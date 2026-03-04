Die Bezirksliga-Spitzenreiter: Stadtlohn gewinnt Topspiel gegen Dülmen

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen , da aktuell zwei der letzten drei Plätze in der Regionalliga West von westfälischen Mannschaften belegt werden.

Pödinghausen vergoldete den Topspiel-Sieg bei Verfolger BV Stift Quernheim mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den Sechstplatzierten TuS Ahmsen. Der Vorsprung beträgt weiterhin zwei Punkte auf den BV Stift Quernheim (2:0 beim VfL Mennighüffen). Die SG FA Herringhausen/Eickum kam beim TuS Brake nicht über ein 1:1-Last-Minute-Remis hinaus und hat wieder vier Punkte Rückstand. Beim TuS Dielingen (Platz 5) wartet auf Pödinghausen die nächste Bewährungsprobe.

Türkgücü Gütersloh | 36 Punkte | 47:24 Tore | +23 | 11-3-3

Es bleibt hochspannend in der Staffel rund um Gütersloh und Bielefeld. Der TuS Lipperreihe verlor beim VfB Fichte Bielefeld mit 1:2 und rutschte auf Platz 3 ab. Türkgücü Gütersloh nutzte die Gunst der Stunde und zog dank des 3:1-Heimsiegs gegen den SC Hicret Bielefeld vorbei. Die Spvg Steinhagen rangiert einen Punkt dahinter und schob sich auf Platz 2 vor (5:2 gegen die SpVg Heepen). SW Sende fiel auf sechs Zähler zurück, da es gegen die abstiegsgefährdete Reserve des Regionalligisten SC Wiedenbrück eine 0:1-Heimpleite gab. Der Regionalliga-erfahrene Tchadjobo schoss das späte Siegtor für den SCW. Am Sonntag muss Türkgücü Gütersloh nach Wiedenbrück.

Staffel 3

Spvg Brakel | 39 Punkte | 59:30 Tore | +29 | 13-0-5

Brakel wahrte die Tabellenführung durch einen 2:1-Heimerfolg gegen Suryoye Paderborn. Der TBV Lemgo (2:2 gegen den Delbrücker SC) und der FC Dahl/Dörenhagen (0:0 gegen den SuS Westenholz) patzten und mussten die SG Belle-Cappel-Leopoldstal (3:0 bei der SG Boke/Bentfeld) vorbeiziehen lassen, die zwei Punkte Rückstand auf Brakel hat. Beste Chancen hat auch noch der SV Dringenberg (3:1 beim TuS Bad Driburg), der bei zwei Partien weniger auf dem Konto vier Punkte Rückstand aufweist. Mit Westenholz und dem SV GW Anreppen (2:0 gegen den SC Borchen) rangieren zwei weitere Mannschaften noch in Schlagdistanz.

Zunächst kann aber Belle-Cappel-Leopoldstal am Donnerstag im Nachholspiel bei der Eintracht Jerxen-Orbke Platz 1 erobern. Am Sonntag stehen daraufhin drei Topspiele auf dem Programm. Belle-Cappel-Leopoldstal gegen Dahl/Dörenhagen, Dringenberg gegen Brakel und Westenholz gegen Anreppen.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 46 Punkte | 60:14 Tore | +46 | 15-1-0

Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Bödefeld/Henne-Rartal die Meisterschaft feiert (1:0 bei Vatanspor Hemer). Der SV Brilon (4:2 gegen den FC Neheim-Erlenbruch) und der SV Hüsten 09 (4:2 gegen TuRa Freienohl) haben neun Punkte Rückstand und eine Partie mehr absolviert. Sonntag hat Bödefeld/Henne-Rartal den FC Fatih Türkgücü Meschede (Platz 13) zu Gast.

Staffel 5

RW Hünsborn | 46 Punkte | 62:19 Tore | +43 | 15-1-2

Auflösungserscheinungen beim designierten A-Ligisten Türkiyemspor Plettenberg, der in Hünsborn aufgrund zahlreicher Krankheitsfälle nicht antrat. Die VSV Wenden wahrte den Drei-Punkte-Rückstand (3:0 beim SV Ottfingen). Der VfR Rüblinghausen (2:2 bei der SG Mudersbach/Brachbach) muss abreißen lassen und liegt nun sechs Zähler zurück. Hünsborn ist am Sonntag beim SC LWL 05 (Platz 12) zu Gast.

