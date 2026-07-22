Die Bezirksliga-Spielpläne im Überblick

Die Spielpläne für die Bezirksligen sind da.
1. Spieltag
15.08.26 TSV Rudow Berlin II - SV Sparta Lichtenberg II
16.08.26 VfB Berlin 1911 - SV Adler Berlin 1950
16.08.26 Sportfreunde Johannisthal II - SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
16.08.26 DJK Schwarz Weiß Neukölln - 1. FC Novi Pazar 95
16.08.26 SC Charlottenburg II - Grünauer BC 1917
16.08.26 FC Liria 1985 Berlin - Köpenicker FC II
16.08.26 VfB Concordia Britz 1916 - SV Lichtenberg 47 II
16.08.26 FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf - FC Hertha 03 Zehlendorf II
2. Spieltag
30.08.26 Sportfreunde Johannisthal II - DJK Schwarz Weiß Neukölln
30.08.26 SC Charlottenburg II - VfB Berlin 1911
30.08.26 FC Hertha 03 Zehlendorf II - SV Lichtenberg 47 II
30.08.26 SV Adler Berlin 1950 - SV Sparta Lichtenberg II
30.08.26 Köpenicker FC II - VfB Concordia Britz 1916
30.08.26 FC Liria 1985 Berlin - FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf
30.08.26 Grünauer BC 1917 - TSV Rudow Berlin II
30.08.26 SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 - 1. FC Novi Pazar 95
1. Spieltag
15.08.26 JFC Berlin - 1. FC Lübars 1962
15.08.26 VfB Fortuna Biesdorf II - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
16.08.26 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - BSV Victoria 90 Friedrichshain
16.08.26 VfB Einheit zu Pankow 1893 - Anadoluspor Berlin 1970
16.08.26 SG Rotation Prenzlauer Berg - SV Bosna Berlin 94
16.08.26 FV BW Spandau 03 - FSV Fortuna Pankow 46
16.08.26 SV Buchholz - SV BW Berolina Mitte 49
16.08.26 BSV Dersim 1993 II - BFC Südring Amed
2. Spieltag
29.08.26 BSV Victoria 90 Friedrichshain - VfB Einheit zu Pankow 1893
29.08.26 JFC Berlin - SG Rotation Prenzlauer Berg
30.08.26 BFC Südring Amed - Anadoluspor Berlin 1970
30.08.26 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - BSV Dersim 1993 II
30.08.26 1. FC Lübars 1962 - SV Buchholz
30.08.26 SV Bosna Berlin 94 - SV BW Berolina Mitte 49
30.08.26 FV BW Spandau 03 - VfB Fortuna Biesdorf II
30.08.26 FSV Fortuna Pankow 46 - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
3. Spieltag
12.09.26 VfB Fortuna Biesdorf II - JFC Berlin
13.09.26 VfB Einheit zu Pankow 1893 - 1. FC Lübars 1962
13.09.26 Anadoluspor Berlin 1970 - BSV Victoria 90 Friedrichshain
13.09.26 SG Rotation Prenzlauer Berg - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
13.09.26 SV Buchholz - FV BW Spandau 03
13.09.26 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - SV Bosna Berlin 94
13.09.26 SV BW Berolina Mitte 49 - BFC Südring Amed
13.09.26 BSV Dersim 1993 II - FSV Fortuna Pankow 46
4. Spieltag
19.09.26 JFC Berlin - SV Buchholz
19.09.26 BSV Victoria 90 Friedrichshain - SV BW Berolina Mitte 49
20.09.26 BFC Südring Amed - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
20.09.26 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - VfB Fortuna Biesdorf II
20.09.26 1. FC Lübars 1962 - Anadoluspor Berlin 1970
20.09.26 FV BW Spandau 03 - VfB Einheit zu Pankow 1893
20.09.26 FSV Fortuna Pankow 46 - SV Bosna Berlin 94
20.09.26 BSV Dersim 1993 II - SG Rotation Prenzlauer Berg
5. Spieltag
26.09.26 VfB Fortuna Biesdorf II - BSV Dersim 1993 II
27.09.26 SV Bosna Berlin 94 - BFC Südring Amed
27.09.26 Anadoluspor Berlin 1970 - FV BW Spandau 03
27.09.26 VfB Einheit zu Pankow 1893 - JFC Berlin
27.09.26 SG Rotation Prenzlauer Berg - FSV Fortuna Pankow 46
27.09.26 SV Buchholz - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
