Die Bezirksligen Weser-Ems starten wieder!

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Das Warten hat ein Ende – am Wochenende eröffnen alle fünf Bezirksligen die neue Spielzeit. Eine Ausnahme stellt dabei die Staffel 3, welche bereits am Donnerstag mit der Partie SV Listrup - SG Freren in die anstehende Spielzeit geht. Wir geben euch eine Übersicht über alle Partien des ersten Spieltags.