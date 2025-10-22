Die Bezirksliga-Spitzenreiter: Dringenberg kassiert erste Niederlage

Erneut gab es am vergangenen Wochenende keinen Wechsel an den Tabellenspitzen.

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen , da aktuell fünf der letzten sieben Plätze in der Regionalliga West von westfälischen Mannschaften belegt werden.

Pödinghausen gab sich im Gegensatz zu Verfolger SG FA Herringhausen/Eickum bei Schlusslicht SV Eidinghausen-Werste keine Blöße und gewann mit 4:0. Die SG bleibt dank des 2:1-Topspielsiegs gegen den TuS Dielingen einen Punkt dahinter, hat aber eine Partie mehr absolviert. Der BV Stift Quernheim hatte spielfrei und rangiert vier Punkte bei gleicher Spielanzahl hinter Pödinghausen. Die SpVgg Hiddenhausen konnte den Dreier gegen Pödinghausen nicht vergolden, verlor überraschend zuhause gegen den VfL Mennighüffen mit 0:1 und liegt auf Platz 4 wieder sieben Punkte zurück. Am Sonntag kommt es zum Kracher zwischen Pödinghausen und Herringhausen.

SW Sende | 22 Punkte | 38:17 Tore | +21 | 7-1-2

Sende verlor bereits am vergangenen Donnerstag beim FC Gütersloh II mit 2:3, blieb aber an der Spitze, da der VfR Wellensiek nicht über ein 2:2 gegen Aufsteiger SV Spexard hinauskam. Auf Platz 2 rangiert nun der punktgleiche TuS Lipperreihe (4:0 gegen die SpVgg Heepen). Auch die SpVg Steinhagen (4:1 gegen SuK Canlar Bielefeld) und Türkgücü Gütersloh (4:1 beim SC Halle) sind wieder in Schlagdistanz. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Sende und Steinhagen.

Staffel 3

SV Dringenberg | 28 Punkte | 44:22 Tore | +22 | 9-1-1

Die Spannung ist zurück! Nachdem Dringenberg am Sonntag noch knapp mit 3:2 beim Türkischen SV Horn gewann, setzte es am Dienstag die erste Saisonniederlage. Der starke Aufsteiger SG Belle-Cappel-Leopoldstal schlug am Sonntag den SC Borchen im Verfolgerduell mit 5:2 und legte gegen Dringenberg mit 4:2 nach, so dass der Rückstand auf vier Punkte verkürzt wurde. Die Spvg Brakel (4:0 beim SV Eintracht Jerxen-Orbke) hat nur noch einen Punkt Rückstand. Am Sonntag sollte Dringenberg gegen Kellerkind Jerxen-Orbke in die Erfolgsspur zurückkehren.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 31 Punkte | 43:10 Tore | +35 | 10-1-0

Lediglich am 1. Spieltag trotzte der VfL Bad Berleburg dem Spitzenreiter einen Punkt ab. Seitdem gibt sich die SG keine Blöße und gewann auch beim bis dato Viertplatzierten SG Serkenrode/Fretter souverän mit 5:2. Der Vorsprung vergrößerte sich - zumindest optisch - auf neun Punkte, da der SV Hüsten 09 spielfrei hatte. Punktgleich mit Hüsten rangiert nun der SV Brilon (3:0 beim VfL Bad Berleburg). Gegen den SV Oberschledorn/Grafschaft (Platz 11) geht Bödefeld/Henne-Rartal als klarer Favorit ins Rennen.

Staffel 5

RW Hünsborn | 28 Punkte | 40:11 Tore | +29 | 9-1-1

Hünsborn kassierte am vergangenen Freitag überraschend die erste Saisonniederlage gegen die SG Mudersbach/Brachbach (1:3) und hat das siegreiche Verfolgerquartett wieder im Nacken: VfR Rüblinghausen (3:1 beim SC LWL 05), Kiersper SC (5:1 beim TuS Plettenberg), VSV Wenden (5:4 bei der SG Oberschelden) und FC Altenhof (4:2 gegen den Setzen). Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Kierspe und Hünsborn um Platz 1.

Staffel 6

SV Ararat Gevelsberg | 30 Punkte | 37:14 Tore | +23 | 10-0-1

Der Aufsteiger marschiert mit großen Schritten Richtung Herbstmeisterschaft (3:2 gegen den TuS Ennepetal II). Topfavorit Kirchhörder SC bleibt sechs Punkte zurück (3:1 bei der SG BW Haspe). Bei Kellerkind TuS Holzen-Sommerberg ist Ararat in der aktuellen Form deutlicher Favorit.

