Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.
Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:
Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg
1. Tim Pöhler TSG Backnang 4
Dominik Emminger FC 08 Villingen 4
Maximilian Resch FC Teningen 4
4. Fabijan Domic TSG Backnang 3
Jonas Meiser Young Boys Reutlingen 3
Christopher Wild 1. FC Mühlhausen 3
Gian-Luca Feißt FC 08 Villingen 3
Torjäger der Bayernliga Nord
1. Dennie Michel Würzburger FV 6
Tim Herbert Würzburger FV 6
Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 6
4. Konstantin Landstorfer ASV Cham 5
Jean Paul Ajala-Alexis DJK Gebenbach 5
Lucas Markert DJK Ammerthal 5
Torjäger der Bayern-Liga Süd
1. Philip Kuhn FC Ismaning 7
2. Matteo Di Maggio TSV Schwabmünchen 5
Florian Gebert FC Pipinsried 5
Edis Muhameti TSV 1860 Rosenheim 5
Maurice Untersänger FSV Pfaffenhofen/Ilm 5
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Torjäger der NOFV-Oberliga Nord
1. Daniel Eidtner SV Siedenbollentin 2
Kevin Owczarek SV Lichtenberg 47 2
Jean-Luca Beck TSG Neustrelitz 2
Manuel Härtel TSG Neustrelitz 2
Torjäger der NOFV-Oberliga Süd
1. Corvin Kosak FC Eilenburg 3
Joel-Pascal Klaschka VfB Germania Halberstadt 3
3. Samyr Farkas SG Union Sandersdorf 2
Paul Kühnhardt VfB Germania Halberstadt 2
Torjäger der Bremen-Liga
1. Nico Poplawski Brinkumer SV 5
Noah Harms Blumenthaler SV 5
3. Ebrima John Jobe OSC Bremerhaven 4
Hamdi Erkul KSV Vatan Sport 4
Florian Brahtz Blumenthaler SV 4
Torjäger der Oberliga Hamburg
1. Mattia Maggio HT 16 4
Fabian Friedemann Graudenz TuS Dassendorf 4
Leandro De Los Santos Korth Niendorfer TSV 4
Enrique Alarcon Stark SC Victoria 4
Torjäger der Hessenliga
1. Linus Hebling SV Unter-Flockenbach 8
2. Jacob Pistor Stadtallendorf 6
3. Maximilian Fröhlich Hünfelder SV 1919 5
Raoul Petak SV Rot-Weiß Hadamar 5
Torjäger der Mittelrheinliga
noch keine!
Torjäger der Oberliga Niederrhein1. Niko Bosnjak SpVg Schonnebeck 3
Torjäger der Oberliga Niedersachsen
1. Amer Buljubasic Eintracht Braunschweig II 4
2. Tom Winnemöller SC Spelle-Venhaus 3
Niklas Bär BSV Rehden 3
Luc-Elias Fender SC Hemmingen-Westerfeld 3
Benjamin Hormann Evers SC Spelle-Venhaus 3
Joel Schallschmidt Heeslinger SC 3
Oussama Marmouk SV Meppen II 3
Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
1. Franck Kouentchi FC Rot-Weiss Koblenz 5
2. Fabian Poß FV Diefflen 4
Manuel Simons FV Engers 07 4
Igor Blagojevic TuS Koblenz 4
Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein1. Benett Kwame TSB Flensburg 6
Torjäger der Oberliga Westfalen
1. Maximilian Hinkelmann SpVgg Vreden 5
2. Luca Meyer Eintracht Rheine 3