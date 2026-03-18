Die Bezirksliga-Spitzenreiter: Kirchhörder SC übernimmt Platz 1

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen , da es so gut wie ausgeschlossen ist, dass keine westfälische Regionalliga-Mannschaft absteigt.

Pödinghausen hielt durch zwei späte Tore beim 3:1-Heimerfolg gegen Union Minden den knappen Zwei-Punkte-Vorsprung vor dem BV Stift Quernheim, der seinerseits einen Last-Minute-3:2-Sieg beim TuS Brake einfuhr. Die SG FA Herringhausen/Eickum musste zuletzt abreißen lassen und bleibt nach dem 5:2-Auswärtssieg beim SC Bünde sieben Zähler zurück. Da Pödinghausen am Wochenende spielfrei hat, wird Stift Quernheim zuhause gegen Bünde wohl die Spitze übernehmen.

TuS Lipperreihe | 40 Punkte | 59:24 Tore | +35 | 12-4-3

Im spannenden Dreikampf hat Lipperreihe durch den 3:1-Auswärtssieg beim SC Hicret Bielefeld wieder Platz 1 übernommen, da Türkgücü Gütersloh zuhause gegen den SV Spexard nicht über ein Remis hinaus kam (1:1). Die Spvg Steinhagen hatte spielfrei und rangiert bei einer weniger absolvierten Partie zwei Zähler hinter dem punktgleichen Duo. Zuhause gegen den SC Halle (Platz 12) ist Lipperreihe am Sonntag klar favorisiert. Türkgücü Gütersloh reist zum schweren Auswärtsspiel beim Viertplatzieren SpVg Heepen, der einen Sieg benötigt, um nicht endgültig aus dem Aufstiegskampf auszuscheiden.

Staffel 3

TBV Lemgo | 42 Punkte | 72:38 Tore | +34 | 13-3-4

Fast wöchentlich wechselt die Tabellenspitze. Erstmals steht nun der TBV Lemgo ganz oben, der gegen Schlusslicht SV Eintracht Jerxen-Orbke einen unspektakulären 2:0-Heimsieg einfuhr. De SG Belle-Cappel-Leopoldstal kassierte beim Aufstiegsrivalen SV GW Anreppen eine 2:3-Last-Minute-Pleite und wurde von Platz 1 auf Platz 5 durchgereicht. Neben Anreppen sind auch die Spvg Brakel (5:0 gegen den VfR Borgentreich) und der SV Dringenberg (7:0 gegen Suryoye Paderborn) vorbeigezogen. Ebenfalls fast gleichauf liegt der FC Dahl/Dörenhagen, der aber beim 1:1-Remis gegen den Delbrücker SC II wichtige Zähler liegenließ. Der SuS Westenholz hat auf Platz 7 vier Punkte Rückstand, da bei der FSV Bad Wünnenberg/Leiberg eine 2:0-Führung verspielt wurde.

Die beste Ausgangslage besitzt weiterhin der SV Dringenberg, der zwei Partien weniger auf dem Konto hat. Am Wochenende stehen die Top 7-Mannschaften ausschließlich schlechter platzierten Gegnern gegenüber. Man darf wieder gespannt sein, wer dieses Mal patzt.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 48 Punkte | 64:18 Tore | +46 | 15-3-0

Dem eher überraschenden 2:2-Remis gegen Kellerkind FC Fatih Türkgücü Meschede folgte ein unglückliches 2:2-Unentschieden durch ein spätes Gegentor gegen Verfolger SV Hüsten 09, der damit auf sieben Punkte Abstand gehalten wurde. Der SV Brilon ist auf fünf Punkte herangerückt (5:0 gegen die SF Hüingsen). Bödefeld/Henne-Rartal kann im heutigen Nachholspiel beim VfL Bad Berleburg (Platz 10) wieder davonziehen. Mit der SG Hemer (Platz 6) wartet am Wochenende ein anspruchsvolles Heimspiel.

Staffel 5

RW Hünsborn | 52 Punkte | 71:21 Tore | +50 | 17-1-2

Die Spitzenteams marschieren erneut im Gleichschritt. Hünsborn schlug den TuS Plettenberg mit 6:0. Die VSV Wenden wahrte den Drei-Punkte-Rückstand (2:1 beim SV Setzen). Der VfR Rüblinghausen (3:1 gegen die SG Oberschelden) bleibt sechs Zähler zurück. Am Sonntag ist Hünsborn bei der SG Oberschleden (Platz 7) zu Gast.

