 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Die Bezirksligen Weser-Ems starten wieder!

Der 1. Spieltag in der Übersicht

von p.s. · Heute, 15:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

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BZL Weser-Ems St. 5
BZL Weser-Ems St. 3
BZL Weser-Ems St. 2
BZL Weser-Ems St. 4
BZL Weser-Ems St. 1

Das Warten hat ein Ende – am Wochenende eröffnen alle fünf Bezirksligen die neue Spielzeit. Eine Ausnahme stellt dabei die Staffel 3, welche bereits am Donnerstag mit der Partie SV Listrup - SG Freren in die anstehende Spielzeit geht. Wir geben euch eine Übersicht über alle Partien des ersten Spieltags.

Bezirksliga Weser-Ems 1

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
16:00

Fr., 31.07.2026, 20:00 Uhr
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
20:00

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
FC Norden
FC NordenFC Norden
14:00

So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
SV Eintracht Ihlow
SV Eintracht IhlowSV Ihlow
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
13:00

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
TuS Leerhafe-Hovel
TuS Leerhafe-HovelTuS Leerhafe
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
16:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV SF Emden Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Emden Larrelt/FA WybelsumSV SF Emden Larrelt/FA Wybelsum
TSV Friesenstolz Riepe
TSV Friesenstolz RiepeTSV Riepe
15:00

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
GW Firrel
GW FirrelGW Firrel
16:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
SV Hage
SV HageSV Hage
15:00

Bezirksliga Weser-Ems 2

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
16:00

Fr., 31.07.2026, 20:00 Uhr
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
20:00

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
FC Norden
FC NordenFC Norden
14:00

So., 02.08.2026, 13:00 Uhr
SV Eintracht Ihlow
SV Eintracht IhlowSV Ihlow
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
13:00

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
TuS Leerhafe-Hovel
TuS Leerhafe-HovelTuS Leerhafe
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
16:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV SF Emden Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Emden Larrelt/FA WybelsumSV SF Emden Larrelt/FA Wybelsum
TSV Friesenstolz Riepe
TSV Friesenstolz RiepeTSV Riepe
15:00

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
GW Firrel
GW FirrelGW Firrel
16:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
SV Hage
SV HageSV Hage
15:00

Bezirksliga Weser-Ems 3

Mi., 12.08.2026, 20:00 Uhr
SV Veldhausen 07
SV Veldhausen 07Veldhausen
SV Bad Bentheim
SV Bad BentheimBad Bentheim
20:00

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SV Olympia Laxten
SV Olympia LaxtenLaxten
SV Bokeloh
SV BokelohBokeloh
19:30

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen
ASV Altenlingen
ASV AltenlingenASV Altenlingen
15:00

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr
VfL Weiße Elf Nordhorn
VfL Weiße Elf NordhornWeiße Elf
SF Schwefingen
SF SchwefingenSF Schwefingen
14:00live

Do., 30.07.2026, 19:30 Uhr
SV Listrup
SV ListrupSV Listrup
SG Freren
SG FrerenSG Freren
19:30

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts II
SV Concordia Emsbüren
SV Concordia EmsbürenEmsbüren
19:30

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Langen
SV LangenSV Langen
SV Suddendorf-Samern
SV Suddendorf-SamernSuddendorf
15:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SC Baccum
SC BaccumSC Baccum
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh. II
15:00

Bezirksliga Weser-Ems 4

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
FC Lastrup
FC LastrupFC Lastrup
TuS Emstekerfeld
TuS EmstekerfeldEmstekerfeld
19:30

Sa., 01.08.2026, 14:30 Uhr
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
SW Osterfeine
SW OsterfeineSW Osterfeine
14:30

So., 02.08.2026, 17:00 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme
SV Bethen
SV BethenSV Bethen
17:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SFN Vechta
SFN VechtaSFN Vechta
SV Molbergen
SV MolbergenSV Molbergen
15:00

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf
SV Hansa Friesoythe
SV Hansa FriesoytheSV Hansa
19:30

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
TuS Lutten
TuS LuttenTuS Lutten
15:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Amasya Spor Lohne
Amasya Spor Lohne Amasya Spor Lohne
SV Höltinghausen
SV HöltinghausenSV Höltingh.
15:00

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Falke Steinfeld
SV Falke SteinfeldSV Steinfeld
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe
15:00