Die Bezirksliga-Spitzenreiter: Stadtlohn gewinnt Topspiel gegen Dülmen

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen, da aktuell zwei der letzten drei Plätze in der Regionalliga West von westfälischen Mannschaften belegt werden.
FuPa Westfalen blickt wöchentlich auf die Spitzenreiter und den Aufstiegskampf.
TuS GW Pödinghausen | 41 Punkte | 49:17 Tore | +32 | 13-2-2
Pödinghausen vergoldete den Topspiel-Sieg bei Verfolger BV Stift Quernheim mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den Sechstplatzierten TuS Ahmsen. Der Vorsprung beträgt weiterhin zwei Punkte auf den BV Stift Quernheim (2:0 beim VfL Mennighüffen). Die SG FA Herringhausen/Eickum kam beim TuS Brake nicht über ein 1:1-Last-Minute-Remis hinaus und hat wieder vier Punkte Rückstand. Beim TuS Dielingen (Platz 5) wartet auf Pödinghausen die nächste Bewährungsprobe.
Türkgücü Gütersloh | 36 Punkte | 47:24 Tore | +23 | 11-3-3
Es bleibt hochspannend in der Staffel rund um Gütersloh und Bielefeld. Der TuS Lipperreihe verlor beim VfB Fichte Bielefeld mit 1:2 und rutschte auf Platz 3 ab. Türkgücü Gütersloh nutzte die Gunst der Stunde und zog dank des 3:1-Heimsiegs gegen den SC Hicret Bielefeld vorbei. Die Spvg Steinhagen rangiert einen Punkt dahinter und schob sich auf Platz 2 vor (5:2 gegen die SpVg Heepen). SW Sende fiel auf sechs Zähler zurück, da es gegen die abstiegsgefährdete Reserve des Regionalligisten SC Wiedenbrück eine 0:1-Heimpleite gab. Der Regionalliga-erfahrene Tchadjobo schoss das späte Siegtor für den SCW. Am Sonntag muss Türkgücü Gütersloh nach Wiedenbrück.
Spvg Brakel | 39 Punkte | 59:30 Tore | +29 | 13-0-5
Brakel wahrte die Tabellenführung durch einen 2:1-Heimerfolg gegen Suryoye Paderborn. Der TBV Lemgo (2:2 gegen den Delbrücker SC) und der FC Dahl/Dörenhagen (0:0 gegen den SuS Westenholz) patzten und mussten die SG Belle-Cappel-Leopoldstal (3:0 bei der SG Boke/Bentfeld) vorbeiziehen lassen, die zwei Punkte Rückstand auf Brakel hat. Beste Chancen hat auch noch der SV Dringenberg (3:1 beim TuS Bad Driburg), der bei zwei Partien weniger auf dem Konto vier Punkte Rückstand aufweist. Mit Westenholz und dem SV GW Anreppen (2:0 gegen den SC Borchen) rangieren zwei weitere Mannschaften noch in Schlagdistanz.
Zunächst kann aber Belle-Cappel-Leopoldstal am Donnerstag im Nachholspiel bei der Eintracht Jerxen-Orbke Platz 1 erobern. Am Sonntag stehen daraufhin drei Topspiele auf dem Programm. Belle-Cappel-Leopoldstal gegen Dahl/Dörenhagen, Dringenberg gegen Brakel und Westenholz gegen Anreppen.
SG Bödefeld/Henne-Rartal | 46 Punkte | 60:14 Tore | +46 | 15-1-0
Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Bödefeld/Henne-Rartal die Meisterschaft feiert (1:0 bei Vatanspor Hemer). Der SV Brilon (4:2 gegen den FC Neheim-Erlenbruch) und der SV Hüsten 09 (4:2 gegen TuRa Freienohl) haben neun Punkte Rückstand und eine Partie mehr absolviert. Sonntag hat Bödefeld/Henne-Rartal den FC Fatih Türkgücü Meschede (Platz 13) zu Gast.
RW Hünsborn | 46 Punkte | 62:19 Tore | +43 | 15-1-2
Auflösungserscheinungen beim designierten A-Ligisten Türkiyemspor Plettenberg, der in Hünsborn aufgrund zahlreicher Krankheitsfälle nicht antrat. Die VSV Wenden wahrte den Drei-Punkte-Rückstand (3:0 beim SV Ottfingen). Der VfR Rüblinghausen (2:2 bei der SG Mudersbach/Brachbach) muss abreißen lassen und liegt nun sechs Zähler zurück. Hünsborn ist am Sonntag beim SC LWL 05 (Platz 12) zu Gast.
