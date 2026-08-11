Die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern startet unter Hochspannung

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In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern beginnt die Saison 2026/2027 mit einer großen Staffel und einer klaren sportlichen Schärfe. Zwei Absteiger, vier Aufsteiger und eine 17er-Staffel prägen den Auftakt. Der Meister steigt direkt in die Landesliga auf, der Tabellenzweite spielt die Aufstiegsrelegation. Am unteren Ende steigen voraussichtlich die Plätze 14, 15, 16 und 17 in die Kreisliga A ab, der Dreizehnte muss wahrscheinlich in die Abstiegsrelegation. Damit ist schon vor dem ersten Spieltag klar: Diese Saison wird nicht nur von Ambitionen geprägt sein, sondern auch von erheblichem Druck.

Der FC 07 Albstadt geht als Absteiger in die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Trainer ist Abdussamed Akbaba. Neu zum FC 07 Albstadt kommen Finn Trickel vom TSV Frommern, Oktay Yalcinkaya von der TSG Balingen U19, Tolga Yerkabartan von der TSG Balingen II, Fabian Letsch als reaktivierter Spieler und Michael Junger vom FV Rot-Weiß Ebingen 2006. Den Verein verlassen Filip Bradara zum SV Croatia Reutlingen, Stefan Fischer zu den Sportfreunden Bitz, Ahmet Cetin, Armin Maier und Semih Cetin zum SV Sigmaringen, Viktor Farkas zum SV Nehren sowie Ridvan Sahin zum TSV RSK Esslingen. Zum Auftakt empfängt Albstadt am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst.

Auch der TSV Harthausen/Scher kommt als Absteiger in die Liga. Trainer ist Stefan Bach. Marcel Kosic und Dominik Kosic wechseln vom FV Rot-Weiß Ebingen 2006 nach Harthausen/Scher, Luis Businger kommt vom SC Pfullendorf, Philipp Eschment von der TSG Balingen II, Steven Steinmaier vom TSV Benzingen, Baki Sahin vom TSV Harthausen/Scher und Ege Günes von der TSG Balingen U19. Ben Schaberger geht zum TSV Straßberg 1903, Marius Geng und Liam Allseits zum SV Bronnen, Finn Lutz zur SG Gammertingen/KFH. Das erste Spiel bestreitet Harthausen/Scher am Sonntag, 16. August, um 15.30 Uhr zu Hause gegen die SGM Nusplingen/Obernheim.

TSV Straßberg 1903

Der TSV Straßberg 1903 belegte in der vergangenen Saison den zweiten Platz. Trainer ist Marc-Philipp Kleiner. Tim Staiger kommt vom TSV Frommern, Jona Haußer vom FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen, Ben Schaberger vom TSV Harthausen/Scher, Julian Hanner vom SC Pfullendorf, Lionel Allseits vom VfL Pfullingen und Jonas Zirngibl von der TSG Balingen U19. Abgänge sind in den Angaben keine genannt. Zum Auftakt spielt Straßberg am Sonntag, 16. August, um 15.30 Uhr bei der SG FC Hardt/Lauterbach. Nach Platz zwei trägt Straßberg eine besondere Erwartung in diese Saison, weil der Abstand zur Spitze zuletzt groß war, die Platzierung aber dennoch klar in Richtung Aufstiegsrennen weist.

SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch

Die neue SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch belegte in der Abschlusstabelle der vergangenen Saison Platz zehn. Trainer ist Rico Wentsch. Peter Steimle kommt von der Spvgg Aidlingen, Jannik Schneider und Lenard Pfeffer wechseln von der TSG Wittershausen zur SGM. Thomas Stehle geht zur SG Empfingen, Marc Schmid zum SV Wachendorf 1930, Fabian Singer zur TSG Wittershausen, Jannik Koch zum TSV Ofterdingen und Julian Conzelmann zum SV Heiligenzimmern. Zum ersten Spiel tritt die SGM am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr beim SV Dotternhausen an.

