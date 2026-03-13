Die besten Zweiten treffen sich Kreisklasse B Sinsheim +++ Epfenbachs Reserve peilt den inoffiziellen Titel "Beste Zweite" an +++ Die längste Winterpause aller Kreisvereine endet von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Epfenbachs Zweite (blau) hat sich nach der Vorrunde hervorragend platziert in der Kreisklasse B. – Foto: Brian Wirth

Das dürfte ein neuer Rekord sein. Über vier Monate dauerte die Winterpause für die zweite Mannschaft des VfB Epfenbach. Am 9. November 2025 kickte die Mannschaft von Trainer Christian Riebl zum letzten Mal um Punkte und das, wie so oft in der Vorrunde, erfolgreich.

"Ich hätte gerne das Spiel gegen Reichartshausen Ende November noch mitgenommen", sagt der Coach, der alle fünf Partien vor der Winterpause gewinnen konnte. Diese Begegnung wurde jedoch ins neue Jahr verschoben. Der Lohn für die beachtliche erste Halbserie ist trotz bis zu vier Spiele Rückstand im Vergleich zur Konkurrenz ein respektabler siebter Rang. Der Zwei-Punkte-Schnitt fällt positiv aus und lässt in den kommenden Wochen einen Aufschwung vermuten. Riebl geht es aber nicht zu forsch an, "schließlich müssen wir einige Spiele unter der Woche nachholen und das ist nie ganz einfach, wenn die Jungs direkt von der Arbeit kommen, oder es zeitlich vielleicht überhaupt nicht schaffen."

Dazu gesellt sich die Ungewissheit, wie die Mannschaft die lange Pause verkraftet hat. Der starke Rhythmus aus dem Oktober und November kann naturgemäß nicht mehr da sein. Zurück liegt eine wechselhafte Vorbereitungsphase mit vielen Wirrungen die Witterung betreffend. "Immerhin konnten wir drei, vier Mal auf den Kunstrasen nach Lobenfeld ausweichen und auch mal Spinning oder ein Kampfsporttraining machen", sagt Riebl zum abwechslungsreichen Alternativprogramm, wenn die beiden Rasenplätze in Epfenbach kein Training zuließen. Einheiten in der Halle gab es auch und dann erwiesen sich die Epfenbacher obendrein als Helden der Nacht. Der Coach klärt auf: "Wir sind auch mal schlicht und ergreifend im Dunkeln auf unserer Tartanbahn im Stadion gelaufen." Testspiele gab es drei Stück, vor allem gegen Ende der langen Pause versuchten Riebl und Co. in eine Art Rhythmus zu finden. "Wir wissen noch nicht so genau, wo wir stehen", sagt er und wünscht sich für die zweite Saisonhälfte, "einen guten Mittelfeldplatz im besten Fall als stärkste zweite Mannschaft." Dahingehend kommt dem Derby am Sonntag eine große Bedeutung zu. Beim TSV Helmstadt II treffen die Epfenbacher auf die zweite komplette überzeugende zweite Mannschaft der Kreisklasse B.