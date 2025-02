Die Bezirksliga-Spitzenreiter: Weißtal mit Last-Minute-Sieg

Die Bezirksligen haben am kommenden Karnevalswochenende regulär spielfrei, so dass der nächste Spieltag erst am 9. März ansteht.

Weil der BV Stift Quernheim spielfrei hatte, ging die Tabellenführung in der Staffel 1 auf den siegreichen TuS Brake über. Ansonsten gab es keine Veränderungen.

Türkgücü Gütersloh | 39 Punkte | Bilanz 12-3-3 | 48:25 Tore

Türkgücü behielt im Top-Derby gegen den FC Gütersloh II, der auf Platz 6 zurückfiel, die Oberhand und gewann durch das Tor von Ex-FCG-Oberliga-Akteur Lucas Klantzos mit 1:0. Der VfB Schloß Holte (7:0 gegen den TuS Ahmsen) bleibt in Schlagdistanz und weist nun das deutliche bessere Torverhältnis auf. Der VfR Wellensiek fiel nach dem überraschenden 1:1 gegen Kellerkind SW Sende auf fünf Punkte zurück. Während Türkgücü am 9. März zum SC Hicret Bielefeld reist, treffen sich einen Tag zuvor die SpVg Steinhagen (Platz 4) und der VfB Schloß Holte zum Topspiel. Für die Steinhagener die vielleicht letzte Chance, um noch oben angreifen zu können.

BV Bad Lippspringe | 49 Punkte | Bilanz 16-1-0 | 69:13 Tore

Der souveräne Spitzenreiter BVL fuhr gegen den abstiegsgefährdeten TuS Asemissen einen 6:0-Kantersieg ein und kann für die Landesliga planen. Daran würde selbst eine Niederlage gegen den Zweitplatzierten USC Altenautal im Nachholspiel am Donnerstag, den 6. März, nichts ändern - bei aktuell 18 Punkten Vorsprung. Sollten die Vizemeister eine Aufstiegsrunde austragen dürfen (Voraussetzung: maximal ein westfälischer Regionalliga-Absteiger), kann noch die halbe Liga auf den ggf. begehrten Platz 2 schielen.

SuS Langscheid/Enkhausen | 45 Punkte | Bilanz 14-3-0 | 50:11 Tore

Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das weiß auch der SuS, der erneut nicht überzeugte und gegen Mittelfeldteam Vatanspor Hemer nach 70 Minuten zurücklag. Letztlich gelang in der vierten Minute der Nachspielzeit der 2:1-Siegtreffer, der den Elf-Punkte-Vorsprung auf die SG Bödefeld/Henne-Rartal (2:0 gegen den TuS Medebach) wahrte. Diese kann im Nachholspiel beim Schlusslicht TuS Oeventrop (Freitag, 28.2.) auf acht Punkte herankommen. Auf Langscheid/Enkhausen wartet als nächstes die Reise ins Siegerland zum VfL Bad Berleburg (Platz 9).

TSV Weißtal | 46 Punkte | Bilanz 14-4-0 | 63:15 Tore

Zweimal glich der VfR Rüblinghausen gegen Weißtal aus und kassierte doch noch in der 98. Spielminute den Knock-Out. Der TSV bleibt nach dem erwartet schweren Auswärtsspiel damit sechs Punkte vor RW Hünsborn, der das Topspiel gegen den bis dato punktgleichen SV Rothemühle mit 4:2 für sich entschied. Gegen den neun Punkte zurückliegenden Drittplatzierten VSV Wenden (3:1 gegen GW Elben) hat der TSV Weißtal eine echte Meisterprüfung vor der Brust.

TuS Eichlinghofen | 47 Punkte | Bilanz 15-2-1 | 61:18 Tore

Hatte BW Voerde eine Woche zuvor noch Aufstiegskandidat VfB Westhofen (1:0 gegen den TuS Ennepetal II) geärgert, klappte dies in Eichlinghofen nicht. Der Tabellenführer gewann mit 1:0 und bleibt sieben Punkte vor dem Dortmunder Stadtrivalen Kirchhörder SC (2:0 bei Hellas/Makedonikos Hagen). Am 9. März muss sich Eichlinghofen bei der Reserve des Oberligisten TuS Ennepetal (Platz 7) beweisen.

