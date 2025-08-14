Die Bezirksliga startet mit einem Kreisderby in die Spielzeit 2025/26

Am Freitagabend steigt der Auftakt in der neuen Saison der Bezirksliga. Die heimischen Teams sind zurück aus Gruppe 3 in der Gruppe 1 bei den Teams aus Düsseldorf. Nicht mehr dabei ist die DJK Gnadental, die den Sprung in die Landesliga schaffte. In dieser Spielzeit will jedoch keine der fünf Mannschaften aus dem Rhein-Kreis über einen Aufstieg nachdenken.

Das Pflichtspieldebüt der Saison 2025/26 bestritten die Teams bereits im Kreispokal. Im Ligaduell zwischen dem SV Uedesheim und dem TSV Bayer Dormagen setzte sich der SVÜ mit 4:2 durch. Der VdS Nievenheim und der 1. FC Grevenbroich-Süd zogen ebenfalls in die dritte Runde ein, während die SVG Weißenberg im Elfmeterschießen gegen die DJK Novesia ausschied.

Nievenheim will Euphorie mitnehmen

Der amtierende A-Liga-Meister VdS Nievenheim will die Aufstiegseuphorie mit in die neue Saison nehmen. Mit der siebenwöchigen Vorbereitung war Trainer Thomas Boldt, der den VdS in der Abstiegssaison 2023/24 übernommen und das Team ein Jahr später zurück in die Bezirksliga geführt hatte, sehr zufrieden. Der VdS startet am Freitag (19.30 Uhr) beim SV Uedesheim in die neue Spielzeit. „Wir wollen uns schnellstmöglich in die Liga integrieren. Der Klassenerhalt ist unser einziges Ziel, auch wenn es nicht leicht wird und die Liga schwer einzuschätzen ist, bin ich guter Dinge“, erklärt Boldt.

Dieses Ziel konnte der SVÜ in seiner ersten Saison nach dem Aufstieg als Tabellenachter souverän erfüllen. Das verflixte zweite Jahr tritt er mit seinem Team zudem in einer neuen Gruppe an. „Die Liga ist eine Wundertüte. Wir wollen es schaffen, uns in der Liga zu etablieren, weshalb wir den Abstiegskampf ernst nehmen und gar nicht allzu sehr auf die Tabellenspitze schauen“, meint SVÜ-Coach Oliver Seibert.

Favoritenrolle bei Düsseldorfer Teams

Die Aufstiegsfavoriten sind für die Neusser Mannschaften keine neuen Namen. Neben Sparta Bilk und dem TSV Eller konnte sich auch der amtierende Vizemeister SG Benrath/Hassels in den vergangenen Jahren in der Spitzengruppe etablieren. Neu in der Gruppe ist der ASV Mettmann, der als Tabellendritter der Gruppe 2 dazu stößt.

Die beste heimische Mannschaft der Vorsaison nach Meister Gnadental war der TSV Bayer Dormagen, der auf Platz vier landete. Nach zuvor einigen Jahren der sportlichen Unruhe will Bayer an die erfolgreiche Saison anknüpfen und wieder bei den Spitzenteams anklopfen. Dennoch ist der Aufstieg für das Trainerteam mit Marko Niestroj und Ayhan Karadeniz mit einem kaum veränderten Kader kein Thema. Auch die SVG Weißenberg, die als einziges heimisches Team erst am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Rhenania Hochdahl in die Saison startet, hat den Kader im Sommer kaum verändert. Erneut gilt für Trainer Dirk Schneider die Entwicklung der Mannschaft und der Spieler als wichtigstes Ziel. In der dritten Bezirksligaspielzeit in Folge will der Coach sein Team weiter in der Bezirksliga etablieren. „Diese Saison wird für keine Mannschaft leicht. Es fällt schwer Abstiegskandidaten, zusammen zu bekommen, weshalb wir von anderen Vereinen auch als möglicher Absteiger gesehen werden. Wir wollen weiter unser Spiel durchziehen. Und dann schaffen wir es auch, uns von den Abstiegsrängen fernzuhalten“, so SVG-Coach Schneider.

Den einzigen Trainerwechsel bei den Bezirksligisten aus dem Rhein-Kreis Neuss gab es beim 1. FC Grevenbroich-Süd. Nach nur einer halben Saison als Süd-Coach ergriff Botan Melik die Möglichkeit, als Co-Trainer beim KFC Uerdingen in der Oberliga zu arbeiten. Trotz des spontanen Handlungsbedarfs auf der Trainerposition ist der Verein mit der gefundenen Lösung Christian Niebel von SV Schelsen sehr zufrieden.

Die Vorfreude auf die Saison ist bei allen Mannschaften groß. Auch weil die Liga so spannend werden könnte wie lange nicht mehr. „Die Liga ist eine Wundertüte, es kann alles passieren“, betont auch Boldt. Einen Aufstiegsanwärter wird der Rhein-Kreis Neuss in dieser Saison jedoch wahrscheinlich nicht stellen. Auch wenn der Abstiegskampf hin und wieder ein Thema sein wird, ist allen heimischen Mannschaften der souveräne Klassenerhalt zu zutrauen.