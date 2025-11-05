Die besten Torschützen aus Niedersachsen

Fußballfans in Niedersachsen erleben einen packenden Torjäger-Wettstreit: Fynn-Luca Gent zieht davon, doch seine Verfolger um Jan Döhrmann und Roland Maik bleiben ihm dicht auf den Fersen.

Die Jagd nach dem Titel des besten Torschützen in den niedersächsischen Kreisklassen bleibt spannend. Fynn-Luca Gent vom SV Victoria Lauenau hat mit 34 Treffern in 15 Spielen die Führung übernommen und beeindruckt mit einer überragenden Quote.

Knapp dahinter folgt Jan Döhrmann (FC Düdinghausen-Deblinghausen I, 31 Tore) vor Roland Maik (SV Hoyerhagen I, 30 Tore). Auch Andre Röpkes (TuS Großheide) und Renke Harms (SV Leezdorf) liegen mit jeweils 29 Toren in Schlagdistanz.

Die Tormaschinen der Kreisklassen sorgen weiter für Spektakel – Woche für Woche fallen neue Bestmarken: