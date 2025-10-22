 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Die besten Torschützen aus Niedersachsen

Tore am Fließband in den Kreisklassen +++ Jan Döhrmann und Fynn-Luca Gent führen Niedersachsens Torjägerliste anrn

In den niedersächsischen Amateurklassen wird eifrig getroffen: Jan Döhrmann vom FC Düdinghausen-Deblinghausen I und Fynn-Luca Gent vom SV Victoria Lauenau stehen mit jeweils 29 Treffern an der Spitze der landesweiten Torjägerliste. Dahinter folgen zahlreiche Angreifer aus den Kreisligen und Kreisklassen, die ebenfalls mit beeindruckenden Quoten auf sich aufmerksam machen.

Die besten Torjäger aus den niedersächsischen Spielklassen zeigen in dieser Saison beeindruckende Werte. An der Spitze liegt Jan Döhrmann vom FC Düdinghausen-Deblinghausen I, der in der 2. Kreisklasse in zehn Spielen 29 Treffer erzielte. Ebenfalls auf 29 Tore kommt Fynn-Luca Gent vom SV Victoria Lauenau aus der 1. Kreisklasse, allerdings in dreizehn Partien. Nur knapp dahinter folgt Andre Röpkes vom TuS Großheide, der in der gleichen Spielklasse ebenfalls in dreizehn Begegnungen 28 Tore beisteuerte.

Auf Rang vier steht Stefan Andrii vom SV Sebbenhausen-Balge II mit 27 Treffern in neun Spielen der 3. Kreisklasse, punktgleich mit Roland Maik vom SV Hoyerhagen I, der seine 27 Tore in zehn Einsätzen erzielte. Dominik Entelmann vom SV Atlas Delmenhorst II brachte es in nur sieben Partien der 3. Kreisklasse auf 25 Treffer. Ebenfalls 25 Tore erzielte Pascal Menken vom TuS Leerhafe-Hovel in der Kreisliga.

Torjägerliste (Stand aktuell)

  1. Jan Döhrmann – FC Düdinghausen-Deblinghausen I – 2. Kreisklasse – 10 Spiele / 29 Tore

  2. Fynn-Luca Gent – SV Victoria Lauenau – 1. Kreisklasse – 13 Spiele / 29 Tore

  3. Andre Röpkes – TuS Großheide – 1. Kreisklasse – 13 Spiele / 28 Tore

  4. Stefan Andrii – SV Sebbenhausen-Balge II – 3. Kreisklasse – 9 Spiele / 27 Tore

  5. Roland Maik – SV Hoyerhagen I – 3. Kreisklasse – 10 Spiele / 27 Tore

  6. Dominik Entelmann – SV Atlas Delmenhorst II – 3. Kreisklasse – 7 Spiele / 25 Tore

  7. Pascal Menken – TuS Leerhafe-Hovel – Kreisliga – 11 Spiele / 25 Tore

  8. Pascal Böttcher – TuS Heidkrug IV – 4. Kreisklasse – 9 Spiele / 24 Tore

  9. Jonas Griep – BV Clusorth-Bramhar – Kreisliga – 11 Spiele / 24 Tore

  10. Renke Harms – SV Leezdorf – 1. Kreisklasse – 13 Spiele / 24 Tore

  11. Daniel Babel – TVE Nordwohlde III – 3. Kreisklasse – 7 Spiele / 22 Tore

  12. Hassan Jaber – TuSpo Schliekum II – 2. Kreisklasse – 8 Spiele / 22 Tore

  13. Onur Bacaksiz – SV Bosporus Peine – 1. Kreisklasse – 10 Spiele / 22 Tore

  14. Tino Riemann – Kickers Wolthausen – 1. Kreisklasse – 11 Spiele / 22 Tore

  15. Leon Wessel – TSV Holenberg – Kreisliga – 11 Spiele / 22 Tore

  16. Jendrik Schmidt – TSV Gellersen II – 1. Kreisklasse – 10 Spiele / 21 Tore

  17. Kristian Reitmann – MTV Hesedorf – Kreisliga – 10 Spiele / 21 Tore

  18. Kevin Utech – FC Hockensberg – 4. Kreisklasse – 7 Spiele / 20 Tore

  19. Jesko Heye – SG Großefehn III/SV Spetzerfehn – 3. Kreisklasse – 8 Spiele / 20 Tore

  20. Nils Kuhrs – SG Osterbrock/Geeste II – 3. Kreisklasse – 9 Spiele / 20 Tore

  21. Mika Jaron Münch – SV Küsten II – 2. Kreisklasse – 9 Spiele / 20 Tore

  22. Cheick Mouctar Camara – Zeder SV – 1. Kreisklasse – 9 Spiele / 20 Tore

  23. Florian Hieronimus – Bentstreeker SV – 4. Kreisklasse – 10 Spiele / 20 Tore

  24. Eric Cohrs – SV Weyhe IV – 2. Kreisklasse – 10 Spiele / 20 Tore

  25. Eike-Tjark Schmidt – GVO Oldenburg – Bezirksliga – 11 Spiele / 20 Tore

  26. Mirco Wolters – SV Bad Laer II – 1. Kreisklasse – 11 Spiele / 20 Tore

  27. Viktor Martian – SG Collinghorst/Rajen – 2. Kreisklasse – 11 Spiele / 20 Tore

  28. Serwan Hamo – SV Klausheide – 3. Kreisklasse – 11 Spiele / 20 Tore

  29. Hakan Bozkurt – SV Nienstädt 09 III – 3. Kreisklasse – 11 Spiele / 20 Tore

  30. Timon Märtens – SG Oyle II/Marklohe III – 3. Kreisklasse – 11 Spiele / 20 Tore