FC Hechingen

Der FC Hechingen beendete die vergangene Saison als Zwölfter. Trainer ist Joso Zupan. Pietro Fiorenza kommt vom FV Bisingen, Birkan Madran von der TG Schömberg, Filip Crnov von der SGM SV Gruol/SV Erlaheim, Luca Gnoss von den Young Boys Reutlingen und Luka Djerfin vom SV Rangendingen. Hermann Gaksteder beendet seine Karriere. Zum Auftakt spielt Hechingen am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr bei der SG SV Zimmern/SV Horgen II. Nach einer Saison im unteren Mittelfeld steht Hechingen vor der Aufgabe, früh Stabilität zu finden.

FC Grosselfingen

Der FC Grosselfingen wurde in der vergangenen Saison Siebter. Trainer ist Fabio Pflumm. Zugänge sind in den Angaben keine genannt. Marko Blazevic wechselt zur TSG Balingen II, Micha Maximilian Fuoß beendet seine Karriere. Grosselfingen beginnt die Saison am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr beim TSV Frommern. Die Ausgangslage wirkt nüchtern: wenig Bewegung im Kader, aber eine Liga, in der ein Platz im Mittelfeld keine Garantie für Ruhe bedeutet.

SGM SV Gruol/SV Erlaheim

Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim belegte in der vergangenen Saison Platz fünf und gehörte damit zum oberen Tabellenbereich. Trainer ist Marco Sumser. Er selbst kommt vom SV Wittendorf zur SGM, außerdem wechseln Carlo Ernesto Banzhaf vom TSV Frommern und Finn Eger von der SGM Hart/Owingen zu Gruol/Erlaheim. Filip Crnov geht zum FC Hechingen. Das erste Spiel führt die SGM am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr zum SV Winzeln. Nach Platz fünf ist die Mannschaft eines jener Teams, die mit berechtigter Spannung beobachtet werden.

SV Dotternhausen

Der SV Dotternhausen schloss die vergangene Saison als Vierter ab. Trainiert wird die Mannschaft von Mathias Mauz und Marc Wissmann. Lukas Neth kommt vom TSV Ofterdingen, Paul Wagner vom TSV Frommern und Frederick Schwab von der TSG Balingen U19. Elias Maiberg wechselt zur SGM Deißlingen/Lauffen. Dotternhausen startet am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr mit einem Heimspiel gegen die SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch. Nach Rang vier ist die Fallhöhe spürbar, aber auch die Chance, sich erneut im oberen Drittel festzusetzen.

TSV Frommern

Der TSV Frommern belegte in der vergangenen Saison Platz elf. Trainer sind Armando Felipe Konz und Marvin Wiedmann. Daniel Angerer kommt vom FC Rottenburg, Stefano Benintende und Edgar Albert vom FV Bisingen, Boburjon Jamoliddinov vom TSV Straßberg 1903 II und Ibrahim Kaba vom SV Rangendingen. Den Verein verlassen Finn Trickel zum FC 07 Albstadt, Tim Staiger zum TSV Straßberg 1903, Lukas Foelsch pausiert, Paul Wagner geht zum SV Dotternhausen, Sören Vieth zum FC Germania 08 Ginnheim, Erik Wizemann zum FC Germania Neureut, Efstratios Kalenis zum FC 07 Albstadt II, Filip Tomic zum TSV Ofterdingen und Mazlum Küsne zum SV Heselwangen. Zum Auftakt empfängt Frommern am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr den FC Grosselfingen.

Spvgg 06 Trossingen

Die Spvgg 06 Trossingen wurde in der vergangenen Saison Dritter und geht damit mit einer starken Vorleistung in die neue Runde. Trainer ist John Müller. Artur Anselm kommt vom SV Bubsheim, Adrian Süss von der Spvgg Aldingen und Sait Hamurcu vom FC Königsfeld. Kevin Haxha wechselt zur SGM 08 Schramberg/SV Sulgen. Das erste Spiel bestreitet Trossingen am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr zu Hause gegen den SV Bubsheim. Gerade nach Platz drei wird die Frage sein, ob Trossingen erneut in die Nähe der Spitze kommen kann.

