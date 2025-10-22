Die besten Torschützen aus Niedersachsen

Die besten Torjäger aus den niedersächsischen Spielklassen zeigen in dieser Saison beeindruckende Werte. An der Spitze liegt Jan Döhrmann vom FC Düdinghausen-Deblinghausen I, der in der 2. Kreisklasse in zehn Spielen 29 Treffer erzielte. Ebenfalls auf 29 Tore kommt Fynn-Luca Gent vom SV Victoria Lauenau aus der 1. Kreisklasse, allerdings in dreizehn Partien. Nur knapp dahinter folgt Andre Röpkes vom TuS Großheide, der in der gleichen Spielklasse ebenfalls in dreizehn Begegnungen 28 Tore beisteuerte.
Auf Rang vier steht Stefan Andrii vom SV Sebbenhausen-Balge II mit 27 Treffern in neun Spielen der 3. Kreisklasse, punktgleich mit Roland Maik vom SV Hoyerhagen I, der seine 27 Tore in zehn Einsätzen erzielte. Dominik Entelmann vom SV Atlas Delmenhorst II brachte es in nur sieben Partien der 3. Kreisklasse auf 25 Treffer. Ebenfalls 25 Tore erzielte Pascal Menken vom TuS Leerhafe-Hovel in der Kreisliga.
Torjägerliste (Stand aktuell)
Jan Döhrmann – FC Düdinghausen-Deblinghausen I – 2. Kreisklasse – 10 Spiele / 29 Tore
Fynn-Luca Gent – SV Victoria Lauenau – 1. Kreisklasse – 13 Spiele / 29 Tore
Andre Röpkes – TuS Großheide – 1. Kreisklasse – 13 Spiele / 28 Tore
Stefan Andrii – SV Sebbenhausen-Balge II – 3. Kreisklasse – 9 Spiele / 27 Tore
Roland Maik – SV Hoyerhagen I – 3. Kreisklasse – 10 Spiele / 27 Tore
Dominik Entelmann – SV Atlas Delmenhorst II – 3. Kreisklasse – 7 Spiele / 25 Tore
Pascal Menken – TuS Leerhafe-Hovel – Kreisliga – 11 Spiele / 25 Tore
Pascal Böttcher – TuS Heidkrug IV – 4. Kreisklasse – 9 Spiele / 24 Tore
Jonas Griep – BV Clusorth-Bramhar – Kreisliga – 11 Spiele / 24 Tore
Renke Harms – SV Leezdorf – 1. Kreisklasse – 13 Spiele / 24 Tore
Daniel Babel – TVE Nordwohlde III – 3. Kreisklasse – 7 Spiele / 22 Tore
Hassan Jaber – TuSpo Schliekum II – 2. Kreisklasse – 8 Spiele / 22 Tore
Onur Bacaksiz – SV Bosporus Peine – 1. Kreisklasse – 10 Spiele / 22 Tore
Tino Riemann – Kickers Wolthausen – 1. Kreisklasse – 11 Spiele / 22 Tore
Leon Wessel – TSV Holenberg – Kreisliga – 11 Spiele / 22 Tore
Jendrik Schmidt – TSV Gellersen II – 1. Kreisklasse – 10 Spiele / 21 Tore
Kristian Reitmann – MTV Hesedorf – Kreisliga – 10 Spiele / 21 Tore
Kevin Utech – FC Hockensberg – 4. Kreisklasse – 7 Spiele / 20 Tore
Jesko Heye – SG Großefehn III/SV Spetzerfehn – 3. Kreisklasse – 8 Spiele / 20 Tore
Nils Kuhrs – SG Osterbrock/Geeste II – 3. Kreisklasse – 9 Spiele / 20 Tore
Mika Jaron Münch – SV Küsten II – 2. Kreisklasse – 9 Spiele / 20 Tore
Cheick Mouctar Camara – Zeder SV – 1. Kreisklasse – 9 Spiele / 20 Tore
Florian Hieronimus – Bentstreeker SV – 4. Kreisklasse – 10 Spiele / 20 Tore
Eric Cohrs – SV Weyhe IV – 2. Kreisklasse – 10 Spiele / 20 Tore
Eike-Tjark Schmidt – GVO Oldenburg – Bezirksliga – 11 Spiele / 20 Tore
Mirco Wolters – SV Bad Laer II – 1. Kreisklasse – 11 Spiele / 20 Tore
Viktor Martian – SG Collinghorst/Rajen – 2. Kreisklasse – 11 Spiele / 20 Tore
Serwan Hamo – SV Klausheide – 3. Kreisklasse – 11 Spiele / 20 Tore
Hakan Bozkurt – SV Nienstädt 09 III – 3. Kreisklasse – 11 Spiele / 20 Tore
Timon Märtens – SG Oyle II/Marklohe III – 3. Kreisklasse – 11 Spiele / 20 Tore