27.09.26 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - BSV Victoria 90 Friedrichshain
27.09.26 SV BW Berolina Mitte 49 - 1. FC Lübars 1962
6. Spieltag
10.10.26 VfB Fortuna Biesdorf II - FSV Fortuna Pankow 46
11.10.26 Anadoluspor Berlin 1970 - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
11.10.26 BFC Südring Amed - BSV Victoria 90 Friedrichshain
11.10.26 SV Bosna Berlin 94 - 1. FC Lübars 1962
11.10.26 VfB Einheit zu Pankow 1893 - BSV Dersim 1993 II
11.10.26 SV Buchholz - SG Rotation Prenzlauer Berg
11.10.26 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - FV BW Spandau 03
11.10.26 SV BW Berolina Mitte 49 - JFC Berlin
7. Spieltag
17.10.26 BSV Victoria 90 Friedrichshain - SV Bosna Berlin 94
17.10.26 JFC Berlin - Anadoluspor Berlin 1970
18.10.26 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - VfB Einheit zu Pankow 1893
18.10.26 1. FC Lübars 1962 - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
18.10.26 SG Rotation Prenzlauer Berg - VfB Fortuna Biesdorf II
18.10.26 FV BW Spandau 03 - SV BW Berolina Mitte 49
18.10.26 FSV Fortuna Pankow 46 - BFC Südring Amed
18.10.26 BSV Dersim 1993 II - SV Buchholz
8. Spieltag
24.10.26 BSV Victoria 90 Friedrichshain - BSV Dersim 1993 II
25.10.26 BFC Südring Amed - SG Rotation Prenzlauer Berg
25.10.26 1. FC Lübars 1962 - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
25.10.26 SV Bosna Berlin 94 - VfB Fortuna Biesdorf II
25.10.26 FV BW Spandau 03 - JFC Berlin
25.10.26 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - SV Buchholz
25.10.26 SV BW Berolina Mitte 49 - VfB Einheit zu Pankow 1893
25.10.26 FSV Fortuna Pankow 46 - Anadoluspor Berlin 1970
9. Spieltag
31.10.26 JFC Berlin - FSV Fortuna Pankow 46
31.10.26 VfB Fortuna Biesdorf II - BFC Südring Amed
01.11.26 Anadoluspor Berlin 1970 - SV BW Berolina Mitte 49
01.11.26 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - FV BW Spandau 03
01.11.26 VfB Einheit zu Pankow 1893 - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
01.11.26 SG Rotation Prenzlauer Berg - BSV Victoria 90 Friedrichshain
01.11.26 SV Buchholz - SV Bosna Berlin 94
01.11.26 BSV Dersim 1993 II - 1. FC Lübars 1962
10. Spieltag
07.11.26 JFC Berlin - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
07.11.26 VfB Fortuna Biesdorf II - SV Buchholz
08.11.26 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - SV BW Berolina Mitte 49
08.11.26 1. FC Lübars 1962 - BFC Südring Amed
08.11.26 SG Rotation Prenzlauer Berg - VfB Einheit zu Pankow 1893
08.11.26 FV BW Spandau 03 - SV Bosna Berlin 94
08.11.26 FSV Fortuna Pankow 46 - BSV Victoria 90 Friedrichshain
08.11.26 BSV Dersim 1993 II - Anadoluspor Berlin 1970
11. Spieltag
21.11.26 BSV Victoria 90 Friedrichshain - 1. FC Lübars 1962
22.11.26 BFC Südring Amed - FV BW Spandau 03
22.11.26 Anadoluspor Berlin 1970 - SG Rotation Prenzlauer Berg
22.11.26 SV Bosna Berlin 94 - JFC Berlin
22.11.26 VfB Einheit zu Pankow 1893 - VfB Fortuna Biesdorf II
22.11.26 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
22.11.26 SV BW Berolina Mitte 49 - BSV Dersim 1993 II
22.11.26 FSV Fortuna Pankow 46 - SV Buchholz
12. Spieltag
28.11.26 JFC Berlin - BFC Südring Amed
28.11.26 VfB Fortuna Biesdorf II - Anadoluspor Berlin 1970
29.11.26 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - SV Bosna Berlin 94
29.11.26 1. FC Lübars 1962 - FSV Fortuna Pankow 46
29.11.26 SG Rotation Prenzlauer Berg - SV BW Berolina Mitte 49
29.11.26 FV BW Spandau 03 - BSV Victoria 90 Friedrichshain
29.11.26 SV Buchholz - VfB Einheit zu Pankow 1893
29.11.26 BSV Dersim 1993 II - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
13. Spieltag
05.12.26 BSV Victoria 90 Friedrichshain - VfB Fortuna Biesdorf II
05.12.26 JFC Berlin - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
06.12.26 BFC Südring Amed - SV Buchholz
06.12.26 SV Bosna Berlin 94 - VfB Einheit zu Pankow 1893
06.12.26 1. FC Lübars 1962 - SG Rotation Prenzlauer Berg
06.12.26 FV BW Spandau 03 - BSV Dersim 1993 II
06.12.26 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - Anadoluspor Berlin 1970
06.12.26 FSV Fortuna Pankow 46 - SV BW Berolina Mitte 49
14. Spieltag
12.12.26 VfB Fortuna Biesdorf II - 1. FC Lübars 1962
13.12.26 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - FSV Fortuna Pankow 46
13.12.26 Anadoluspor Berlin 1970 - SV Bosna Berlin 94
13.12.26 VfB Einheit zu Pankow 1893 - BFC Südring Amed
13.12.26 SG Rotation Prenzlauer Berg - FV BW Spandau 03
13.12.26 SV Buchholz - BSV Victoria 90 Friedrichshain
13.12.26 SV BW Berolina Mitte 49 - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
13.12.26 BSV Dersim 1993 II - JFC Berlin
15. Spieltag
19.12.26 BSV Victoria 90 Friedrichshain - JFC Berlin
20.12.26 BFC Südring Amed - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
20.12.26 Anadoluspor Berlin 1970 - SV Buchholz
20.12.26 1. FC Lübars 1962 - FV BW Spandau 03
20.12.26 SV Bosna Berlin 94 - BSV Dersim 1993 II
20.12.26 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - SG Rotation Prenzlauer Berg
20.12.26 FSV Fortuna Pankow 46 - VfB Einheit zu Pankow 1893
20.12.26 SV BW Berolina Mitte 49 - VfB Fortuna Biesdorf II
16. Spieltag
20.02.27 BSV Victoria 90 Friedrichshain - SG Rotation Prenzlauer Berg
21.02.27 BFC Südring Amed - VfB Fortuna Biesdorf II
21.02.27 1. FC Lübars 1962 - BSV Dersim 1993 II
21.02.27 SV Bosna Berlin 94 - SV Buchholz
21.02.27 FV BW Spandau 03 - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
21.02.27 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - VfB Einheit zu Pankow 1893
21.02.27 SV BW Berolina Mitte 49 - Anadoluspor Berlin 1970
21.02.27 FSV Fortuna Pankow 46 - JFC Berlin
17. Spieltag
27.02.27 VfB Fortuna Biesdorf II - BSV Victoria 90 Friedrichshain
28.02.27 Anadoluspor Berlin 1970 - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
28.02.27 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - JFC Berlin
28.02.27 VfB Einheit zu Pankow 1893 - SV Bosna Berlin 94
28.02.27 SG Rotation Prenzlauer Berg - 1. FC Lübars 1962
28.02.27 SV Buchholz - BFC Südring Amed
28.02.27 SV BW Berolina Mitte 49 - FSV Fortuna Pankow 46
28.02.27 BSV Dersim 1993 II - FV BW Spandau 03
18. Spieltag
06.03.27 BSV Victoria 90 Friedrichshain - SV Buchholz
06.03.27 JFC Berlin - BSV Dersim 1993 II
07.03.27 BFC Südring Amed - VfB Einheit zu Pankow 1893
07.03.27 1. FC Lübars 1962 - VfB Fortuna Biesdorf II
07.03.27 SV Bosna Berlin 94 - Anadoluspor Berlin 1970
07.03.27 FV BW Spandau 03 - SG Rotation Prenzlauer Berg
07.03.27 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - SV BW Berolina Mitte 49
07.03.27 FSV Fortuna Pankow 46 - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
19. Spieltag
13.03.27 VfB Fortuna Biesdorf II - FV BW Spandau 03
14.03.27 Anadoluspor Berlin 1970 - BFC Südring Amed
14.03.27 VfB Einheit zu Pankow 1893 - BSV Victoria 90 Friedrichshain
14.03.27 SG Rotation Prenzlauer Berg - JFC Berlin
14.03.27 SV Buchholz - 1. FC Lübars 1962
14.03.27 SV BW Berolina Mitte 49 - SV Bosna Berlin 94
14.03.27 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - FSV Fortuna Pankow 46
14.03.27 BSV Dersim 1993 II - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
20. Spieltag
20.03.27 BSV Victoria 90 Friedrichshain - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
21.03.27 BFC Südring Amed - BSV Dersim 1993 II
21.03.27 Anadoluspor Berlin 1970 - VfB Einheit zu Pankow 1893
21.03.27 SV BW Berolina Mitte 49 - SV Buchholz
21.03.27 1. FC Lübars 1962 - JFC Berlin
21.03.27 SV Bosna Berlin 94 - SG Rotation Prenzlauer Berg
21.03.27 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - VfB Fortuna Biesdorf II
21.03.27 FSV Fortuna Pankow 46 - FV BW Spandau 03
21. Spieltag
03.04.27 JFC Berlin - BSV Victoria 90 Friedrichshain
03.04.27 VfB Fortuna Biesdorf II - SV BW Berolina Mitte 49
04.04.27 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - BFC Südring Amed
04.04.27 VfB Einheit zu Pankow 1893 - FSV Fortuna Pankow 46
04.04.27 SG Rotation Prenzlauer Berg - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
04.04.27 FV BW Spandau 03 - 1. FC Lübars 1962
04.04.27 SV Buchholz - Anadoluspor Berlin 1970
04.04.27 BSV Dersim 1993 II - SV Bosna Berlin 94
22. Spieltag
10.04.27 BSV Victoria 90 Friedrichshain - Anadoluspor Berlin 1970
10.04.27 JFC Berlin - VfB Fortuna Biesdorf II
11.04.27 BFC Südring Amed - SV BW Berolina Mitte 49
11.04.27 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - SG Rotation Prenzlauer Berg
11.04.27 1. FC Lübars 1962 - VfB Einheit zu Pankow 1893
11.04.27 SV Bosna Berlin 94 - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
11.04.27 FV BW Spandau 03 - SV Buchholz
11.04.27 FSV Fortuna Pankow 46 - BSV Dersim 1993 II
23. Spieltag
17.04.27 VfB Fortuna Biesdorf II - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
18.04.27 Anadoluspor Berlin 1970 - 1. FC Lübars 1962
18.04.27 SV Bosna Berlin 94 - FSV Fortuna Pankow 46
18.04.27 VfB Einheit zu Pankow 1893 - FV BW Spandau 03
18.04.27 SG Rotation Prenzlauer Berg - BSV Dersim 1993 II
18.04.27 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - BFC Südring Amed
18.04.27 SV Buchholz - JFC Berlin
18.04.27 SV BW Berolina Mitte 49 - BSV Victoria 90 Friedrichshain
24. Spieltag
24.04.27 JFC Berlin - VfB Einheit zu Pankow 1893
24.04.27 BSV Victoria 90 Friedrichshain - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
25.04.27 BFC Südring Amed - SV Bosna Berlin 94
25.04.27 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - SV Buchholz
25.04.27 1. FC Lübars 1962 - SV BW Berolina Mitte 49
25.04.27 FV BW Spandau 03 - Anadoluspor Berlin 1970
25.04.27 FSV Fortuna Pankow 46 - SG Rotation Prenzlauer Berg
25.04.27 BSV Dersim 1993 II - VfB Fortuna Biesdorf II
25. Spieltag
01.05.27 VfB Fortuna Biesdorf II - SG Rotation Prenzlauer Berg
02.05.27 BFC Südring Amed - FSV Fortuna Pankow 46
02.05.27 Anadoluspor Berlin 1970 - JFC Berlin
02.05.27 SV Bosna Berlin 94 - BSV Victoria 90 Friedrichshain
02.05.27 VfB Einheit zu Pankow 1893 - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
02.05.27 SV Buchholz - BSV Dersim 1993 II
02.05.27 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - 1. FC Lübars 1962
02.05.27 SV BW Berolina Mitte 49 - FV BW Spandau 03
26. Spieltag
08.05.27 JFC Berlin - FV BW Spandau 03
08.05.27 VfB Fortuna Biesdorf II - SV Bosna Berlin 94
09.05.27 Anadoluspor Berlin 1970 - FSV Fortuna Pankow 46
09.05.27 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - 1. FC Lübars 1962
09.05.27 VfB Einheit zu Pankow 1893 - SV BW Berolina Mitte 49
09.05.27 SG Rotation Prenzlauer Berg - BFC Südring Amed
09.05.27 SV Buchholz - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
09.05.27 BSV Dersim 1993 II - BSV Victoria 90 Friedrichshain
27. Spieltag
22.05.27 JFC Berlin - SV BW Berolina Mitte 49
22.05.27 BSV Victoria 90 Friedrichshain - BFC Südring Amed
23.05.27 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - Anadoluspor Berlin 1970
23.05.27 1. FC Lübars 1962 - SV Bosna Berlin 94
23.05.27 SG Rotation Prenzlauer Berg - SV Buchholz
23.05.27 FV BW Spandau 03 - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
23.05.27 FSV Fortuna Pankow 46 - VfB Fortuna Biesdorf II
23.05.27 BSV Dersim 1993 II - VfB Einheit zu Pankow 1893
28. Spieltag
29.05.27 BSV Victoria 90 Friedrichshain - FSV Fortuna Pankow 46
30.05.27 Anadoluspor Berlin 1970 - BSV Dersim 1993 II
30.05.27 BFC Südring Amed - 1. FC Lübars 1962
30.05.27 SV Bosna Berlin 94 - FV BW Spandau 03
30.05.27 VfB Einheit zu Pankow 1893 - SG Rotation Prenzlauer Berg
30.05.27 SV Buchholz - VfB Fortuna Biesdorf II
30.05.27 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - JFC Berlin
30.05.27 SV BW Berolina Mitte 49 - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
29. Spieltag
05.06.27 JFC Berlin - SV Bosna Berlin 94
05.06.27 VfB Fortuna Biesdorf II - VfB Einheit zu Pankow 1893
06.06.27 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
06.06.27 1. FC Lübars 1962 - BSV Victoria 90 Friedrichshain
06.06.27 SG Rotation Prenzlauer Berg - Anadoluspor Berlin 1970
06.06.27 FV BW Spandau 03 - BFC Südring Amed
06.06.27 SV Buchholz - FSV Fortuna Pankow 46
06.06.27 BSV Dersim 1993 II - SV BW Berolina Mitte 49
30. Spieltag
12.06.27 BSV Victoria 90 Friedrichshain - FV BW Spandau 03
13.06.27 Anadoluspor Berlin 1970 - VfB Fortuna Biesdorf II
13.06.27 BFC Südring Amed - JFC Berlin
13.06.27 SV Bosna Berlin 94 - SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
13.06.27 VfB Einheit zu Pankow 1893 - SV Buchholz
13.06.27 FC Concordia Wilhelmsruh 1895 - BSV Dersim 1993 II
13.06.27 SV BW Berolina Mitte 49 - SG Rotation Prenzlauer Berg
13.06.27 FSV Fortuna Pankow 46 - 1. FC Lübars 1962
1. Spieltag
16.08.26 1. FC Schöneberg 1913 II - SV Empor Berlin II
16.08.26 SSC Teutonia II - SC Staaken II
16.08.26 FV Wannsee - Lichtenrader BC 1925
16.08.26 FC Stern Marienfelde 1912 II - Wittenauer SC Concordia
16.08.26 SV Blau-Gelb Berlin - Berliner TSC
16.08.26 Sport-Union Berlin - BSC Rehberge 1945
16.08.26 BSV GW Neukölln 1950 - SFC Friedrichshain
16.08.26 Delay Sports Berlin II - BFC Meteor 06 II
2. Spieltag
29.08.26 SV Empor Berlin II - BFC Meteor 06 II
30.08.26 SC Staaken II - Lichtenrader BC 1925
30.08.26 BSC Rehberge 1945 - Wittenauer SC Concordia
30.08.26 SV Blau-Gelb Berlin - 1. FC Schöneberg 1913 II
30.08.26 Sport-Union Berlin - FC Stern Marienfelde 1912 II
30.08.26 BSV GW Neukölln 1950 - SSC Teutonia II
30.08.26 SFC Friedrichshain - FV Wannsee
30.08.26 Berliner TSC - Delay Sports Berlin II
3. Spieltag
13.09.26 1. FC Schöneberg 1913 II - BSC Rehberge 1945
13.09.26 Lichtenrader BC 1925 - SV Empor Berlin II
13.09.26 Wittenauer SC Concordia - SC Staaken II
13.09.26 BFC Meteor 06 II - Berliner TSC
13.09.26 SSC Teutonia II - SV Blau-Gelb Berlin
13.09.26 FV Wannsee - Sport-Union Berlin
13.09.26 FC Stern Marienfelde 1912 II - BSV GW Neukölln 1950
13.09.26 Delay Sports Berlin II - SFC Friedrichshain
4. Spieltag
19.09.26 SV Empor Berlin II - Wittenauer SC Concordia
20.09.26 1. FC Schöneberg 1913 II - SSC Teutonia II
20.09.26 BSC Rehberge 1945 - SC Staaken II
20.09.26 SV Blau-Gelb Berlin - FC Stern Marienfelde 1912 II
20.09.26 Sport-Union Berlin - Delay Sports Berlin II
20.09.26 SFC Friedrichshain - BFC Meteor 06 II
20.09.26 BSV GW Neukölln 1950 - FV Wannsee
20.09.26 Berliner TSC - Lichtenrader BC 1925
5. Spieltag
