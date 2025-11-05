Die besten Torschützen aus Niedersachsen

Fußballfans in Niedersachsen erleben einen packenden Torjäger-Wettstreit: Fynn-Luca Gent zieht davon, doch seine Verfolger um Jan Döhrmann und Roland Maik bleiben ihm dicht auf den Fersen.
Die Jagd nach dem Titel des besten Torschützen in den niedersächsischen Kreisklassen bleibt spannend. Fynn-Luca Gent vom SV Victoria Lauenau hat mit 34 Treffern in 15 Spielen die Führung übernommen und beeindruckt mit einer überragenden Quote.
Knapp dahinter folgt Jan Döhrmann (FC Düdinghausen-Deblinghausen I, 31 Tore) vor Roland Maik (SV Hoyerhagen I, 30 Tore). Auch Andre Röpkes (TuS Großheide) und Renke Harms (SV Leezdorf) liegen mit jeweils 29 Toren in Schlagdistanz.
Die Tormaschinen der Kreisklassen sorgen weiter für Spektakel – Woche für Woche fallen neue Bestmarken:
Fynn-Luca Gent, SV Victoria Lauenau, 1. Kreisklasse, 34
Jan Döhrmann, FC Düdinghausen-Deblinghausen I, 2. Kreisklasse, 31
Roland Maik, SV Hoyerhagen I, 3. Kreisklasse, 30
Andre Röpkes, TuS Großheide, 1. Kreisklasse, 29
Renke Harms, SV Leezdorf, 1. Kreisklasse, 29
Pascal Menken, TuS Leerhafe-Hovel, Kreisliga, 28
Stefan Andrii, SV Sebbenhausen-Balge II, 3. Kreisklasse, 27
Jesko Heye, SG Großefehn III/SV Spetzerfehn, 3. Kreisklasse, 27
Eric Cohrs, SV Weyhe IV, 2. Kreisklasse, 27
Jonas Griep, BV Clusorth-Bramhar, Kreisliga, 26
Onur Bacaksiz, SV Bosporus Peine, 1. Kreisklasse, 26
Dominik Entelmann, SV Atlas Delmenhorst II, 3. Kreisklasse, 25
Daniel Babel, TVE Nordwohlde III, 3. Kreisklasse, 25
Pascal Böttcher, TuS Heidkrug IV, 4. Kreisklasse, 25
Jan-Niklas Kersten, SV Spieka, 1. Kreisklasse, 23
Leon Wessel, TSV Holenberg, Kreisliga, 23
Almunther Alahmad, FC Preußen Hameln II, 2. Kreisklasse, 23
Mirco Wolters, SV Bad Laer II, 1. Kreisklasse, 23
Hassan Jaber, TuSpo Schliekum II, 2. Kreisklasse, 22
Jonas Bäthge, BSC Bülten, 2. Kreisklasse, 22
Jendrik Schmidt, TSV Gellersen II, 1. Kreisklasse, 22
Furkan Güraslan, FC Sandzak, 1. Kreisklasse, 22
Florian Hieronimus, Bentstreeker SV, 4. Kreisklasse, 22
Max Knyrim, TSG Wildemann, 2. Kreisklasse, 22
Kristian Reitmann, MTV Hesedorf, Kreisliga, 22
Eike-Tjark Schmidt, GVO Oldenburg, Bezirksliga, 22
Serwan Hamo, SV Klausheide, 3. Kreisklasse, 22
Tino Riemann, Kickers Wolthausen, 1. Kreisklasse, 22