Oberliga- und Kreisliga A Herrenmannschaften des Sportclubs. Leider konnten wir die gute Form nicht bis zum Jahresende halten. Vergeblich versuchten wir, Konstanz in unsere Leistung zu bringen, was mitunter an den zahlreichen Verletzten, aber womöglich auch an dem einen oder anderen Abend vor dem Spiel lag.

Gibt es Veränderungen im Team?

Winkes: Im Großen und Ganzen sind die gleichen Chaoten in der Mannschaft geblieben, wenngleich wir zu Saisonbeginn auch ganze sieben Neuzugänge verbuchten, welche das Niveau unserer Mannschaft in allen Mannschaftsteilen auf und neben dem Platz noch einmal spürbar erhöhen konnten. Das garantierte Abendprogramm am Wochenende sowie die berühmt berüchtigte Mannschaftsfahrt nach Mallorca haben wohl einen nicht unerheblichen Anteil daran.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Winkes: Besonders hervorheben muss man da die neuen Jugendspieler: J. Haeger, L. Hemmerich (Büffel) und J. Flitsch (Finsch). Sie alle haben sich nahtlos in die Mannschaft eingefügt und besonders die ersten beiden haben jetzt schon legendäre Geschichten an ihren ersten Abenden in der dritten Halbzeit geschrieben. Darauf kann man aufbauen.

Ebenfalls kaum wegzudenken ist M. Kohnen. Als unbändiger Motivator ist er meist noch nach 6 Uhr am Wochenende in den örtlichen Kneipen unterwegs und ist dennoch am Sonntag mit Tasche am Platz und unterstützt die Trainer durch besonders gut passende, meist auch sehr einfallsreiche Sprüche bei der Ansprache. Auch wenn er dann nicht immer eingewechselt werden möchte und der Kampf gegen den eigenen Körper auf der Auswechselbank seine Gemütslage bestimmt, hat er schon Riesenspiele gemacht und den Titel als “FuPa Man of the Match” eingesackt.

Sportlich in Top-Form ist Flügelstürmer K. Markens. Seit Jahren Leistungsträger, beackert er auch diese Saison zusammen mit Sid die linke Seite. Trotz Handicap, weil sein schwacher Fuß wirklich nur aus Gleichgewichtsgründen existieren mag, hat er diese Saison seinen persönlichen Torrekord eingestellt und sorgt nicht nur in Schankräumen, sondern auch auf dem Platz für Stimmung. Elf Tore und zehn Assists in 15 Spielen - das lassen wir mal so stehen.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Winkes: Zum einen ist da das Unentschieden gegen Thomasstadt Kempen. Es war das Topspiel des Spieltags. Die Kempener, die der Bierten womöglich fußballerisch, aber sicherlich nicht am Glas voraus sein mögen, gastierten auf dem kleinen Acker in St. Tönis und wollten gegen den amtierenden Tabellenführer ihre Aufstiegsambitionen untermauern. Es war ein absolut verrücktes Spiel, welches vom Spielverlauf wahrscheinlich sogar mehr zu bieten hatte, als das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Ein wahnsinniges Spiel, in dem wir mit dem Schlusspfiff den Ausgleichstreffer zum 3:3 erzielten. Darüber hinaus ist das 19:0 gegen den CSV Marathon II zu erwähnen. Der höchste Sieg in der Liga wurde später auf dem Oktoberfest entsprechend gekrönt. Der Abend wird vielen noch in Erinnerung bleiben und sorgte für völlig verrückte Geschichten.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Winkes: Der Wunsch der Bierten für das Jahr 2023 ist es, diese großartige Saison möglichst erfolgreich zu beenden. Dabei ist die Platzierung nicht ausschlaggebend. Traumhaft und eine schöne Belohnung für all die Arbeit wäre sicherlich, den Titel der besten Offensive behalten zu dürfen. Außerdem hofft die gesamte Mannschaft, dass Corona keinen Strich durch unsere erste Mallorca-Reise seit Ausbruch der Pandemie macht. So viele enttäuschte Gesichter können in der Dorfkneipe definitiv nicht wieder aufgeheitert werden.