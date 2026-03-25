Die Bezirksliga-Spitzenreiter: Dringenberg wieder auf Platz 1

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen , da es so gut wie ausgeschlossen ist, dass keine westfälische Regionalliga-Mannschaft absteigt.

Da der TuS GW Pödinghausen spielfrei hatte, zog der BV Stift durch den 4:1-Heimsieg gegen Kellerkind SC Bünde vorbei und hat nun einen Punkt Vorsprung. Am Wochenende kommt es zum Topspiel zwischen dem BV Stift Quernheim und dem Drittplatzierten SG FA Herringhausen/Eickum, der nach dem 1:1-Patzer gegen den TuS Tengern und nun sieben Punkten Rückstand wohl seine letzte Chance bekommt, in den Aufstiegskampf zurückzukehren.

TuS Lipperreihe | 43 Punkte | 70:25 Tore | +45 | 13-4-3

Lipperreihe deklassierte den SC Halle mit 11:1 und hat sich das deutlich beste Torverhältnis verschafft. Die zwei Punkte zurück liegende Spvg Steinhagen bleibt durch den späten 2:1-Siegtreffer beim FC Türk Sport Bielefeld in der vermeintlichen Pole Position, da bislang eine Partie weniger absolviert wurde. Der bis dato mit Lipperreihe punktgleiche Türkgücü Gütersloh kassierte bei der SpVg Heepen eine 1:2-Pleite und rutschte auf Platz 3 ab. Heepen hat auf Platz 4 weiterhin acht Punkte Rückstand.

Lipperreihe hat am Sonntag das knifflige Auswärtsspiel bei der abstiegsbedrohten Reserve des Regionalligisten SC Wiedenbrück vor der Brust.

Staffel 3

SV Dringenberg | 44 Punkte | 67:37 Tore | +30 | 14-2-3

Fast wöchentlich wechselt die Tabellenspitze. Erstmals seit dem 12. Spieltag steht wieder der SV Dringenberg ganz oben, der sich zu einem knappen 3:2-Erfolg bei Schlusslicht VfR Borgentreich mühte. Das Auswärtsspiel des vorherigen Tabellenführers TBV Lemgo bei Suryoye Paderborn wurde abgesagt, da es im Umfeld des TBV einen Todesfall gegeben hat. Die Spvg Brakel verpasste die Tabellenführung, weil beim SC Borchen in der Schlussphase eine 2:1-Führung verspielt wurde. So kletterten die SG Belle-Cappel-Leopoldstal (4:3 gegen die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg) und der FC Dahl/Dörenhagen (6:5 beim Türkischen SV Horn) auf die Plätze 2 und 3 vor. Bei einem Punkte Rückstand haben beide aber zwei Partien mehr als der SV Dringenberg absolviert, der weiterhin alle Trümpfe in der Hand hält. Der SV GW Anreppen kassierte nach neun Siegen in Folge eine 3:5-Niederlage beim Delbrücker SC II und rutschte auf Platz 7 ab. Punktgleich bleibt auch der SuS Westenholz im Aufstiegsrennen (4:0 gegen den TuS Bad Driburg). Beide haben faktisch nur drei Punkte Rückstand.

Am Donnerstag absolviert Dringenberg das Nachholspiel gegen Bad Wünnenberg/Leiberg (Platz 10), am Sonntag folgt das nächste Heimspiel gegen Borchen (Platz 8).

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 42 Punkte | 70:20 Tore | +50 | 16-4-0

Der souveräne Spitzenreiter kam gegen die SG Hemer nicht über ein 1:1-Remis hinaus, baute damit aber trotzdem den Vorsprung auf neun Punkte aus, da der SV Brilon (0:1 bei der SG Serkenrode/Fretter) und der SV Hüsten 09 (2:3 beim FC Neheim-Erlenbruch) verloren. Am Sonntag trifft Bödefeld/Henne-Rartal auf TuRa Freienohl (Platz 12).

Staffel 5

RW Hünsborn | 55 Punkte | 73:22 Tore | +51 | 18-1-2

Die Spitzenteams marschieren erneut im Gleichschritt. Hünsborn gewann bei der SG Oberschelden mit 2:1. Die VSV Wenden wahrte den Drei-Punkte-Rückstand (5:0 gegen die SG Mudersbach/Brachbach). Der VfR Rüblinghausen (3:2 beim SV Heggen) bleibt sechs Zähler zurück. Am Sonntag ist Hünsborn beim FC Altenhof (Platz 6) zu Gast.