27.09.26 Lichtenrader BC 1925 - SFC Friedrichshain
27.09.26 Wittenauer SC Concordia - Berliner TSC
27.09.26 SC Staaken II - SV Empor Berlin II
27.09.26 BFC Meteor 06 II - Sport-Union Berlin
27.09.26 SSC Teutonia II - BSC Rehberge 1945
27.09.26 FV Wannsee - SV Blau-Gelb Berlin
27.09.26 FC Stern Marienfelde 1912 II - 1. FC Schöneberg 1913 II
27.09.26 Delay Sports Berlin II - BSV GW Neukölln 1950
6. Spieltag
10.10.26 SV Empor Berlin II - Berliner TSC
11.10.26 SC Staaken II - SFC Friedrichshain
11.10.26 Lichtenrader BC 1925 - BSV GW Neukölln 1950
11.10.26 Wittenauer SC Concordia - Sport-Union Berlin
11.10.26 BFC Meteor 06 II - SV Blau-Gelb Berlin
11.10.26 FV Wannsee - SSC Teutonia II
11.10.26 FC Stern Marienfelde 1912 II - BSC Rehberge 1945
11.10.26 Delay Sports Berlin II - 1. FC Schöneberg 1913 II
7. Spieltag
18.10.26 1. FC Schöneberg 1913 II - FV Wannsee
18.10.26 BSC Rehberge 1945 - SV Empor Berlin II
18.10.26 SSC Teutonia II - FC Stern Marienfelde 1912 II
18.10.26 SV Blau-Gelb Berlin - Delay Sports Berlin II
18.10.26 Sport-Union Berlin - Lichtenrader BC 1925
18.10.26 BSV GW Neukölln 1950 - BFC Meteor 06 II
18.10.26 SFC Friedrichshain - Wittenauer SC Concordia
18.10.26 Berliner TSC - SC Staaken II
8. Spieltag
24.10.26 SV Empor Berlin II - SSC Teutonia II
25.10.26 Lichtenrader BC 1925 - Delay Sports Berlin II
25.10.26 Wittenauer SC Concordia - FV Wannsee
25.10.26 SC Staaken II - FC Stern Marienfelde 1912 II
25.10.26 BSC Rehberge 1945 - BFC Meteor 06 II
25.10.26 Sport-Union Berlin - BSV GW Neukölln 1950
25.10.26 SFC Friedrichshain - SV Blau-Gelb Berlin
25.10.26 Berliner TSC - 1. FC Schöneberg 1913 II
9. Spieltag
01.11.26 1. FC Schöneberg 1913 II - SFC Friedrichshain
01.11.26 BFC Meteor 06 II - Lichtenrader BC 1925
01.11.26 SSC Teutonia II - Berliner TSC
01.11.26 FV Wannsee - SC Staaken II
01.11.26 FC Stern Marienfelde 1912 II - SV Empor Berlin II
01.11.26 SV Blau-Gelb Berlin - Sport-Union Berlin
01.11.26 BSV GW Neukölln 1950 - BSC Rehberge 1945
01.11.26 Delay Sports Berlin II - Wittenauer SC Concordia
10. Spieltag
08.11.26 1. FC Schöneberg 1913 II - BFC Meteor 06 II
08.11.26 BSC Rehberge 1945 - Berliner TSC
08.11.26 SSC Teutonia II - Delay Sports Berlin II
08.11.26 FC Stern Marienfelde 1912 II - FV Wannsee
08.11.26 SV Blau-Gelb Berlin - Lichtenrader BC 1925
08.11.26 Sport-Union Berlin - SC Staaken II
08.11.26 BSV GW Neukölln 1950 - Wittenauer SC Concordia
08.11.26 SFC Friedrichshain - SV Empor Berlin II
11. Spieltag
21.11.26 SV Empor Berlin II - Sport-Union Berlin
22.11.26 SC Staaken II - BSV GW Neukölln 1950
22.11.26 Lichtenrader BC 1925 - 1. FC Schöneberg 1913 II
22.11.26 Wittenauer SC Concordia - SV Blau-Gelb Berlin
22.11.26 BSC Rehberge 1945 - FV Wannsee
22.11.26 BFC Meteor 06 II - SSC Teutonia II
22.11.26 Berliner TSC - SFC Friedrichshain
22.11.26 Delay Sports Berlin II - FC Stern Marienfelde 1912 II
12. Spieltag
29.11.26 1. FC Schöneberg 1913 II - Wittenauer SC Concordia
29.11.26 SSC Teutonia II - Lichtenrader BC 1925
29.11.26 FV Wannsee - Delay Sports Berlin II
29.11.26 FC Stern Marienfelde 1912 II - BFC Meteor 06 II
29.11.26 SV Blau-Gelb Berlin - SC Staaken II
29.11.26 Sport-Union Berlin - Berliner TSC
29.11.26 BSV GW Neukölln 1950 - SV Empor Berlin II
29.11.26 SFC Friedrichshain - BSC Rehberge 1945
13. Spieltag
05.12.26 SV Empor Berlin II - FV Wannsee
06.12.26 Wittenauer SC Concordia - BFC Meteor 06 II
06.12.26 SC Staaken II - Delay Sports Berlin II
06.12.26 BSC Rehberge 1945 - Lichtenrader BC 1925
06.12.26 Sport-Union Berlin - 1. FC Schöneberg 1913 II
06.12.26 BSV GW Neukölln 1950 - SV Blau-Gelb Berlin
