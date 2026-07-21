 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Die Bezirksliga-Spielpläne 2026/27

Nach und nach veröffentlicht der FLVW am heutigen Dienstag die Spielpläne der zwölf Bezirksliga-Staffeln

von red · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

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BZL Westfalen St 3
BZL Westfalen St. 5
BZL Westfalen St 8
BZL Westfalen St 9

Bislang liegen sieben Staffeln vor (Stand 14.15 Uhr).

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