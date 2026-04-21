 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Die besten Vize: Diese Bezirksliga-Teams haben die Nase vorn

Hilal-Maroc-Rückzug wirbelt Bezirksliga 3 durcheinander – Bezirksliga 4 mit den schlechtesten Karten

von red · Heute, 19:38 Uhr · 0 Leser
Nutznießer des Hilal-Rückzugs? Der SV LöWi ist derzeit zweitbester Vize.
Nutznießer des Hilal-Rückzugs? Der SV LöWi ist derzeit zweitbester Vize. – Foto: Linda Skrabs

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BZL Mittelrhein St. 1
BZL Mittelrhein St. 2
BZL Mittelrhein St. 3
BZL Mittelrhein St. 4

Die Vorzeichen für die Vereine im Fußballverband Mittelrhein (FVM) stehen in dieser Frühjahrsphase der Saison 2026 günstig. Da sich derzeit weder in der 3. Liga noch in der Regionalliga West Teams aus dem Verbandsgebiet in akuter Abstiegsgefahr befinden, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga und den Landesligen könnten zusätzliche Plätze frei werden.

Dieser „Domino-Effekt“ hätte Auswirkungen auf die Landesligen. Bleibt die Lage in den oberen Ligen stabil, würden beide Vize-Meister direkt in die Mittelrheinliga aufsteigen. Dies wiederum würde einen weiteren Startplatz in der Landesliga generieren, was die Aufstiegschancen in den vier Bezirksligen erhöht: Neben den Meistern dürften dann drei der vier Tabellenzweiten den Gang in die nächsthöhere Klasse antreten.

Das Zittern der Zweitplatzierten

In diesem Rechenbeispiel rückt der Punkt-Quotient in den Fokus. Aktuell herrscht ein enges Rennen um die begehrten Zusatzplätze. Durch den Rückzug von Hilal-Maroc Bergheim hat sich nun "LöWi" die Pole-Position in der Bezirksliga 3 gesichert.

Bezirksliga 1: SV Schönenbach (23 Spiele, 55:31 Tore, 50 Punkte) – Quotient: 2,174
Bezirksliga 3: SV Lövenich/Widdersdorf (22 Spiele, 60:33 Tore, 47 Punkte) – Quotient: 2,136
Bezirksliga 2: FC Blau-Weiß Friesdorf (20 Spiele, 56:34 Tore, 41 Punkte) – Quotient: 2,050 Bezirksliga 4: Kohlscheider BC (22 Spiele, 57:47 Tore, 43 Punkte) – Quotient: 1,955

Die nach Quotient besten Teams

Berücksichtigt wurden nur Teams von Platz 2 bis 4

  1. SV Schönenbach - BZL1 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,174 - Tor-Quotient: 1,043
  2. SV Lövenich/Widdersdorf - BZL3 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,136 - Tor-Quotient: 1,227
  3. FC Blau-Weiß Friesdorf - BZL2 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,050 - Tor-Quotient: 1,100
  4. DJK Südwest Köln - BZL1 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 2,043 - Tor-Quotient: 0,739
  5. SpVg Rheindörfer Köln-Nord - BZL1 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,957 - Tor-Quotient: 0,957
  6. Kohlscheider BC - BZL4 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 1,955 - Tor-Quotient: 0,455
  7. SV Rot-Weiß Merl - BZL2 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,950 - Tor-Quotient: 0,800
  8. Alemannia Lendersdorf - BZL3 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,905 - Tor-Quotient: 1,095
  9. SC 08 Elsdorf - BZL3 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,864 - Tor-Quotient: 1,409
  10. 1. FC Niederkassel - BZL2 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,857 - Tor-Quotient: 1,381
  11. Germania Hilfarth - BZL4 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,857 - Tor-Quotient: 0,952
  12. SV Alemannia Mariadorf - BZL4 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,455 - Tor-Quotient: -0,273

So errechnen sich die Quotienten

Punkt-Quotient = Anzahl der Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele
Tor-Quotient = (Geschossene Tore abzüglich der Gegentore) geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele

Bei gleichem Punkt-Quotient entscheidet der Torquotient.