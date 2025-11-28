Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.
Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:
Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg
1. Tasos Leonidis FC Nöttingen 12
2. Pasqual Pander VfR Mannheim 10
Hannes Scherer FSV Hollenbach 10
4. Daniele Gabriele FV Ravensburg 9
Marcel Sökler FC 08 Villingen 9
Marin Stefotic SV Oberachern 9
Torjäger der Bayernliga Nord
1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 10
2. Lucas Markert ATSV Erlangen 9
Selim Mjaki ASV Neumarkt 9
Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 9
5. Morris Adelabu ASV Neumarkt 8
Edis Bakic FC Ingolstadt 04 II 8
Timo Kräftner SC Großschwarzenlohe 8
Kelvin Onuigwe SSV Jahn Regensburg II 8
Marco Weber FSV Stadeln 8
Torjäger der Bayern-Liga Süd
1. Simon Gruber TSV Nördlingen 15
2. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 13
Jonas Kronbichler SV Kirchanschöring 13
4. Lukas Riglewski SV Heimstetten 11
5. Markus Gallmaier SV Schalding-Heining 10
Torjäger der NOFV-Oberliga Nord
1. Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 12
2. John Gruber SV Lichtenberg 47 11
3. Pedro Vitor Cruz Magalhaes SV Tasmania Berlin 10
4. Daniel Eidtner SV Siedenbollentin 9
Etienne Nikol SV Sparta Lichtenberg 9
Sebastian Reiniger SV Lichtenberg 47 9
Torjäger der NOFV-Oberliga Süd
1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 8
2. Joel Marks VfL Halle 1896 7
Usman Taiwo FC Einheit Wernigerode 7
4. Tyron Profis VFC Plauen 6
Bruno Schiemann SC Freital 6
Philip Weidauer SC Freital 6
Philip Witte 1. FC Lok Stendal 6
Torjäger der Bremen-Liga
1. Ebrima Camara BTS Neustadt 14
2. Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 10
3. Radin Amadou SV Hemelingen 9
Alejandro Jesus Kellnar Blumenthaler SV 9
Tim Klowat ESC Geestemünde 9
Torjäger der Oberliga Hamburg
1. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 24
2. Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV 22
3. Selim Ajkic TSV Sasel 21
4. Christian Degener FC Türkiye Wilhelmsburg 12
Luca Joel Palzer SC Victoria 12
Torjäger der Hessenliga
1. Halil Ibrahim Yilmaz FC Eddersheim 23
2. Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 16
3. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 14
4. Mirco Geisler FC Gießen 12
5. Metehan Yildirim Eintracht Frankfurt II 11
Takanori Yokochi FC Turabdin-Babylon 11
Torjäger der Mittelrheinliga
1. Metin Kizil SpVg Porz 1919 13
2. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 12
3. Alexander Guiddir SV Eintracht Hohkeppel 11
4. Marc Kleefisch FC Wegberg-Beeck 10
5. Jamal Issifou SC Fortuna Köln II 8
Torjäger der Oberliga Niederrhein1. Emre Demircan Ratingen 04/19 12
Torjäger der Oberliga Niedersachsen
1. Noah Wallenßus BSV Schwarz-Weiß Rehden 13
2. Moritz Raskopp TSV Wetschen 10
3. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 9
4. Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 8
5. Elias Strotmann SC Spelle-Venhaus 7
Steffen Wranik SC Spelle-Venhaus 7
Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
1. Marc Ehrhart FK Pirmasens 16
2. Luka Dimitrijevic FK Pirmasens 15
3. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 13
Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 13
5. Florian Zimmer SC 07 Idar-Oberstein 12
Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein1. Morten Liebert SV Todesfelde 15
Torjäger der Oberliga Westfalen
1. Marvin Schulz SC Preußen Münster II 13
2. Maximilian Podehl ASC 09 Dortmund 12
3. Agon Arifi TSG Sprockhövel 10
Wladimir Wagner Westfalia Rhynern 10
5. Kerim Yüksel Karyagdi Westfalia Rhynern 9
Kevin Schacht SG Wattenscheid 09 9