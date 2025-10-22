Die besten Torschützen aus Niedersachsen

In den niedersächsischen Amateurklassen wird eifrig getroffen: Jan Döhrmann vom FC Düdinghausen-Deblinghausen I und Fynn-Luca Gent vom SV Victoria Lauenau stehen mit jeweils 29 Treffern an der Spitze der landesweiten Torjägerliste. Dahinter folgen zahlreiche Angreifer aus den Kreisligen und Kreisklassen, die ebenfalls mit beeindruckenden Quoten auf sich aufmerksam machen.

Die besten Torjäger aus den niedersächsischen Spielklassen zeigen in dieser Saison beeindruckende Werte. An der Spitze liegt Jan Döhrmann vom FC Düdinghausen-Deblinghausen I, der in der 2. Kreisklasse in zehn Spielen 29 Treffer erzielte. Ebenfalls auf 29 Tore kommt Fynn-Luca Gent vom SV Victoria Lauenau aus der 1. Kreisklasse, allerdings in dreizehn Partien. Nur knapp dahinter folgt Andre Röpkes vom TuS Großheide, der in der gleichen Spielklasse ebenfalls in dreizehn Begegnungen 28 Tore beisteuerte.

Auf Rang vier steht Stefan Andrii vom SV Sebbenhausen-Balge II mit 27 Treffern in neun Spielen der 3. Kreisklasse, punktgleich mit Roland Maik vom SV Hoyerhagen I, der seine 27 Tore in zehn Einsätzen erzielte. Dominik Entelmann vom SV Atlas Delmenhorst II brachte es in nur sieben Partien der 3. Kreisklasse auf 25 Treffer. Ebenfalls 25 Tore erzielte Pascal Menken vom TuS Leerhafe-Hovel in der Kreisliga.