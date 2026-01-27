Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.
Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:
Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg
1. Tasos Leonidis FC Nöttingen 12
2. Abdoulie Mboob Türkischer SV Singen 11
Hannes Scherer FSV Hollenbach 11
4. Cristian Gilés Sanchez Türkspor Neckarsulm 10
Pasqual Pander VfR Mannheim 10
Marcel Sökler FC 08 Villingen 10
Marin Stefotic SV Oberachern 10
Torjäger der Bayernliga Nord
1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 11
2. Selim Mjaki ASV Neumarkt 10
3. Lucas Markert ATSV Erlangen 9
Kelvin Onuigwe SSV Jahn Regensburg II 9
Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 9
Torjäger der Bayern-Liga Süd
1. Simon Gruber TSV Nördlingen 15
2. Lukas Riglewski SV Heimstetten 14
3. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 13
Jonas Kronbichler SV Kirchanschöring 13
5. Markus Gallmaier SV Schalding-Heining 10
Torjäger der NOFV-Oberliga Nord
1. Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 15
2. Pedro Vitor Cruz Magalhaes SV Tasmania Berlin 14
John Gruber SV Lichtenberg 47 14
4. Daniel Eidtner SV Siedenbollentin 13
5. Nathaniel Amamoo SV Tasmania Berlin 10
Manuel Härtel TSG Neustrelitz 10
Sebastian Reiniger SV Lichtenberg 47 10
Torjäger der NOFV-Oberliga Süd
1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 9
2. Andy Hebler VfB 1921 Krieschow 8
Joel Marks VfL Halle 1896 8
Usman Taiwo FC Einheit Wernigerode 8
Philip Witte 1. FC Lok Stendal 8
Torjäger der Bremen-Liga
1. Radin Amadou SV Hemelingen 16
2. Ebrima Camara BTS Neustadt 15
3. Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 13
Alejandro Jesus Kellnar Blumenthaler SV 13
5. Kilian Lammers Blumenthaler SV 12
Torjäger der Oberliga Hamburg
1. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 28
2. Selim Ajkic TSV Sasel 22
Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV 22
4. Luca Joel Palzer SC Victoria 13
Nick Selutin ETSV Hamburg 13
Torjäger der Hessenliga
1. Halil Ibrahim Yilmaz SV Hummetroth/FC Eddersheim 23
2. Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 16
3. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 15
4. Mirco Geisler FC Gießen 12
Takanori Yokochi FC Turabdin-Babylon 12
Torjäger der Mittelrheinliga
1. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 16
2. Metin Kizil SpVg Porz 1919 13
3. Marc Kleefisch FC Wegberg-Beeck 12
4. Alexander Guiddir SV Eintracht Hohkeppel 11
5. Tristan Arndt SV Bergisch Gladbach 09 9
Torjäger der Oberliga Niederrhein1. Emre Demircan Ratingen 04/19 13
Torjäger der Oberliga Niedersachsen
1. Noah Wallenßus BSV Rehden 14
2. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 10
Moritz Raskopp TSV Wetschen 10
4. Tom Winnemöller SC Spelle-Venhaus 9
5. Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 8
Bastian Reiners FC Verden 04 8
Steffen Wranik SC Spelle-Venhaus 8
Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
1. Marc Ehrhart FK Pirmasens 18
2. Luka Dimitrijevic FK Pirmasens 16
3. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 15
4. Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 14
5. Florian Zimmer SC 07 Idar-Oberstein 13
Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein1. Morten Liebert SV Todesfelde 15
Torjäger der Oberliga Westfalen
1. Maximilian Podehl ASC 09 Dortmund 16
Marvin Schulz SC Preußen Münster II 16
3. Wladimir Wagner Westfalia Rhynern 13
4. Agon Arifi TSG Sprockhövel 11
5. Maximilian Hinkelmann SpVgg Vreden 10