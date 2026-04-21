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Die besten Vize: Diese Bezirksliga-Teams haben die Nase vorn
Hilal-Maroc-Rückzug wirbelt Bezirksliga 3 durcheinander – Bezirksliga 4 mit den schlechtesten Karten
von red · Heute, 19:38 Uhr · 0 Leser
Nutznießer des Hilal-Rückzugs? Der SV LöWi ist derzeit zweitbester Vize. – Foto: Linda Skrabs
Die Vorzeichen für die Vereine im Fußballverband Mittelrhein (FVM) stehen in dieser Frühjahrsphase der Saison 2026 günstig. Da sich derzeit weder in der 3. Liga noch in der Regionalliga West Teams aus dem Verbandsgebiet in akuter Abstiegsgefahr befinden, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga und den Landesligen könnten zusätzliche Plätze frei werden.
Dieser „Domino-Effekt“ hätte Auswirkungen auf die Landesligen. Bleibt die Lage in den oberen Ligen stabil, würden beide Vize-Meister direkt in die Mittelrheinliga aufsteigen. Dies wiederum würde einen weiteren Startplatz in der Landesliga generieren, was die Aufstiegschancen in den vier Bezirksligen erhöht: Neben den Meistern dürften dann drei der vier Tabellenzweiten den Gang in die nächsthöhere Klasse antreten.
Das Zittern der Zweitplatzierten
In diesem Rechenbeispiel rückt der Punkt-Quotient in den Fokus. Aktuell herrscht ein enges Rennen um die begehrten Zusatzplätze. Durch den Rückzug von Hilal-Maroc Bergheim hat sich nun "LöWi" die Pole-Position in der Bezirksliga 3 gesichert.