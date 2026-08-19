Die Bezirksliga kennt keine Pause: ASV vs Veldhausen

Bevor der 4. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 Fahrt aufnimmt, stehen zunächst zwei Nachholspiele auf dem Programm. Olympia Laxten empfängt den SV Bokeloh, während Alemannia Salzbergen und die Sportfreunde Schwefingen im direkten Duell ihre ersten Saisonpunkte ins Visier nehmen.

Danach geht es Schlag auf Schlag: Bereits am Donnerstag eröffnet Altenlingen gegen Veldhausen den 4. Spieltag, am Freitag folgen unter anderem Freren gegen Laxten sowie Langen gegen Spitzenreiter Vorwärts Nordhorn II und Spelle II gegen Listrup. Am Wochenende wird der Spieltag komplettiert.

Alle Spielberichte und Geschichten des Spieltags schlagen hier wie gewohnt nach und nach auf.