06.12.26 SFC Friedrichshain - SSC Teutonia II
06.12.26 Berliner TSC - FC Stern Marienfelde 1912 II
14. Spieltag
13.12.26 1. FC Schöneberg 1913 II - BSV GW Neukölln 1950
13.12.26 Lichtenrader BC 1925 - Wittenauer SC Concordia
13.12.26 BFC Meteor 06 II - SC Staaken II
13.12.26 SSC Teutonia II - Sport-Union Berlin
13.12.26 FV Wannsee - Berliner TSC
13.12.26 FC Stern Marienfelde 1912 II - SFC Friedrichshain
13.12.26 SV Blau-Gelb Berlin - BSC Rehberge 1945
13.12.26 Delay Sports Berlin II - SV Empor Berlin II
15. Spieltag
19.12.26 SV Empor Berlin II - SV Blau-Gelb Berlin
20.12.26 Lichtenrader BC 1925 - FC Stern Marienfelde 1912 II
20.12.26 Wittenauer SC Concordia - SSC Teutonia II
20.12.26 SC Staaken II - 1. FC Schöneberg 1913 II
20.12.26 BSC Rehberge 1945 - Delay Sports Berlin II
20.12.26 BFC Meteor 06 II - FV Wannsee
20.12.26 SFC Friedrichshain - Sport-Union Berlin
20.12.26 Berliner TSC - BSV GW Neukölln 1950
16. Spieltag
20.02.27 SV Empor Berlin II - FC Stern Marienfelde 1912 II
21.02.27 Wittenauer SC Concordia - Delay Sports Berlin II
21.02.27 SC Staaken II - FV Wannsee
21.02.27 BSC Rehberge 1945 - BSV GW Neukölln 1950
21.02.27 Lichtenrader BC 1925 - BFC Meteor 06 II
21.02.27 Sport-Union Berlin - SV Blau-Gelb Berlin
21.02.27 SFC Friedrichshain - 1. FC Schöneberg 1913 II
21.02.27 Berliner TSC - SSC Teutonia II
17. Spieltag
28.02.27 1. FC Schöneberg 1913 II - Sport-Union Berlin
28.02.27 Lichtenrader BC 1925 - BSC Rehberge 1945
28.02.27 BFC Meteor 06 II - Wittenauer SC Concordia
28.02.27 SSC Teutonia II - SFC Friedrichshain
28.02.27 FC Stern Marienfelde 1912 II - Berliner TSC
28.02.27 FV Wannsee - SV Empor Berlin II
28.02.27 SV Blau-Gelb Berlin - BSV GW Neukölln 1950
28.02.27 Delay Sports Berlin II - SC Staaken II
18. Spieltag
06.03.27 SV Empor Berlin II - Delay Sports Berlin II
07.03.27 Wittenauer SC Concordia - Lichtenrader BC 1925
07.03.27 SC Staaken II - BFC Meteor 06 II
07.03.27 BSC Rehberge 1945 - SV Blau-Gelb Berlin
07.03.27 Sport-Union Berlin - SSC Teutonia II
07.03.27 BSV GW Neukölln 1950 - 1. FC Schöneberg 1913 II
07.03.27 Berliner TSC - FV Wannsee
07.03.27 SFC Friedrichshain - FC Stern Marienfelde 1912 II
19. Spieltag
14.03.27 1. FC Schöneberg 1913 II - SV Blau-Gelb Berlin
14.03.27 Lichtenrader BC 1925 - SC Staaken II
14.03.27 Wittenauer SC Concordia - BSC Rehberge 1945
14.03.27 BFC Meteor 06 II - SV Empor Berlin II
14.03.27 SSC Teutonia II - BSV GW Neukölln 1950
14.03.27 FC Stern Marienfelde 1912 II - Sport-Union Berlin
14.03.27 FV Wannsee - SFC Friedrichshain
14.03.27 Delay Sports Berlin II - Berliner TSC
20. Spieltag
20.03.27 SV Empor Berlin II - 1. FC Schöneberg 1913 II
21.03.27 Lichtenrader BC 1925 - FV Wannsee
21.03.27 Wittenauer SC Concordia - FC Stern Marienfelde 1912 II
21.03.27 SC Staaken II - SSC Teutonia II
21.03.27 BSC Rehberge 1945 - Sport-Union Berlin
21.03.27 BFC Meteor 06 II - Delay Sports Berlin II
21.03.27 SFC Friedrichshain - BSV GW Neukölln 1950
21.03.27 Berliner TSC - SV Blau-Gelb Berlin
21. Spieltag
04.04.27 1. FC Schöneberg 1913 II - SC Staaken II
04.04.27 SSC Teutonia II - Wittenauer SC Concordia
04.04.27 SV Blau-Gelb Berlin - SV Empor Berlin II
04.04.27 FC Stern Marienfelde 1912 II - Lichtenrader BC 1925
04.04.27 FV Wannsee - BFC Meteor 06 II
04.04.27 Sport-Union Berlin - SFC Friedrichshain
04.04.27 BSV GW Neukölln 1950 - Berliner TSC
04.04.27 Delay Sports Berlin II - BSC Rehberge 1945
22. Spieltag
10.04.27 SV Empor Berlin II - Lichtenrader BC 1925
11.04.27 SC Staaken II - Wittenauer SC Concordia
11.04.27 BSC Rehberge 1945 - 1. FC Schöneberg 1913 II
