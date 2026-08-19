Die Bezirksliga kennt keine Pause: ASV vs Veldhausen

Bevor der 4. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 Fahrt aufnimmt, stehen zunächst zwei Nachholspiele auf dem Programm. Olympia Laxten empfängt den SV Bokeloh, während Alemannia Salzbergen und die Sportfreunde Schwefingen im direkten Duell ihre ersten Saisonpunkte ins Visier nehmen.
Danach geht es Schlag auf Schlag: Bereits am Donnerstag eröffnet Altenlingen gegen Veldhausen den 4. Spieltag, am Freitag folgen unter anderem Freren gegen Laxten sowie Langen gegen Spitzenreiter Vorwärts Nordhorn II und Spelle II gegen Listrup. Am Wochenende wird der Spieltag komplettiert.
Alle Spielberichte und Geschichten des Spieltags schlagen hier wie gewohnt nach und nach auf.
Bereits am Donnerstag empfängt der ASV Altenlingen den SV Veldhausen 07. Die Partie des vierten Spieltags wurde aufgrund des am Wochenende stattfindenden Dorffestes Altenlingen-Wachendorf vorgezogen.
Sportlich will der ASV nach dem 2:4 in Bad Bentheim zurück in die Erfolgsspur. Zuvor hatte die Mannschaft von Jan Zevenhuizen beim 6:0-Derbysieg gegen Laxten ihre Qualitäten eindrucksvoll gezeigt. Veldhausen musste sich zuletzt Aufsteiger Bokeloh mit 1:2 geschlagen geben und steht nach drei Spielen bei vier Punkten.
Für beide bietet der Donnerstagabend damit die schnelle Gelegenheit zur Wiedergutmachung – bevor in Altenlingen am Wochenende andere Dinge auf dem Programm stehen.
Im Nachholspiel des ersten Spieltags empfängt der SV Olympia Laxten den Aufsteiger SV Bokeloh. Bokeloh geht nach dem 2:1 in Veldhausen mit Rückenwind in die Partie und will nach dem ersten Bezirksliga-Dreier direkt nachlegen.
Auch Laxten hat zuletzt eine Reaktion gezeigt. Nach der deutlichen 0:6-Derbyniederlage gegen Altenlingen bezwang die junge Mannschaft von Daniel Holtgers die Sportfreunde Schwefingen und holte damit wichtige Punkte.
Nun trifft der ambitionierte Bezirksliga-Neuling auf den erfahrenen Bezirksliga-Dino, beide wollen ihren jüngsten Erfolg vergolden.
Im Nachholspiel des zweiten Spieltags empfängt Alemannia Salzbergen die Sportfreunde Schwefingen. Für beide Mannschaften geht es dabei um die ersten Punkte der Saison.
Salzbergen musste sich bislang Altenlingen und Freren geschlagen geben, zeigte mit dem 3:2-Pokalsieg gegen Bad Bentheim aber bereits, was möglich ist. Schwefingen wartet ebenfalls noch auf Zählbares und verlor zuletzt gegen Olympia Laxten.
Damit bietet das Nachholspiel beiden Teams die Gelegenheit, den Fehlstart zu korrigieren und mit einem Erfolg den Tabellenkeller zu verlassen.