Staffel 6

SV Ararat Gevelsberg | 44 Punkte | 58:27 Tore | +31 | 14-2-2

Ausgerechnet bei Kellerkind FC Wetter, der aktuell sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aufweist, patzte "Überraschungs-Tabellenführer" Ararat Gevelsberg, der in der Schlussphase eine 3:1-Führung noch aus der Hand gab und mit dem Remis hauchdünn Platz 1 wahrte. Denn Verfolger und Top-Favorit Kirchhörder SC (4:2 bei der TSG Sprockhövel II) hat ein mehr als doppelt so gutes Torverhältnis. Der VfB Westhofen dürfte sich als Drittplatzierter bei nun neun Punkten Rückstand (1:3 gegen den SC Berchum/Garenfeld) aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Am Sonntag hat Gevelsberg mit ASSV Letmathe den nächsten Abstiegskandidaten vor der Brust. Kirchhörde erwartet Westhofen.

Staffel 7

TuS Freckenhorst | 46 Punkte | 41:11 Tore | +30 | 15-1-2

Freckenhorst gewann das Derby gegen die Warendorfer SU vor 550 Zuschauern mit 2:0 und bleibt zwei Punkte vor dem SVE Heessen (4:1 bei RW Mastholte). Die Beckumer SpVg (0:0 beim SV Herbern) und der TuS SG Oestinghausen (1:3 gegen Viktoria Rietberg) müssen abreißen lassen und haben nun sechs bzw. sieben Punkte Rückstand. Freckenhorst reist am Sonntag zum BV Bad Sassendorf (Platz 9).

Staffel 8

SG Massen | 52 Punkte | 81:15 Tore | +66 | 17-1-0

Auch Massen (2:0 bei Eving Selimiye Spor) ist ein Kandidat für den ersten Landesliga-Aufsteiger. Verfolger KF Sharri (3:1 gegen den VfB Waltrop) hat neun Punkte Rückstand. Danach kommt lange nichts mehr. Am Sonntag ist Massen gegen den TuS Germania Lohauserholz (Platz 6) gefordert.

Staffel 9

Erler SV | 37 Punkte | 58:27 Tore | +31 | 12-1-4

Erle wahrte durch den 3:1-Heimerfolg gegen den SC Hassel den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den FC 96 Recklinghausen (4:0 gegen Firtinaspor Herne). Problem für die Gelsenkirchener: Recklinghausen hat zwei Partien weniger auf dem Konto. Als einziger weiterer Verfolger ist der SV Horst-Emscher übrig geblieben, der im "Sechs-Punkte-Spiel" beim TuS Haltern mit 2:1 gewann. Zu einem "Skandal-Spiel" kam es zwischen SF Bulmke (Platz 4) und SG Herne 70. Am Sonntag steht das spannende Derby zwischen Horst-Emscher und Erle auf dem Programm.

Staffel 10

SV Westrich | 40 Punkte | 40:26 Tore | +14 | 13-1-4

Westrichs Zwölf-Punkte-Vorsprung aus der Hinrunde schmilzt und schmilzt. Nach der 1:3-Niederlage gegen den SV Herbede ist der FC Castrop-Rauxel (5:2 beim SV Bommern) auf sechs Punkte herangerückt. Herbede schob sich auf Platz 3 vor und hat neun Zähler Rückstand. Am Sonntag hat Westrich CFK Bochum (Platz 11) zu Gast.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 46 Punkte | 48:17 Tore | +31 | 14-4-1

Stadtlohn entschied das Topspiel bei der bis dato punktgleichen TSG Dülmen mit 2:0 für sich. Der Drittplatzierte TSV Raesfeld (2:4 beim SC Reken) ist auf acht Punkte zurückgefallen. Stadtlohn möchte den Dreier im schweren Heimspiel gegen den FC Epe (Platz 4) vergolden.

Staffel 12

SC Münster 08 | 41 Punkte | 50:15 Tore | +35 | 13-2-1

Münster 08 gab sich beim SC Falke Saerbeck (4:0) keine Blöße und hat weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf den SC Greven 09 (4:1 gegen Concordia Albachten). Weitere Konkurrenten im Aufstiegskampf gibt es nicht mehr. Münster 08 hat Sonntag den TuS Altenberge (Platz 8) zu Gast.