Die BF Bergeborbeck haben sich vor der A-Liga-Rückkehr gefestigt

Die Ballfreunde Bergeborbeck und Chefcoach Mike Sauer haben nach dem schwierigen Vorjahr eine klare Reaktion gezeigt. Mit Platz zwei und nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer TuS Holsterhausen II ist der direkte Wiederaufstieg zum Greifen nah. Das direkte Duell am kommenden Spieltag könnte dabei bereits eine Vorentscheidung bringen.
Der Unterschied zur Vorsaison ist für Trainer Sauer klar erkennbar. "Wir sind viel besser aufgestellt als in der letzten Saison“, erklärt er und erinnert an die schwierige Ausgangslage nach seiner Übernahme zur Rückrunde. Damals mangelte es vor allem an der Trainingsbeteiligung und der notwendigen Breite im Kader.
Diese Probleme gehören inzwischen der Vergangenheit an. Durch gezielte Neuverpflichtungen hat sich nicht nur die Qualität erhöht, sondern auch die Konkurrenzsituation im Team verbessert. Besonders der von der DJK Adler Union Frintrop gekommene Youngster Ayman Hulich sticht unter den Neulingen mit 15 Treffern aus und wird teamintern nur von Leistungsträger Pierre Kretschmann (26 Treffer) überboten. "Mehrere Positionen haben sich damals von selbst aufgestellt“, sagt Sauer rückblickend. Heute sei sein Team deutlich variabler und konstanter.
Die Zahlen untermauern diese Entwicklung eindrucksvoll. Mit 115 erzielten Treffern stellt Bergeborbeck die mit Abstand beste Offensive der Liga, selbst zweistellige Erfolge wie zuletzt gegen die DJK SG Altenessen (12:0) zeigen eindrucksvoll auf, dass die Ballfreunde der B-Liga schnell wieder entwachsen sind.
Aus dem Saisonziel machte Sauer keinen Hehl - das stand für ihn schon vor dem ersten Saisonspiel fest: "Der Wiederaufstieg war ganz klar die Vorgabe“, betont Sauer. Mit dem Zehn-Punkte-Vorsprung auf den Drittplatzierten SG Essen-Schönebeck III dürfte nach menschlichem Ermessen auch nichts mehr anbrennen. So schaut Bergeborbeck auch im Zuge des Spitzenspiels klar auf den ersten Platz: Sollte es am Ende zur Meisterschaft reichen, wäre es für Sauer und sein Team "eine geile Geschichte“.
Ein erfolgreiches Spitzenspiel könnte die Chancen dafür klar erhöhen. Das Hinspiel konnte Bergeborbeck mit 3:2 für sich entscheiden, in den vergangenen sechs Partien gab Sauers Team keinen Punkt mehr ab: "Die Jungs sind gut drauf, hungrig und gallig“, beschreibt Sauer die Stimmung.
So erwartet Sauer wenige Punkte vor dem sicheren Aufstieg keinen Spannungsabfall, sondern geht davon aus, dass seine Schützlinge den Weg "bis zum Ende durchzuziehen“.
Stellt sich nur die Frage, ob Bergerborbeck seine Lehren aus der vorigen A-Liga-Saison gezogen hat und sich das "gehobene Niveau" innerhalb des Teams auch in der nächsthöheren Spielklasse zeigt.