Staffel 6

Kirchhörder SC | 49 Punkte | 64:30 Tore | +34 | 16-1-3

Kirchhörde drehte beim TuS Ennepetal II einen 1:3-Pausenrückstand in einen 5:3-Auswärtssieg. Ararat Gevelsberg zeigte sich gut erholt nach dem Verlust der Tabellenführung und schlug den VfL Schwerte mit 5:2. Es bleibt bei zwei Zählern Rückstand. Am Sonntag hat Kirchhörde den TuS Holzen-Sommerberg (Platz 9) zu Gast.

Staffel 7

TuS Freckenhorst | 53 Punkte | 50:17 Tore | +33 | 17-2-2

Im Topspiel kam der bis dato Spitzenreiter SVE Heessen in einem packenden Topspiel bei der Beckumer SpVg nicht über ein 2:2 hinaus. Nachdem Beckum in der Nachspielzeit in Führung ging, glich Heessen noch aus, verlor aber die Tabellenführung an den TuS Freckenhorst, der sich bei Abstiegskandidat SV Hilbeck keine Blöße gab (3:1). Die TuS SG Oestinghausen, die nach dem schwachen Jahresstart fünf Punkte in Rückstand geraten ist, deklassierte die SG Sendenhorst mit 8:2. Beckum hat sechs Zähler Rückstand. Freckenhorst hat Sonntag die SpVgg Oelde (Platz 10) zu Gast.

Staffel 8

SG Massen | 61 Punkte | 105:19 Tore | +86 | 20-1-0

Massen (12:1 gegen den SVF Herringen) ist ein klarer Kandidat für den ersten Landesliga-Aufsteiger. Verfolger KF Sharri (2:1 bei RW Unna) hat neun Punkte Rückstand. Danach kommt lange nichts mehr. Am Sonntag ist Massen beim TuS Wiescherhöfen (Platz 11) zu Gast.

Staffel 9

Erler SV | 40 Punkte | 62:30 Tore | +32 | 13-1-5

Erle wahrte durch den 1:0-Auswärtserfolg bei der SG Herne 70 den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den FC 96 Recklinghausen (2:1 gegen die SF Bulmke). Problem für die Gelsenkirchener: Recklinghausen hat zwei Partien weniger auf dem Konto. Der SV Horst-Emscher schlug den SV Zweckel mit 4:2 und hat fünf Punkte Rückstand. Am Wochenende hat Erle spielfrei und Recklinghausen die erste Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Dies sollte bei Abstiegskandidat VfB Börnig gelingen.

Staffel 10

SV Westrich | 49 Punkte | 49:30 Tore | +19 | 16-1-4

Westrich ist wieder in die Spur. Gegen den Drittplatzierten SV Türkiyemspor Bochum gelang ein 3:1-Heimsieg. Der einzige Verfolger FC Castrop-Rauxel (4:0 gegen den FC Sarajevo-Bosna) bleibt sechs Punkte zurück. Sonntag ist die SpVg BG Schwerin (Platz 7) in Westrich zu Gast.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 51 Punkte | 54:22 Tore | +32 | 15-6-1

Durch ein Last-Minute-Remis gegen Viktoria Heiden (1:1) baute Stadtlohn seinen Vorsprung auf vier Punkte aus, da der TSV Raesfeld das Verfolgerduell bei der TSG Dülmen mit 2:1 gewann. Beide liegen nun vier Punkte zurück. Am Sonntag reist Stadtlohn zur DJK/VfL Billerbeck (Platz 10).

Staffel 12

SC Münster 08 | 48 Punkte | 60:20 Tore | +40 | 15-3-1

Münster 08 patzte überraschend gegen Kellerkind Graf Kobbo Tecklenburg (1:1), so dass der SC Greven 09, der beim Borghorster FC ein 0:2 zum 3:2-Auswärtssieg drehte, auf vier Punkte herangerückt ist. Am Sonntag muss sich Münster 08 gegen Borghorst (Platz 10) beweisen.