11.04.27 Sport-Union Berlin - FV Wannsee
11.04.27 SV Blau-Gelb Berlin - SSC Teutonia II
11.04.27 BSV GW Neukölln 1950 - FC Stern Marienfelde 1912 II
11.04.27 Berliner TSC - BFC Meteor 06 II
11.04.27 SFC Friedrichshain - Delay Sports Berlin II
23. Spieltag
18.04.27 SC Staaken II - BSC Rehberge 1945
18.04.27 Lichtenrader BC 1925 - Berliner TSC
18.04.27 Wittenauer SC Concordia - SV Empor Berlin II
18.04.27 BFC Meteor 06 II - SFC Friedrichshain
18.04.27 SSC Teutonia II - 1. FC Schöneberg 1913 II
18.04.27 FC Stern Marienfelde 1912 II - SV Blau-Gelb Berlin
18.04.27 FV Wannsee - BSV GW Neukölln 1950
18.04.27 Delay Sports Berlin II - Sport-Union Berlin
24. Spieltag
24.04.27 SV Empor Berlin II - SC Staaken II
25.04.27 1. FC Schöneberg 1913 II - FC Stern Marienfelde 1912 II
25.04.27 BSC Rehberge 1945 - SSC Teutonia II
25.04.27 SV Blau-Gelb Berlin - FV Wannsee
25.04.27 Sport-Union Berlin - BFC Meteor 06 II
25.04.27 BSV GW Neukölln 1950 - Delay Sports Berlin II
25.04.27 Berliner TSC - Wittenauer SC Concordia
25.04.27 SFC Friedrichshain - Lichtenrader BC 1925
25. Spieltag
01.05.27 SV Empor Berlin II - BSC Rehberge 1945
02.05.27 Lichtenrader BC 1925 - Sport-Union Berlin
02.05.27 Wittenauer SC Concordia - SFC Friedrichshain
02.05.27 SC Staaken II - Berliner TSC
02.05.27 BFC Meteor 06 II - BSV GW Neukölln 1950
02.05.27 FC Stern Marienfelde 1912 II - SSC Teutonia II
02.05.27 FV Wannsee - 1. FC Schöneberg 1913 II
02.05.27 Delay Sports Berlin II - SV Blau-Gelb Berlin
26. Spieltag
09.05.27 1. FC Schöneberg 1913 II - Berliner TSC
09.05.27 BFC Meteor 06 II - BSC Rehberge 1945
09.05.27 SSC Teutonia II - SV Empor Berlin II
09.05.27 FC Stern Marienfelde 1912 II - SC Staaken II
09.05.27 FV Wannsee - Wittenauer SC Concordia
09.05.27 SV Blau-Gelb Berlin - SFC Friedrichshain
09.05.27 BSV GW Neukölln 1950 - Sport-Union Berlin
09.05.27 Delay Sports Berlin II - Lichtenrader BC 1925
27. Spieltag
23.05.27 1. FC Schöneberg 1913 II - Delay Sports Berlin II
23.05.27 BSC Rehberge 1945 - FC Stern Marienfelde 1912 II
23.05.27 SSC Teutonia II - FV Wannsee
23.05.27 Sport-Union Berlin - Wittenauer SC Concordia
23.05.27 SV Blau-Gelb Berlin - BFC Meteor 06 II
23.05.27 BSV GW Neukölln 1950 - Lichtenrader BC 1925
23.05.27 SFC Friedrichshain - SC Staaken II
23.05.27 Berliner TSC - SV Empor Berlin II
28. Spieltag
29.05.27 SV Empor Berlin II - SFC Friedrichshain
30.05.27 SC Staaken II - Sport-Union Berlin
30.05.27 Lichtenrader BC 1925 - SV Blau-Gelb Berlin
30.05.27 Wittenauer SC Concordia - BSV GW Neukölln 1950
30.05.27 BFC Meteor 06 II - 1. FC Schöneberg 1913 II
30.05.27 FV Wannsee - FC Stern Marienfelde 1912 II
30.05.27 Berliner TSC - BSC Rehberge 1945
30.05.27 Delay Sports Berlin II - SSC Teutonia II
29. Spieltag
06.06.27 1. FC Schöneberg 1913 II - Lichtenrader BC 1925
06.06.27 SSC Teutonia II - BFC Meteor 06 II
06.06.27 FV Wannsee - BSC Rehberge 1945
06.06.27 Sport-Union Berlin - SV Empor Berlin II
06.06.27 SV Blau-Gelb Berlin - Wittenauer SC Concordia
06.06.27 FC Stern Marienfelde 1912 II - Delay Sports Berlin II
06.06.27 BSV GW Neukölln 1950 - SC Staaken II
06.06.27 SFC Friedrichshain - Berliner TSC
30. Spieltag
12.06.27 SV Empor Berlin II - BSV GW Neukölln 1950
13.06.27 Lichtenrader BC 1925 - SSC Teutonia II
13.06.27 Wittenauer SC Concordia - 1. FC Schöneberg 1913 II
13.06.27 SC Staaken II - SV Blau-Gelb Berlin
13.06.27 BSC Rehberge 1945 - SFC Friedrichshain
13.06.27 BFC Meteor 06 II - FC Stern Marienfelde 1912 II
13.06.27 Berliner TSC - Sport-Union Berlin
13.06.27 Delay Sports Berlin II - FV Wannsee