Die BF Bergeborbeck haben sich vor der A-Liga-Rückkehr gefestigt Die Ballfreunde Bergeborbeck und Trainer Mike Sauer stehen nach dem Abstieg aus der Kreisliga A vor der direkten Rückkehr. Vor dem Gipfeltreffen mit dem TuS Holsterhausen II ist dem Team um MIke Sauer der Aufstieg fast nicht mehr zu nehmen von Markus Becker · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Bergeborbeck hatte in der Vorsaison - wie hier beim zwischenzeitlichen Treffer zum 1:0 gegen DKSV Helene Essen nur wenige Grund zum Jubeln. – Foto: Andre Peters

Die Ballfreunde Bergeborbeck und Chefcoach Mike Sauer haben nach dem schwierigen Vorjahr eine klare Reaktion gezeigt. Mit Platz zwei und nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer TuS Holsterhausen II ist der direkte Wiederaufstieg zum Greifen nah. Das direkte Duell am kommenden Spieltag könnte dabei bereits eine Vorentscheidung bringen.

Ein 19-Jähriger Top-Zugang Der Unterschied zur Vorsaison ist für Trainer Sauer klar erkennbar. "Wir sind viel besser aufgestellt als in der letzten Saison“, erklärt er und erinnert an die schwierige Ausgangslage nach seiner Übernahme zur Rückrunde. Damals mangelte es vor allem an der Trainingsbeteiligung und der notwendigen Breite im Kader.

Diese Probleme gehören inzwischen der Vergangenheit an. Durch gezielte Neuverpflichtungen hat sich nicht nur die Qualität erhöht, sondern auch die Konkurrenzsituation im Team verbessert. Besonders der von der DJK Adler Union Frintrop gekommene Youngster Ayman Hulich sticht unter den Neulingen mit 15 Treffern aus und wird teamintern nur von Leistungsträger Pierre Kretschmann (26 Treffer) überboten. "Mehrere Positionen haben sich damals von selbst aufgestellt“, sagt Sauer rückblickend. Heute sei sein Team deutlich variabler und konstanter. Die Zahlen untermauern diese Entwicklung eindrucksvoll. Mit 115 erzielten Treffern stellt Bergeborbeck die mit Abstand beste Offensive der Liga, selbst zweistellige Erfolge wie zuletzt gegen die DJK SG Altenessen (12:0) zeigen eindrucksvoll auf, dass die Ballfreunde der B-Liga schnell wieder entwachsen sind.