Die Bezirksliga kennt keine Pause: Aufsteigerduell am Samstag

Bevor der 4. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 Fahrt aufnimmt, stehen zunächst zwei Nachholspiele auf dem Programm. Olympia Laxten empfängt den SV Bokeloh, während Alemannia Salzbergen und die Sportfreunde Schwefingen im direkten Duell ihre ersten Saisonpunkte ins Visier nehmen.
Danach geht es Schlag auf Schlag: Bereits am Donnerstag eröffnet Altenlingen gegen Veldhausen den 4. Spieltag, am Freitag folgen unter anderem Freren gegen Laxten sowie Langen gegen Spitzenreiter Vorwärts Nordhorn II und Spelle II gegen Listrup. Am Wochenende wird der Spieltag komplettiert.
Alle Spielberichte und Geschichten des Spieltags schlagen hier wie gewohnt nach und nach auf.
Am Samstag um 17 Uhr kommt es zum Aufsteigerduell zwischen dem SC Baccum und dem SV Bokeloh.
Baccum wartet nach drei Spieltagen noch auf den ersten Sieg, holte nach der Auftaktniederlage aber zweimal in Folge ein Unentschieden. Nun soll vor heimischer Kulisse der erste Dreier gelingen.
Bokeloh reist dagegen mit reichlich Rückenwind an. Dem 2:1 in Veldhausen folgte unter der Woche ein 5:3 bei Olympia Laxten, zwei Siege in Folge für den Bezirksliga-Neuling. Besonders die Offensive zeigte dabei bereits, dass sie auch eine Etage höher für Gefahr sorgen kann.Altenlingen dreht das Ding - Veldhausen gibt Führung aus der Hand
Zwei Aufsteiger, zwei unterschiedliche Starts und Baccum will ausgerechnet gegen den Meister der vergangenen Emslandliga erstmals dreifach punkten.
Die SG Freren geht ungeschlagen und mit sieben Punkten aus drei Spielen in den vierten Spieltag. Nach dem späten 2:0-Erfolg in Salzbergen will die Mannschaft von Sascha Wald und Stefan Thünemann vor heimischer Kulisse nachlegen und den Kontakt zur Spitze halten.
Laxten muss dagegen nur zwei Tage nach dem 3:5 gegen Bokeloh erneut ran. Nach der torreichen Niederlage wartet beim Tabellenzweiten direkt die nächste anspruchsvolle Aufgabe.
Der SV Langen wartet nach drei Unentschieden noch auf den ersten Saisonsieg. Zuletzt gab es beim 2:2 gegen Aufsteiger Baccum erneut eine Punkteteilung.
Nun kommt ausgerechnet der makellose Tabellenführer: Vorwärts Nordhorn II steht nach drei Spielen bei neun Punkten und ist das einzige Team ohne Punktverlust. Langen will vor heimischer Kulisse die Serie des Spitzenreiters beenden und endlich selbst den ersten Dreier feiern.
Zwei Teams mit jeweils sechs Punkten treffen in Spelle aufeinander. Die junge Speller U23 musste sich zuletzt Spitzenreiter Vorwärts Nordhorn II geschlagen geben und will zurück in die Erfolgsspur.
Aufsteiger Listrup kommt dagegen mit zwei deutlichen Siegen im Rücken: Dem 5:1 in Emsbüren folgte das 5:2 gegen Suddendorf-Samern. Zehn Tore in zwei Spielen – der Bezirksliga-Neuling reist mit ordentlich Selbstvertrauen nach Spelle. Die Partie ist zudem Teil des Speller Jubiläumsprogramms zum 80-jährigen Bestehen.
Bereits am Donnerstag empfängt der ASV Altenlingen den SV Veldhausen 07. Die Partie des vierten Spieltags wurde aufgrund des am Wochenende stattfindenden Dorffestes Altenlingen-Wachendorf vorgezogen.
Sportlich will der ASV nach dem 2:4 in Bad Bentheim zurück in die Erfolgsspur. Zuvor hatte die Mannschaft von Jan Zevenhuizen beim 6:0-Derbysieg gegen Laxten ihre Qualitäten eindrucksvoll gezeigt. Veldhausen musste sich zuletzt Aufsteiger Bokeloh mit 1:2 geschlagen geben und steht nach drei Spielen bei vier Punkten.
Für beide bietet der Donnerstagabend damit die schnelle Gelegenheit zur Wiedergutmachung – bevor in Altenlingen am Wochenende andere Dinge auf dem Programm stehen.
Im Nachholspiel des ersten Spieltags empfängt der SV Olympia Laxten den Aufsteiger SV Bokeloh. Bokeloh geht nach dem 2:1 in Veldhausen mit Rückenwind in die Partie und will nach dem ersten Bezirksliga-Dreier direkt nachlegen.
Auch Laxten hat zuletzt eine Reaktion gezeigt. Nach der deutlichen 0:6-Derbyniederlage gegen Altenlingen bezwang die junge Mannschaft von Daniel Holtgers die Sportfreunde Schwefingen und holte damit wichtige Punkte.
Nun trifft der ambitionierte Bezirksliga-Neuling auf den erfahrenen Bezirksliga-Dino, beide wollen ihren jüngsten Erfolg vergolden.
Im Nachholspiel des zweiten Spieltags empfängt Alemannia Salzbergen die Sportfreunde Schwefingen. Für beide Mannschaften geht es dabei um die ersten Punkte der Saison.
Salzbergen musste sich bislang Altenlingen und Freren geschlagen geben, zeigte mit dem 3:2-Pokalsieg gegen Bad Bentheim aber bereits, was möglich ist. Schwefingen wartet ebenfalls noch auf Zählbares und verlor zuletzt gegen Olympia Laxten.
Damit bietet das Nachholspiel beiden Teams die Gelegenheit, den Fehlstart zu korrigieren und mit einem Erfolg den Tabellenkeller zu verlassen.