Staffel 7

TuS SG Oestinghausen | 31 Punkte | 46:6 Tore | +40 | 10-1-0

Oestinghausen schoss sich gegen RW Mastholte sämtlichen Frust vom Last-Minute-Remis bei Kellerkind SV Herbern von der Seele (7:1). Der TuS Freckenhorst bleibt auf drei Punkte dran 4:0 gegen die DJK Vorwärts Ahlen). Mitfavorit SVE Heessen gewann beim SV Hilbeck 3:1 und hält den Rückstand bei sechs Punkten. Schon am Freitagabend reist Oestinghausen zum prestigeträchtigen Kreis-Derby gegen RW Westönnen, die auf Platz 5 liegend selbst ihren Meisterschaftschancen wahren könnten.

Staffel 8

SG Massen | 31 Punkte | 50:10 Tore | +40 | 10-1-0

Beim nicht Bezirksliga-tauglichen VfL Kemminghausen gab es für Massen einen 12:1-Kantersieg. Die Verfolger KF Sharri (3:2 gegen den Kamener SC) und SC Osmanlispor (2:1 gegen Eving Selimiye Spor) bleiben sechs Punkte dahinter. Auch gegen den Tabellenvorletzten VfB Waltrop sollte es für die SG Massen einen klaren Sieg geben.

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 23 Punkte | 38:12 Tore | +26 | 7-2-1

Recklinghausen schoss Kellerkind SV Zweckel mit 6:0 an und bleibt einen Punkt vor dem Erler SV, der sich im "Sechs-Punkte-Derby" bei SF Bulmke klar mit 5:2 durchsetzte. Auch der TuS Haltern (3:0 beim VfB Börnig) und der VfB Kirchhellen (3:1 beim SV Hochlar) bleiben in Schlagdistanz. Am Sonntag ist Recklinghausen bei BW Westfalia Langenbochum (Platz 10, aber "nur" sieben Rückstand) zu Gast.

Staffel 10

SV Westrich | 28 Punkte | 24:11 Tore | +13 | 9-1-1

Westrich baute durch den 3:0-Erfolg bei CSV SF Bochum-Linden seinen Vorsprung auf sieben Punkte aus, da der FC Castrop-Rauxel eine 1:6-Klatsche bei Westfalia Huckarde kassierte. Neuer Tabellenzweiter ist der TuS Heven (2:1 gegen CFK Bochum). Der SC Weitmar 45 verlor überraschend gegen Türkiyemspor Bochum mit 0:1 und hat auf Platz 4 nun bereits elf Punkte Rückstand. Am Sonntag gibt es gegen Westrich die Chance, zumindest wieder auf acht zu verkürzen.

Staffel 11

SuS Stadtlohn | 25 Punkte | 28:8 Tore | +20 | 8-1-1

Der spielfreie SuS Stadtlohn dürfte mit großem Vergnügen den vergangenen Sonntag verfolgt haben. Die Verfolger TSV Raesfeld (2:3 gegen die DJK Eintracht Coesfeld) und SF Merfeld (1:1 gegen Viktoria Heiden) verpassten die Chance, auf Platz 1 zu klettern. Punktgleich mit Stadtlohn und Raesfeld rangiert nun die TSG Dülmen (5:1 bei Westfalia Osterwick). Auch SW Holtwick ist in Schlagdistanz (2:0 beim BVH Dorsten). Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Stadtlohn und Holtwick.

Staffel 12

SC Münster 08 | 28 Punkte | 39:10 Tore | +29 | 9-1-1

Münster 08 lag bei Concordia Albachten nach 80 Minuten zurück und gewann dank drei später Tore doch noch mit 3:1. Damit wurde die Tabellenführung vor dem einen Punkt zurückliegenden SC Greven 09 (4:1 gegen den TuS Altenberg) gewahrt. Auf Platz 3 hat die DJK SV Mauritz (3:2 gegen Falke Saerbeck) bereits sechs Punkte Rückstand. Germania Hauenhorst konnte den Punkt gegen Münster 08 nicht vergolden und verlor das Verfolgerduell gegen den 1. FC Nordwalde (2:3), der auf Platz 4 kletterte und sieben Punkte Rückstand aufweist. Bereits am Freitagabend erwartet 08 den VfL Wolbeck (Platz 7).