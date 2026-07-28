Die Bezirksligen Weser-Ems starten wieder!

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Das Warten hat ein Ende – am Wochenende eröffnen alle fünf Bezirksligen die neue Spielzeit. Eine Ausnahme stellt dabei die Staffel 3, welche bereits am Donnerstag mit der Partie SV Listrup - SG Freren in die anstehende Spielzeit geht. Wir geben euch eine Übersicht über alle Partien des ersten Spieltags.