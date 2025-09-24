Die Bezirksliga-Spitzenreiter: Aufsteiger Ararat Gevelsberg ganz oben

Die Meister steigen wie immer in die Landesliga auf. Die Vizemeister brauchen sich dieses Jahr eher keine Hoffnung auf eine Aufstiegsrunde machen.

Der BV Stift Quernheim verlor das Spitzenspiel bei der SG FA Herringhausen/Eickum deutlich mit 1:4 und rutschte auf Platz 4 ab. Zwei Punkte hinter dem neuen Spitzentrio um Pödinghausen (4:0 bei der SV Oetinghausen), Herringhausen/Eickum und TuS Dielingen (1:0 gegen den TuS Brake). Pödinghausen muss die frisch errungene Spitze am Sonntag im Topspiel gegen den Tabellenfünften BSC Blasheim verteidigen.

TuS Lipperreihe | 14 Punkte | 17:10 Tore | +7 | 4-2-1

Gegen eine verstärkte Reserve des Regionalligisten SC Wiedenbrück verlor Lipperreihe knapp mit 2:3, blieb aber auf dem Platz an der Sonne, da SW Sende spielfrei hatte und Türkgücü Gütersloh beim VfR Wellensiek mit 0:2 unterlag. Beide rangieren nun wie der FC Türk Sport Bielefeld (5:0 gegen SuK Canlar Bielefeld) und der SC Hicret Bielefeld (2:1 beim SV Spexard) einen Zähler hinter Lipperreihe. Sende und Türk Sport haben aber eine Partie weniger absolviert. Auch am Sonntag wartet mit dem FC Gütersloh II eine Regionalliga-Reserve auf Lipperreihe.

Staffel 3

SV Dringenberg | 19 Punkte | 34:13 Tore | +21 | 6-1-0

Die schwere Hürde beim SC Borchen überstand Dringenberg nach einem frühen Rückstand mit 3:2 und konnte sich damit erstmals etwas absetzen. Die Spvg Brakel verlor beim SuS Westenholz mit 2:5. Beide haben wie der TBV Lemgo (3:1 gegen die SG Boke/Bentfeld) und die SG Belle-Cappel-Leopoldstal (3:1 gegen den TuS Bad Driburg) vier Punkte Rückstand auf Dringenberg. Am Sonntag kommt es zum Kracher zwischen Dringenberg und Westenholz.

Staffel 4

SG Bödefeld/Henne-Rartal | 16 Punkte | 21:6 Tore | +15 | 5-1-0

Der SV Hüsten 09 verlor ausgerechnet beim bis dato noch sieglosen Aufsteiger VfB Marsberg mit 1:2 und musste die SG Bödefeld/Henne-Rartal vorbeiziehen lassen, die sich bei der TuRa Freienohl keine Blöße gab (3:0). Die SG Serkenrode/Fretter ist mit Hüsten gleichgezogen (5:3 gegen Vatanspor Hemer). Auch der SV Brilon (4:0 beim SV Oberschledorn/Grafschaft) ist wieder in Schlagdistanz und erwartet am Freitag die SG Bödefeld/Henne-Rartal zum Topspiel. Es handelt sich um ein Nachspiel vom 2. Spieltag, das die SG wegen eines Trauerfalls abgesagt hatte. Der SVB hatte fairerweise einer Verlegung zugestimmt. Am Wochenende hat der SVB spielfrei, die SG Bödefeld/Henne-Rartal erwartet Kellerkind FC Neheim-Erlenbruch zum persönlichen "Doppel-Spieltag".

Staffel 5

RW Hünsborn | 19 Punkte | 28:6 Tore | +22 | 6-1-0

Hünsborn gewann das Topspiel gegen Verfolger FC Altenhof souverän mit 4:0 und hat nun drei Punkte Vorsprung, da sich die beiden Verfolger VSV Wenden und Kiersper SC 3:3-unentschieden trennten. Kierspe verspielte einen 2:0-Vorsprung und schoss dann einen Last-Minute-Ausgleich. Am Freitag hat Hünsborn die schwere Auswärtshürde beim Landesliga-Absteiger SV Ottfingen vor der Brust.

Staffel 6

SV Ararat Gevelsberg | 18 Punkte | 23:8 Tore | + 15 | 6-0-1

Der Aufsteiger ist dank des 4:2-Derbysiegs gegen den FSV Gevelsberg an die Spitze marschiert, da der Geisecker SV überraschend gegen die Reserve des Oberligisten TSG Sprockhövel patzte (1:2). Dahinter rangieren der Kirchhörder SC (3:0 beim TuS Holzen-Sommerberg) und der FC Hellas/Makedonikos Hagen (4:1 gegen den VfB Westhofen) in Schlagdistanz. Am Sonntag muss sich Ararat bei Sprockhövel II beweisen.