SV Ararat Gevelsberg | 44 Punkte | 58:27 Tore | +31 | 14-2-2
Ausgerechnet bei Kellerkind FC Wetter, der aktuell sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aufweist, patzte "Überraschungs-Tabellenführer" Ararat Gevelsberg, der in der Schlussphase eine 3:1-Führung noch aus der Hand gab und mit dem Remis hauchdünn Platz 1 wahrte. Denn Verfolger und Top-Favorit Kirchhörder SC (4:2 bei der TSG Sprockhövel II) hat ein mehr als doppelt so gutes Torverhältnis. Der VfB Westhofen dürfte sich als Drittplatzierter bei nun neun Punkten Rückstand (1:3 gegen den SC Berchum/Garenfeld) aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Am Sonntag hat Gevelsberg mit ASSV Letmathe den nächsten Abstiegskandidaten vor der Brust. Kirchhörde erwartet Westhofen.
TuS Freckenhorst | 46 Punkte | 41:11 Tore | +30 | 15-1-2
Freckenhorst gewann das Derby gegen die Warendorfer SU vor 550 Zuschauern mit 2:0 und bleibt zwei Punkte vor dem SVE Heessen (4:1 bei RW Mastholte). Die Beckumer SpVg (0:0 beim SV Herbern) und der TuS SG Oestinghausen (1:3 gegen Viktoria Rietberg) müssen abreißen lassen und haben nun sechs bzw. sieben Punkte Rückstand. Freckenhorst reist am Sonntag zum BV Bad Sassendorf (Platz 9).
SG Massen | 52 Punkte | 81:15 Tore | +66 | 17-1-0
Auch Massen (2:0 bei Eving Selimiye Spor) ist ein Kandidat für den ersten Landesliga-Aufsteiger. Verfolger KF Sharri (3:1 gegen den VfB Waltrop) hat neun Punkte Rückstand. Danach kommt lange nichts mehr. Am Sonntag ist Massen gegen den TuS Germania Lohauserholz (Platz 6) gefordert.
Erler SV | 37 Punkte | 58:27 Tore | +31 | 12-1-4
Erle wahrte durch den 3:1-Heimerfolg gegen den SC Hassel den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den FC 96 Recklinghausen (4:0 gegen Firtinaspor Herne). Problem für die Gelsenkirchener: Recklinghausen hat zwei Partien weniger auf dem Konto. Als einziger weiterer Verfolger ist der SV Horst-Emscher übrig geblieben, der im "Sechs-Punkte-Spiel" beim TuS Haltern mit 2:1 gewann. Zu einem "Skandal-Spiel" kam es zwischen SF Bulmke (Platz 4) und SG Herne 70. Am Sonntag steht das spannende Derby zwischen Horst-Emscher und Erle auf dem Programm.
SV Westrich | 40 Punkte | 40:26 Tore | +14 | 13-1-4
Westrichs Zwölf-Punkte-Vorsprung aus der Hinrunde schmilzt und schmilzt. Nach der 1:3-Niederlage gegen den SV Herbede ist der FC Castrop-Rauxel (5:2 beim SV Bommern) auf sechs Punkte herangerückt. Herbede schob sich auf Platz 3 vor und hat neun Zähler Rückstand. Am Sonntag hat Westrich CFK Bochum (Platz 11) zu Gast.
SuS Stadtlohn | 46 Punkte | 48:17 Tore | +31 | 14-4-1
Stadtlohn entschied das Topspiel bei der bis dato punktgleichen TSG Dülmen mit 2:0 für sich. Der Drittplatzierte TSV Raesfeld (2:4 beim SC Reken) ist auf acht Punkte zurückgefallen. Stadtlohn möchte den Dreier im schweren Heimspiel gegen den FC Epe (Platz 4) vergolden.
SC Münster 08 | 41 Punkte | 50:15 Tore | +35 | 13-2-1
Münster 08 gab sich beim SC Falke Saerbeck (4:0) keine Blöße und hat weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf den SC Greven 09 (4:1 gegen Concordia Albachten). Weitere Konkurrenten im Aufstiegskampf gibt es nicht mehr. Münster 08 hat Sonntag den TuS Altenberge (Platz 8) zu Gast.