SG FC Hardt/Lauterbach

Die SG FC Hardt/Lauterbach belegte in der vergangenen Saison den sechsten Platz. Trainer sind Yannick Broghammer und Marco Lenz. Zugänge und Abgänge sind in den Angaben keine genannt. Zum Saisonauftakt empfängt die SG am Sonntag, 16. August, um 15.30 Uhr den TSV Straßberg 1903. Ein Heimspiel gegen den letztjährigen Zweiten ist gleich ein Maßstab, der früh zeigt, ob Hardt/Lauterbach den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wieder herstellen kann.

SV Winzeln

Der SV Winzeln beendete die vergangene Saison auf Platz neun. Trainer ist Michael Eberhart, der in den Angaben auch als Zugang ohne abgebenden Verein geführt wird. Tim Ziegler wechselt zu den TSF Dornhan, Tobias Bea, Tobias Heizmann und Serhat Akyildiz beenden ihre Karriere. Zum Auftakt empfängt Winzeln am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr die SGM SV Gruol/SV Erlaheim. Nach Rang neun liegt Winzeln in jenem Bereich, in dem eine gute Serie nach oben führen kann, ein schwacher Start aber sofort Druck erzeugt.

SV Bubsheim

Der SV Bubsheim belegte in der vergangenen Saison Platz acht. Trainer ist Paul Ratke. Kevin Frick und Stanislav Yefrem kommen von der SGM Frittlingen/Wilflingen. Artur Anselm wechselt zur Spvgg 06 Trossingen, Otto Waal und Dimitri Stroh beenden ihre Karriere, Tim Simon Lehrmayer geht zum FV Möhringen. Bubsheim startet am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr bei der Spvgg 06 Trossingen. Der Auftakt beim Vorjahresdritten ist schwer, aber auch eine frühe Gelegenheit, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu zeigen.

SV Waldmössingen

Der SV Waldmössingen geht als Aufsteiger in die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Trainer ist Mladen Nikolic. Philipp Gauß kommt vom TV Gültstein. Abgänge sind keine genannt. Für Waldmössingen ist am ersten Spieltag keine Partie in der vorliegenden Spieltagsübersicht aufgeführt. In einer 17er-Staffel kann das bedeuten, dass der Auftakt später erfolgt; über einen konkreten ersten Gegner liegen hier keine Angaben vor.

SG SV Zimmern/SV Horgen II

Die SG SV Zimmern/SV Horgen II startet als Aufsteiger in die neue Saison. Trainer ist Michael Widemann. Zugänge sind keine genannt, Abgänge ebenfalls nicht. Das erste Spiel bestreitet Zimmern/Horgen II am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr zu Hause gegen den FC Hechingen. Für einen Aufsteiger ist ein Heimstart immer eine Bühne, aber auch eine Prüfung der eigenen Anpassungsfähigkeit an das höhere Niveau.

SGM Nusplingen/Obernheim

Die SGM Nusplingen/Obernheim geht als Aufsteiger in die Liga. Trainer ist Enrico Sisto. Zugänge sind keine genannt. Martin Siber und Erik Iacobello wechseln zum SV Egesheim, Sebastian Moser geht zum SV Zimmern. Die SGM beginnt am Sonntag, 16. August, um 15.30 Uhr beim TSV Harthausen/Scher. Der Start bei einem Absteiger ist ein anspruchsvoller Einstieg in die neue Klasse.

SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst

Die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst kommt als Aufsteiger in die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Trainer ist Marc Miller. Adrian Schütz kommt vom SV Bronnen, Matty Wetterer, Louis Mogg, Noah Hemmes und Dominik-Oliver Straub rücken aus der eigenen Jugend auf. Dennis Bosch und Tobias Seßler beenden ihre Karriere. Zum Auftakt spielt die SGM am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr beim FC 07 Albstadt. Gegen einen Absteiger beginnt für den Aufsteiger die Saison sofort mit einer Aufgabe, die die Schwere dieser Staffel erkennen lässt.

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Hinweis: Alle Kader-Infos in diesem Bericht beruhen auf die von den jeweiligen Vereinsverwaltern auf FuPa eingetragenen Daten. Bei Fragen oder Hinweisen schreibt uns gerne eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net