Staffel 7

TuS SG Oestinghausen | 21 Punkte | 30:4 Tore | +26 | 7-0-0

Oestinghausen hatte auch mit dem SuS Cappel keine Probleme (3:0) und bleibt im Gegensatz zum TuS Freckenhorst verlustpunktfrei. Der TuS kam bei der SpVg Oelde nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Landesliga-Absteiger Beckumer SpVg (1:4 bei der SG Sendenhorst) musste abreißen lassen und rangiert wie Mit-Meisterschaftsfavorit SVE Heessen (4:0 beim SC Lippetal) nun fünf Punkte zurück. Am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel zwischen Freckenhorst und Oestinghausen um Platz 1.

Staffel 8

SG Massen | 21 Punkte | 29:7 Tore | +22 | 7-0-0

Ein weiterer Tabellenführer mit weißer Weste! Der letztjährige Viertplatzierte gehört zu den Topfavoriten. Am Sonntag gelang ein 7:1-Kantersieg gegen den TuS Wiescherhöfen. Aufsteiger KF Sharri liegt einzig in Schlagdistanz (5:0 gegen den SSV Mühlhausen), der SC Osmanlispor (3:2 bei den Dortmunder Löwen) hat fünf Zähler Rückstand. Beim TV Brechten (Platz 11) wäre alles andere als Massens achter Dreier eine klare Überraschung.

Staffel 9

FC 96 Recklinghausen | 17 Punkte | 28:6 Tore | +22 | 5-2-0

Es könnte eine der spannendsten Bezirksligen werden. Einige Mannschaften spekulieren auf den Titel. Spitzenreiter ist derzeit der letztjährige Vizemeister, der sich gegen den VfB Börnig keine Blöße gab (4:0). Der Erler SV (4:2 bei Adler Feldmark) und der VfB Kirchhellen (3:0 gegen den SV Zweckel) rangieren einen Punkt dahinter. Auch Landesliga-Absteiger TuS Haltern (2:1 bei Firtinaspor Herne) liegt in Schlagdistanz und könnte am Sonntag im direkten Duell mit Recklinghausen gleichziehen.

Staffel 10

SV Westrich | 19 Punkte | 17:5 Tore | +12 | 6-1-0

Im erwartet schweren Auswärtsspiel bei der SpVg BG Schwerin verlor Westrich aufgrund eines Last-Minute-Ausgleichs die weiße Weste (1:1). Der SC Weitmar 45 (2:1 gegen den SV Bommern) ist auf drei Punkte herangerückt. Meisterschaftskandidat SV Westfalia Huckarde konnte Westrichs Patzer nicht nutzen (2:2 gegen CFK Bochum) und bleibt sechs Punkte zurück. Am Sonntag erwartet Westrich den Drittplatzierten FC Castrop-Rauxel, der fünf Punkte Rückstand hat, zum Top-Spiel.

Staffel 11

SF Merfeld | 18 Punkte | 19:3 Tore | +16 | 6-0-0

6. Spiel, 6. Sieg. Merfeld gewann schon am vergangenen Donnerstag gegen Westfalia Osterwick mit 4:0 und stellt weiterhin die beste Bezirksliga-Defensive. Der SuS Stadtlohn (3:0 gegen dieDJK/VfL Billerbeck), der TSV Raesfeld (2:1 gegen den FC Epe) und SW Holtwick (2:0 gegen Viktoria Heiden) liegen nur zwei Punkte zurück, haben aber allesamt eine Partie mehr absolviert. Am Sonntag wartet auf Merfeld beim fünf Punkte zurückliegenden Landesliga-Absteiger TSG Dülmen (Platz 6) eine echte Reifeprüfung.

Staffel 12

SC Münster 08 | 21 Punkte | 31:6 Tore | +25 | 7-0-0

Münster 08 gewann das Topspiel beim Borghorster FC mit 3:2 und ließ sich auch von einer zwischenzeitlich verspielten 2:0-Führung nicht aus der Ruhe bringen. Da auch die DJK SV Mauritz das Verfolgerduell beim neuen Tabellenzweiten SC Greven 09 mit 1:2 verlor, ist der Vorsprung bereits auf satte sechs Punkte angewachsen. Auf Platz 3 ist der 1. FC Nordwalde geklettert (4:2 gegen Graf Kobbo Tecklenburg). Am Sonntag hat Münster 08 Nordwalde zum Spitzenspiel zu Gast.