Staffel 6

Kirchhörder SC | 49 Punkte | 64:30 Tore | +34 | 16-1-3

Da ist es passiert. Überraschungs-Mannschaft Ararat Gevelsberg verspielte bei BW Voerde eine Führung und kassierte ein spätes Gegentor zur 2:3-Niederlage. Kirchhörde hielt wie immer den Druck aufrecht und deklassierte den Viertplatzierten SC Berchum/Garenfeld mit 6:0. Sensationelle 25 Tore stehen im Jahr 2026 in vier Partien zu Buche.

Man darf gespannt sein, ob Gevelsberg, das nun zwei Punkte Rückstand hat, möglicherweise einbricht. Kirchhörde hat die Auswärtsaufgabe beim TuS Ennepetal II (Platz 7) vor der Brust.

Staffel 7

SVE Heessen | 50 Punkte | 51:15 Tore | +36 | 16-2-2

Heessen verteidigte die frisch eroberte Tabellenführung durch einen 3:1-Heimsieg gegen die SG Sendenhorst. Der punktgleiche TuS Freckenhorst sicherte sich seine drei Punkte durch ein Tor in der 96. Spielminute (3:2 gegen Viktoria Rietberg). Die Beckumer SpVg (2:1 bei RW Westönnen) und der TuS SG Oestinghausen (5:2 gegen die SpVgg Oelde) bleiben vier bzw. fünf Punkte zurück.

Am Wochenende kommt es zum Topspiel zwischen Beckum und Heessen.

Staffel 8

SG Massen | 58 Punkte | 93:18 Tore | +75 | 19-1-0

Massen (8:1 beim Kamener SC) bleibt ein Kandidat für den ersten Landesliga-Aufsteiger. Verfolger KF Sharri (2:1 gegen die Dortmunder Löwen) hat neun Punkte Rückstand. Danach kommt lange nichts mehr. Am Sonntag hat Massen den SVF Herringen (Platz 10) zu Gast.

Staffel 9

Erler SV | 40 Punkte | 62:30 Tore | +32 | 13-1-5

Erle wahrte durch den 3:1-Heimerfolg gegen den VfB Kirchhellen den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den FC 96 Recklinghausen (5:0 beim FC Marokko Herne). Problem für die Gelsenkirchener: Recklinghausen hat zwei Partien weniger auf dem Konto. Der SV Horst-Emscher musste einen Last-Minute-Rückschlag beim VfB Hüls hinnehmen (1:1) und hat wieder fünf Punkte Rückstand. Am Sonntag ist der Erler SV bei der SG Herne 70 zu Gast.

Staffel 10

SV Westrich | 46 Punkte | 46:29 Tore | +17 | 15-1-4

Westrich kommt offensichtlich rechtzeitig wieder in die Spur. Nach dem 5:3-Kampfsieg gegen CFK Bochum in der Vorwoche gelang nun ein knapper 1:0-Erfolg durch ein frühes Tor beim FC Sarajevo-Bosna, der den Sechs-Punkte-Vorsprung FC Castrop-Rauxel (6:0 bei CFK Bochum) wahrte. Westrich hat am Sonntag den Drittplatzierten SV Türkiyemspor Bochum zu Gast, der bei zwölf Punkten Rückstand aber wohl keine Rolle mehr spielen wird.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 50 Punkte | 53:21 Tore | +32 | 15-5-1

Stadtlohn baute den Vorsprung durch den 3:2-Last-Minute-Auswärtssieg beim SC Südlohn auf drei Punkte aus. Auch durch einen späten Südlohner Ausgleichstreffer ließ sich der SuS nicht beirren. Verfolger TSG Dülmen kam zuhause gegen Vorwärts Epe nicht über ein 1:1 hinaus. Kleine Hoffnungen darf sich auch noch der TSV Raesfeld machen, der den designierten Absteiger Westfalia Osterwick mit 7:1 vom Platz fegte und den Sechs-Punkte-Rückstand wahrte. Schon am Freitagabend kommt es zum Topspiel zwischen Dülmen und Raesfeld. Stadtlohn hat zwei Tage später Viktoria Heiden (Platz 9) zu Gast.

Staffel 12

SC Münster 08 | 47 Punkte | 59:19 Tore | +40 | 15-2-1

Ein wildes Spiel erlebte Münster 08 beim SV Teuto Riesenbeck. Dreimal lag der Tabellenführer zurück, bevor in der Schlussviertelstunde doch noch ein 5:3-Auswärtssieg eingefahren wurde. Weniger spektakulär verlief der knappe 2:0-Heimsieg des sechs Punkte zurückliegenden SC Greven 09 gegen Kellerkind SuS Neuenkirchen. Ein Tor kurz nach der Pause brachte der Favorit in die Nachspielzeit, in der der erlösende zweite Treffer gelang. Gegen Graf Kobbo Tecklenburg (Platz 13) ist Münster 08 wieder deutlich favorisiert.