ASK Ahlen | 45 Punkte | Bilanz 14-3-1 | 67:15 Tore

Im Topspiel trennten sich der SuS Westenholz und ASK Ahlen torlos, so dass beide Mannschaften weiterhin drei Punkte trennen. Der SC Wiedenbrück II (3:1 gegen den SC Lippetal) und die TuS SG Oestinghausen (2:1 gegen Viktoria Rietberg) sind nun ganz nah dran. Der Aufstiegskampf könnte nicht spannender sein. Alle vier treffen am nächsten Spieltag auf Mannschaften ab Platz 7 abwärts und sind klar favorisiert.

SVE Heessen | 43 Punkte | Bilanz 14-1-1 | 45:13 Tore

So steigt man auf, muss man nach dem Heessener 4:3-Heimerfolg konstatieren. Der SVE lag gegen Eving Selimiye Spor 0:2 bzw. 1:3 hinten und gewann durch drei Treffer in der Schlussphase bzw. zwei Treffer in der Nachspielzeit doch noch. Der spielfreie Konkurrent VfL Kamen dürfte auf dem Sofa erfolglos mit gezittert haben und hat nun bei einer weniger absolvierten Partie fünf Punkte Rückstand. Beim TV Brechten (Platz 11) wartet auf den SVE Heessen eine Mannschaft aus Evinger Regionen, man dürfte ausreichend gewarnt sein.

FC 96 Recklinghausen | 38 Punkte | Bilanz 12-2-3 | 47:25 Tore

Recklinghausen verteidigte die Tabellenführung durch ein 3:1 gegen den VfB Waltrop und bleibt zwei Punkte vor dem BV Herne-Süd, der Landesliga-Absteiger SV Horst-Emscher endgültig aus dem Titelrennen geworfen haben dürfte (3:2). Aufsteiger FC Marokko Herne bleibt vier Punkte zurück (2:1 gegen den SV Gelsenkirchen-Hessler). Für den FC 96 geht es erst am 16. März weiter, so dass Herne-Süd am nächsten Spieltag durch einen Dreier bei Firtinaspor Herne die Tabellenführung übernehmen könnte.

FC Altenbochum | 43 Punkte | Bilanz 14-1-2 | 52:18 Tore

Der FCA marschiert mit großen Schritten Richtung Landesliga-Rückkehr (2:0 gegen den TuS Hattingen). Mengede 08/20 liegt weiterhin neun Punkte zurück (5:2 gegen den TuS Heven), der FC Castrop-Rauxel dagegen nicht mehr (2:2 gegen den SV Bommern). Auch der SC Weitmar 45 (2:2 bei Phönix Bochum) und die SpVg BG Schwerin (0:2 beim CSV SF Bochum-Linden) patzten und sind endgültig aus dem Rennen. Beim SV Herbede (Platz 11) sollte Altenbochum nichts anbrennen lassen.

SV SW Lembeck | 34 Punkte | Bilanz 11-1-5 | 44:31 Tore

Ein Tor reichte für Lembeck im Spiel gegen Schlusslicht VfB Altstätte. Der "Überraschungs-Tabellenführer" bleibt drei Punkte vor Viktoria Heiden (4:1 beim ASC Schöppingen) und vier Punkte vor dem SuS Stadtlohn (2:0 beim RSV Borken). Der Rückstand des ambitionierten SC Reken (2:2 bei der DJK/VfL Billerbeck) ist auf sechs Punkte angewachsen. Am 9. März schaut die Liga auf das Topspiel zwischen Heiden und Lembeck.

SpVg Emsdetten 05 | 46 Punkte | Bilanz 15-1-2 | 59:20 Tore

Emsdetten gewann beim VfL Wolbeck mit 3:1 und wahrte den Sechs-Punkte-Vorsprung vor dem SC Münster 08 (1:0 beim SuS Neuenkirchen II) und dem SC Greven 09 (4:3 bei Concordia Albachten). Während 08 eine frühe Führung über die Zeit brachte, hätte Greven beinahe eine 4:0-Führung verspielt. Am nächsten Spieltag hat Emsdetten Teuto Riesenbeck (Platz 10) zu Gast.